Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем

По данным издания, российские бомбардировщики около четырех часов летали над морем Бофорта недалеко от побережья Аляски. На их сопровождение были направлены канадские и американские истребители.
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