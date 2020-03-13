Армия и оружие
РИА НовостиСМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем
По данным издания, российские бомбардировщики около четырех часов летали над морем Бофорта недалеко от побережья Аляски. На их сопровождение были направлены канадские и американские истребители.
Читать в источнике
Оценить1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 22:31, Ашберн
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
Происшествия
Режим ЧС ввели в Находке из-за разлива мазута
В приморском городе Находка, где из-за разгерметизации емкости разлилось 2,5 тысячи тонн мазута, введен режим ЧС.
Музыка
Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по Евровидению
Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
Политика
Кипр частично закроет въезд для иностранцев из-за коронавируса
Власти Кипра для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 с понедельника, 15 марта, закроют въезд для иностранцев, которые не имеют аккредитации в этой стране.
Единоборства
Нурмагомедов высказался о вероятной отмене боя с Фергюсоном
Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о вероятной отмене поединка против американца Тони Фергюсона, передает РИА "Новости".
Общество
Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США
Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Биатлон
Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
Биатлон
Российские биатлонистки добились максимальной квоты на следующий сезон
По итогам текущего сезона российские биатлонистки заняли пятое место в общем зачете Кубка наций, набрав 6479 очков.
Здоровье
Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ
По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
Общество
Выглядящий на 30 лет дедушка раскрыл секрет молодости
Дедушка семи внуков, 56-летний британец Энди Уилкинсон, которого принимают за 30-летнего мужчину, рассказал Daily Mail о своем образе жизни.
Общество
Россия и Китай хотят создать совместную базу на Луне
Здоровье
Спекуляция на масках. Почти 180 саратовцев проверены на коронавирус
178 жителей Саратовской области проверены на предмет коронавируса.
Происшествия
Бастрыкин просит отдать ему председателя Совета судей
Фото: oblsud.nsk.sudrf.ru На очередном заседании ВККС будет рассмотрено представление председателя СКР Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении главы Совета судей Новосибирской области, судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной.
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro
Китайская корпорация Xiaomi провела онлайн-презентацию своего нового бюджетного смартфона Redmi Note 9 Pro и его топовой версии Redmi Note 9 Pro Max, сообщает ТАСС.
Наука
Ученые прояснили математику роста головного мозга
Группа исследователей из Стэнфордского университета использовала методы микроскопии и математического моделирования, чтобы найти закономерности в росте нейронов в мозге плоского червя.
Шоу-бизнес
Виктория Боня прошла магический обряд ради беременности
Телеведущая Виктория Боня прошла в перуанских джунглях магический обряд с использованием напитка аяваска.
Общество
Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина
Шоу-бизнес
Развод Лолиты Милявской отложили из-за коронавируса
Басманный суд Москвы отложил рассмотрение иска о разводе российской исполнительницы Лолиты Милявской с теннисистом Дмитрием Ивановым.
Технологии
Роскомнадзор запустил систему мониторинга поисковиков и VPN-сервисов
Роскомнадзор запустил систему, которая осуществляет мониторинг поисковых систем, прокси- и VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировки в России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Политика
Захарова отреагировала на планы Климкина спеть гимн Украины в Крыму
Захарова, в свою очередь, ответила, что исполнение гимна в Крыму возможно только в стенах украинского генерального консульства этой страны.
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли почти $1 триллион с начала года
500 богатейших людей мира потеряли в совокупности $331 миллиард в четверг.
Футбол
Чернышенко заявил о готовности России принять больше матчей Евро-2020
Россия готова принять больше матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, если УЕФА выступит с таким обращением, заявил журналистам в пятницу вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам заседания в Петербурге, посвященного организации турнира.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показывают пляжные фото
Пляжные фото появились как в Instagram 31-летней Татьяны, так и в Instagram 74-летнего Петросяна.У дамы - день рождения, возлюбленной Петросяна исполнился 31 год.
Спорт
World Athletics оштрафовал ВФЛА на $10 млн
Совет Международной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) принял решение оштрафовать на $10 млн Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), но восстановить выдачу нейтрального статуса для ограниченного количества российских спортсменов.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.