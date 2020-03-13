Армия и оружие
РИА НовостиСМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем
По данным издания, российские бомбардировщики около четырех часов летали над морем Бофорта недалеко от побережья Аляски. На их сопровождение были направлены канадские и американские истребители.
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Футбол
Решение о приостановке КХЛ и РПЛ принято
По информации источника, принципиальное решение о приостановке сезона в РПЛ принято на уровне министерства спорта.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Происшествия
В Находке на складе произошла разгерметизация емкости с мазутом
Ранее спасательное ведомство информировало, что емкость с топочным мазутом объемом почти 3 тысячи кубометров разгерметизировалась на складе котельной в городском округе Находка в Приморском крае, площадь разлива уточнялась.
Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro очень похож на Redmi Note 9 Pro Max, но в нем установили 16 Мп фронтальную камеру вместо 32 Мп, а главный датчик основной камеры на 48 Мп вместо 64 Мп.
Политика
Климкин захотел спеть гимн Украины в Крыму и Донбассе
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, когда, по его мнению, нормализуются отношения между Киевом и Москвой.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
Политика
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Наука
В геноме коронавируса нашли первое большое изменение
Общество
О порядке оформления выплат на детей рассказали в Минтруде
Минтруд установил единый порядок для оформления социальных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет для всей страны.
Политика
Володин назвал атаки на Терешкову из-за ее поправки атаками на Россию
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг в начале пленарного заседания палаты заявил, что нападки из-за рубежа на депутата-единоросса Валентину Терешкову, связанные с ее поправкой о праве действующего президента переизбираться на новый срок, являются нападками на Россию в целом.
Политика
Эксперт: рассматриваемый в Конгрессе пакет санкций против России нанесет ущерб США
Крупный пакет антироссийских санкций, который рассматривается в американском Конгрессе, в случае его одобрения будет иметь серьезные негативные последствия для США.
Шоу-бизнес
Наталья Поклонская рассказала о своем разводе
В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека.
Космос
SpaceX привлекла $500 млн на создание системы Starlink
SpaceX оценивает создание сети Starlink в $10 млрд.
Футбол
УЕФА приостановил все матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов
Любопытно, что решение о переносе матчей было принято в пятницу, 13 марта, что вызвало шквал сарказма и критики в соцсетях со стороны болельщиков.
Политика
МИД Китая заподозрил военных США в завозе коронавируса в Ухань
Пекин, 13 марта 2020, 08:19 — REGNUM Новый тип коронавируса COVID-2019, который в настоящее время стремительно распространяется по миру, в город Ухань китайской провинции Хубэй завезли американские военные.
Общество
Россия и Китай хотят создать совместную базу на Луне
Россия и Китай обсуждают возможность совместной работы при создании баз на Луне, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в отрасли.
Политика
Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам
Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Политика
Украинский министр заявил, что от коронавируса «умрут все пенсионеры»
Как сообщает gordonua.com, глава ведомства рассказал о распространении коронавируса в стране, говорил о медицинской реформе и представил проект закона, связанного с "ликвидацией COVID-19".
Спорт
Большунов выступит на чемпионате России, но пропустит несколько гонок
Елена Вяльбе, являющаяся главой Федерации лыжных гонок России, сообщила, что 23-летний российский лыжник Александр Большунов выступит на чемпионате России.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Финансы
В Goldman Sachs допустили возврат доллара к 61 рублю через два года
Курс российской валюты после обвала сможет вернуться к 61 рублю за доллар в течение двух лет, считают аналитики банка Goldman Sachs.
Здоровье
В Люксембурге зарегистрирована первая смерть от коронавируса
В Люксембурге зафиксирован первый летальный исход от заражения вирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-2019.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса
В США Covid-19 заболели более 1,7 тыс. человек, скончались минимум 40 человек.
Общество
Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
Основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров компании, говорится в заявлении компании.
Общество
На Кубани зафиксировали один случай коронавируса
Как передает ТАСС, всего в России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом.
Общество
Минфин РФ: Конфискованные у коррупционеров деньги тратятся на пенсии
Министерство финансов России намерено проинформировать россиян, куда идут деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.