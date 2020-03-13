По данным издания, российские бомбардировщики около четырех часов летали над морем Бофорта недалеко от побережья Аляски. На их сопровождение были направлены канадские и американские истребители.

СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем

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