Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем

По данным издания, российские бомбардировщики около четырех часов летали над морем Бофорта недалеко от побережья Аляски. На их сопровождение были направлены канадские и американские истребители.
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СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем

РИА Новости18:59

Российские Ту-142 пролетели над военным лагерем США у берегов Аляски

Российская газета04:28

В США отреагировали на обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Газета.Ru13:00

В США оценили обнаружение российскими Ту-142 американского лагеря в Арктике

Взгляд.ру08:55

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Piter.tv08:51

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Lenta.ru08:07

СМИ узнали о полете российских бомбардировщиков над лагерем США на Аляске

РБК14:47
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 22:31, Ашберн
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Инфорос 10:24
Политика

Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:45
Политика

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
РИА Новости 15:35
Происшествия

Режим ЧС ввели в Находке из-за разлива мазута

В приморском городе Находка, где из-за разгерметизации емкости разлилось 2,5 тысячи тонн мазута, введен режим ЧС.
Российская газета 22:07
Музыка

Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по Евровидению

Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
РИА Новости 04:50
Политика

Кипр частично закроет въезд для иностранцев из-за коронавируса

Власти Кипра для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 с понедельника, 15 марта, закроют въезд для иностранцев, которые не имеют аккредитации в этой стране.
РБК 22:17
Единоборства

Нурмагомедов высказался о вероятной отмене боя с Фергюсоном

Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о вероятной отмене поединка против американца Тони Фергюсона, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:17
Общество

Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 04:25
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru 05:09
Авто

Эксперт рассказал о вреде «пенсионерского» стиля езды

РЕН ТВ 20:36
Биатлон

Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
РИА Новости 15:10
Биатлон

Российские биатлонистки добились максимальной квоты на следующий сезон

По итогам текущего сезона российские биатлонистки заняли пятое место в общем зачете Кубка наций, набрав 6479 очков.
ProstoProSport 13:54
Здоровье

Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ

По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
RuNews24.ru вчера в 18:32
Общество

Выглядящий на 30 лет дедушка раскрыл секрет молодости

Дедушка семи внуков, 56-летний британец Энди Уилкинсон, которого принимают за 30-летнего мужчину, рассказал Daily Mail о своем образе жизни.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество

Россия и Китай хотят создать совместную базу на Луне

Газета.Ru 20:41
Здоровье

Спекуляция на масках. Почти 180 саратовцев проверены на коронавирус

178 жителей Саратовской области проверены на предмет коронавируса.
Взгляд-инфо 12:50
Происшествия

Бастрыкин просит отдать ему председателя Совета судей

Фото: oblsud.nsk.sudrf.ru На очередном заседании ВККС будет рассмотрено представление председателя СКР Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении главы Совета судей Новосибирской области, судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной.
Legal.Report 11:40
Гаджеты

Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro

Китайская корпорация Xiaomi провела онлайн-презентацию своего нового бюджетного смартфона Redmi Note 9 Pro и его топовой версии Redmi Note 9 Pro Max, сообщает ТАСС.
Turkmenportal 12:05
Наука

Ученые прояснили математику роста головного мозга

Группа исследователей из Стэнфордского университета использовала методы микроскопии и математического моделирования, чтобы найти закономерности в росте нейронов в мозге плоского червя.
Индикатор 14:21
Шоу-бизнес

Виктория Боня прошла магический обряд ради беременности

Телеведущая Виктория Боня прошла в перуанских джунглях магический обряд с использованием напитка аяваска.
Вечерняя Москва 15:22
Общество

Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина

МР7.ру вчера в 10:00
Шоу-бизнес

Развод Лолиты Милявской отложили из-за коронавируса

Басманный суд Москвы отложил рассмотрение иска о разводе российской исполнительницы Лолиты Милявской с теннисистом Дмитрием Ивановым.
ФАН 05:11
Технологии

Роскомнадзор запустил систему мониторинга поисковиков и VPN-сервисов

Роскомнадзор запустил систему, которая осуществляет мониторинг поисковых систем, прокси- и VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировки в России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Коммерсантъ вчера в 09:31
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru вчера в 23:53
Политика

Захарова отреагировала на планы Климкина спеть гимн Украины в Крыму

Захарова, в свою очередь, ответила, что исполнение гимна в Крыму возможно только в стенах украинского генерального консульства этой страны.
Ньюс-НН 09:15
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли почти $1 триллион с начала года

500 богатейших людей мира потеряли в совокупности $331 миллиард в четверг.
Вести.Ru 06:04
Футбол

Чернышенко заявил о готовности России принять больше матчей Евро-2020

Россия готова принять больше матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, если УЕФА выступит с таким обращением, заявил журналистам в пятницу вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам заседания в Петербурге, посвященного организации турнира.
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Шоу-бизнес

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показывают пляжные фото

Пляжные фото появились как в Instagram 31-летней Татьяны, так и в Instagram 74-летнего Петросяна.У дамы - день рождения, возлюбленной Петросяна исполнился 31 год.
Аргументы недели 09:25
Спорт

World Athletics оштрафовал ВФЛА на $10 млн

Совет Международной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) принял решение оштрафовать на $10 млн Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), но восстановить выдачу нейтрального статуса для ограниченного количества российских спортсменов.
RT на русском вчера в 09:16
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ

Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
РИА Новости вчера в 15:03
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