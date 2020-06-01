Российский миллиардер Роман Абрамович стал владельцем самой дорогой виллы в Израиле. Покупка произошла в январе этого года, утверждает израильская газета Globes со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки. Ее стоимость, по данным издания, составила $65 млн.

СМИ сообщили о покупке Абрамовичем самой дорогой виллы в Израиле

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