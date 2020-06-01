Общество

РБКРБКСМИ сообщили о покупке Абрамовичем самой дорогой виллы в Израиле

Российский миллиардер Роман Абрамович стал владельцем самой дорогой виллы в Израиле. Покупка произошла в январе этого года, утверждает израильская газета Globes со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки. Ее стоимость, по данным издания, составила $65 млн.
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СМИ сообщили о покупке Абрамовичем самой дорогой виллы в Израиле

РБК21:47

Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля

Lenta.ru18:38

СМИ: Роман Абрамович приобрел за $65 млн долларов самую дорогую виллу Израиля

ТАСС16:37

СМИ: Абрамович купил в Израиле самую дорогую виллу

РИА Новости18:00

Абрамович потратил $65 млн на самую дорогую виллу в Израиле

News.ru16:57

Российский миллиардер Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

Эхо Москвы18:08

Абрамович приобрел в Израиле особняк за $64 млн

Росбалт15:25
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики.
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