Общество

РБКРБКСМИ сообщили о покупке Абрамовичем самой дорогой виллы в Израиле

Российский миллиардер Роман Абрамович стал владельцем самой дорогой виллы в Израиле. Покупка произошла в январе этого года, утверждает израильская газета Globes со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки. Ее стоимость, по данным издания, составила $65 млн.
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СМИ сообщили о покупке Абрамовичем самой дорогой виллы в Израиле

РБК21:47

Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля

Lenta.ru18:38

СМИ: Роман Абрамович приобрел за $65 млн долларов самую дорогую виллу Израиля

ТАСС16:37

СМИ: Абрамович купил в Израиле самую дорогую виллу

РИА Новости18:00

Абрамович потратил $65 млн на самую дорогую виллу в Израиле

News.ru16:57

Российский миллиардер Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

Эхо Москвы18:08

Абрамович приобрел в Израиле особняк за $64 млн

Росбалт15:25
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На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом

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Против плей-офф из 24 команд проголосовали только два клуба – «Каролина» и «Тампа», что не помешало их игрокам порадоваться новости о скором возобновлении сезона.
Sports.ru вчера в 06:33
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Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США

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Глава Take Two: Google переборщила с обещаниями о Stadia

Руководитель Take-Two Штраус Зельник на инвестиционной конференции в США заявил, что Google переборщила с обещаниями касательно Stadia — она также не смогла расширить аудиторию игроков настолько, насколько обещала около года назад.
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Константин Богомолов выложил фото обнаженной Собчак

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Кедми назвал абсолютные мишени для уничтожения, выбранные Россией на территории НАТО

Военно-политический эксперт Яков Кедми рассказал, какие страны НАТО являются "абсолютными мишенями для уничтожения" Россией в случае войны.
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Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко («Единая Россия») заявил агентству «РИА Новости» о подготовке в нижней палате поправки, которая сделает уголовным преступлением вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги.
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Disappointing if it is true and he is serious, but the show must go on. https://t.co/HhmbR2VMZR — Dominick Reyes (@DomReyes) May 31, 2020 Освободив титул, Джон Джонс предложил разыграть вакантный пояс между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем, которые являются лидерами претендентской гонки в полутяжелом весе.
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Актер Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк»

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Космос

Потенциально опасный астероид подлетает к Земле

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Общество

Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5

Японская компания Sony в понедельник объявила о переносе мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, адаптированные для консолей нового поколения PlayStation 5 (PS5).
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Путин уволил четырех генералов

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей четырех генералов.
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Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung

По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
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Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи

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В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

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В Белгородской области ураган снес крыши домов

В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
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«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом

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Роман Аркадьевич Абрамович
Российский бизнесмен
Российский предприниматель и государственный деятель. Бывший губернатор Чукотского автономного округа и председатель Думы Чукотского автономного округа. По версии журнала «Форбс» в 2019 году состояние Романа Абрамовича составляло 12,4 млрд долларов США; в рейтинге богатейших бизнесменов России он занимал 10-е место, в аналогичном рейтинге богатейших жителей Великобритании - девятое место.
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