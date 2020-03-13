Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем

По данным издания, российские бомбардировщики около четырех часов летали над морем Бофорта недалеко от побережья Аляски. На их сопровождение были направлены канадские и американские истребители.
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СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем

РИА Новостивчера в 18:59

СМИ узнали о полете российских бомбардировщиков над лагерем США на Аляске

РБКвчера в 14:47

В США оценили обнаружение российскими Ту-142 американского лагеря в Арктике

Взгляд.рувчера в 08:55

В США отреагировали на обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Газета.Ruвчера в 13:00

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Piter.tvвчера в 08:51

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Lenta.ruвчера в 08:07

Российские Ту-142 пролетели над военным лагерем США у берегов Аляски

Российская газетавчера в 04:28
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Общество

Ведущая Первого канала Жанна Бадоева не может вернуться из США

Газета.Ru вчера в 16:47
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Похудевшая звезда Comedy Woman удивила поклонников новой фигурой

Звезда юмористического шоу Comedy Woman Надежда Ангарская показала свое новое постройневшее тело, удивив поклонников кардинальным преображением.
iReactor вчера в 22:24
Общество

В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

Власти Санкт-Петербурга ввели запрет на проведение массовых мероприятий во избежание распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:29
Армия и оружие

Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов

Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.
REGNUM вчера в 22:22
Происшествия

Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Газета.Ru вчера в 21:31
Общество

Россия и Китай рассматривают создание совместной базы на Луне

Известия вчера в 21:25
Общество

Посольским и частным школам Москвы рекомендовали ввести карантин

На сайте школы 1279 «Эврика» было размещено информационное сообщение, что у учащейся школы, «которая вернулась после отдыха в Италии, была подтверждена коронавирусная инфекция»: «Для профилактики принято решение о закрытии школьных зданий на ул. Азовская, д. 2, к. 2 и на ул. Фруктовая, д. 13 на карантин с 14 по 29 марта (именно две недели являются инкубационным периодом для данной инфекции)».
Коммерсантъ вчера в 17:47
Политика

Украинский министр заявил, что все пенсионеры умрут от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что жертвами коронавируса станут все пенсионеры.
URA.Ru вчера в 22:28
Общество

В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости дезинфицировать гаджеты

В связи с угрозой эпидемии COVID-19 гаджеты необходимо регулярно дезинфицировать, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 11:29
Музыка

Группа Little Big представила песню для Евровидения

Группа Little Big, которая в 2020 году поедет от России на Евровидение, впервые представила песню для конкурса.
Наш Брянск.Ru вчера в 03:52
Шоу-бизнес

Александр Гудков признался, что не раз видел Екатерину Варнаву голой

Народные новости вчера в 18:25
Кино

Disney остановила съемки фильмов из-за коронавируса

Кинокомпания Disney приостановила производство некоторых фильмов из-за угрозы распространения коронавируса.
iReactor вчера в 18:18
Политика

Ермак заявил о невозможности выхода Украины из минских соглашений

Выход Украины из минских соглашений приведет к "катастрофическому результату", заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак.
Газета.Ru вчера в 18:31
Политика

Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:45
Общество

Глава ВОЗ признал Европу эпицентром пандемии коронавируса

Тедрос Гебреисус сделал такое заявление, сопоставив данные Европы и Китая Он отметил, что на данный момент в Европе регистрируется больше случаев COVID-19 в день, чем в Китае на пике эпидемии.
Деловое.ТВ вчера в 12:49
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru вчера в 05:09
Путешествия

Ростуризм уточнил порядок возврата денег за путевки

Ростуризм уточнил порядок возврата денег за туристические путевки на фоне распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:11
Общество

Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС

Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
RT на русском вчера в 13:12
Политика

Сооснователь «Яблока» Лукин покидает партию

«Сенатор Лукин, который голосовал за принятие поправок в Конституцию в Совете Федерации подал заявление, что готов выйти из партии "Яблоко"», — сообщили в социальной сети Twitter регионального отделения.
Городовой вчера в 01:24
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
РИА Новости вчера в 16:12
Финансы

ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции

Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf).
РБК вчера в 07:36
Общество

Власти Турции могут перенести туристический сезон из-за коронавируса

Во вторник, 10 марта в Турции был зафиксирован первый случай заражения COVID-19.
Восток-Медиа вчера в 05:21
Футбол

Команда Роналдиньо победила в финале тюремного турнира

Газета.Ru вчера в 22:20
Армия и оружие

США начали переброску в Ирак ЗРК Patriot

Военное обозрение вчера в 10:12
Шоу-бизнес

31-летний рэпер ST впервые стал отцом

Сегодня утром рэп-исполнитель Александр Степанов, более известный по псевдониму ST, и модель Ассоль Васильева впервые стали родителями.
Вокруг ТВ вчера в 08:27
Общество

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Интерфакс 12 марта в 11:18
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru 12 марта в 23:53
Политика

Парламент Якутии одобрил федеральный законопроект о поправках к Конституции РФ

На внеочередном пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии 12 марта депутаты большинством голосов одобрили проект федерального закона о поправках к Конституции РФ.
Якутия Daily 12 марта в 05:20
Биатлон

Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
РИА Новости вчера в 15:10
Происшествия

На сотрудников липецкого МЧС завели дело о получении взяток

Липецк, 12 марта 2020, 17:23 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц регионального ГУ МЧС России по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
REGNUM 12 марта в 10:23
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