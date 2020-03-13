Армия и оружие
РИА НовостиСМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем
По данным издания, российские бомбардировщики около четырех часов летали над морем Бофорта недалеко от побережья Аляски. На их сопровождение были направлены канадские и американские истребители.
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Общество
Ведущая Первого канала Жанна Бадоева не может вернуться из США
Шоу-бизнес
Похудевшая звезда Comedy Woman удивила поклонников новой фигурой
Звезда юмористического шоу Comedy Woman Надежда Ангарская показала свое новое постройневшее тело, удивив поклонников кардинальным преображением.
Общество
В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
Власти Санкт-Петербурга ввели запрет на проведение массовых мероприятий во избежание распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Армия и оружие
Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов
Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.
Происшествия
Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута
Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Общество
Россия и Китай рассматривают создание совместной базы на Луне
Общество
Посольским и частным школам Москвы рекомендовали ввести карантин
На сайте школы 1279 «Эврика» было размещено информационное сообщение, что у учащейся школы, «которая вернулась после отдыха в Италии, была подтверждена коронавирусная инфекция»: «Для профилактики принято решение о закрытии школьных зданий на ул. Азовская, д. 2, к. 2 и на ул. Фруктовая, д. 13 на карантин с 14 по 29 марта (именно две недели являются инкубационным периодом для данной инфекции)».
Политика
Украинский министр заявил, что все пенсионеры умрут от коронавируса
Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что жертвами коронавируса станут все пенсионеры.
Общество
В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости дезинфицировать гаджеты
В связи с угрозой эпидемии COVID-19 гаджеты необходимо регулярно дезинфицировать, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Музыка
Группа Little Big представила песню для Евровидения
Группа Little Big, которая в 2020 году поедет от России на Евровидение, впервые представила песню для конкурса.
Шоу-бизнес
Александр Гудков признался, что не раз видел Екатерину Варнаву голой
Кино
Disney остановила съемки фильмов из-за коронавируса
Кинокомпания Disney приостановила производство некоторых фильмов из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Ермак заявил о невозможности выхода Украины из минских соглашений
Выход Украины из минских соглашений приведет к "катастрофическому результату", заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Общество
Глава ВОЗ признал Европу эпицентром пандемии коронавируса
Тедрос Гебреисус сделал такое заявление, сопоставив данные Европы и Китая Он отметил, что на данный момент в Европе регистрируется больше случаев COVID-19 в день, чем в Китае на пике эпидемии.
Происшествия
Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге
Путешествия
Ростуризм уточнил порядок возврата денег за путевки
Ростуризм уточнил порядок возврата денег за туристические путевки на фоне распространения коронавируса.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС
Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин покидает партию
«Сенатор Лукин, который голосовал за принятие поправок в Конституцию в Совете Федерации подал заявление, что готов выйти из партии "Яблоко"», — сообщили в социальной сети Twitter регионального отделения.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
Финансы
ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции
Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf).
Общество
Власти Турции могут перенести туристический сезон из-за коронавируса
Во вторник, 10 марта в Турции был зафиксирован первый случай заражения COVID-19.
Футбол
Команда Роналдиньо победила в финале тюремного турнира
Армия и оружие
США начали переброску в Ирак ЗРК Patriot
Шоу-бизнес
31-летний рэпер ST впервые стал отцом
Сегодня утром рэп-исполнитель Александр Степанов, более известный по псевдониму ST, и модель Ассоль Васильева впервые стали родителями.
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Политика
Парламент Якутии одобрил федеральный законопроект о поправках к Конституции РФ
На внеочередном пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии 12 марта депутаты большинством голосов одобрили проект федерального закона о поправках к Конституции РФ.
Биатлон
Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
Происшествия
На сотрудников липецкого МЧС завели дело о получении взяток
Липецк, 12 марта 2020, 17:23 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц регионального ГУ МЧС России по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору».