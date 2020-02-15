Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъСМИ сообщили о поставках Турцией оружия сирийским боевикам

Турция снабжает боевиков в Сирии униформой и вооружением, сообщили российские информагентства со ссылкой на военно-дипломатический источник. По его словам, под видом турецких военных в боевых действиях в идлибской зоне деэскалации участвуют боевики.
Читать в источнике
Комментировать342

Подробнее о событии

Что произошло за день: суббота, 15 февраля

Интерфакс12:22

СМИ сообщили о передаче Турцией оружия боевикам в Сирии

РБК08:42

СМИ: Турция снабжает атакующих войска Сирии боевиков своей униформой

Московский Комсомолец07:49

СМИ заявили, что Анкара поставляет боевикам в Идлибе вооружения

Газета.Ru07:59

Источник: Турция поставляет боевикам в Идлибе вооружения

ТАСС07:54

Российский источник рассказал о передаче турецкой техники в Идлибе боевикам

Известия08:08

Источник: американские ПЗРК попали к террористам благодаря Турции

РИА Новости08:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 14:00, Ашберн
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Политика

В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»

Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Газета.Ru вчера в 17:27
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике

Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Bimru.ru вчера в 09:05
Здоровье

Из поликлиник в России исчезнут стоматологи и психологи

С 15 февраля в России начнут действовать утвержденные Минздравом поправки в Положение об организации первичной медико-санитарной помощи, согласно которым в структуре российских поликлиник появятся терапевтические, процедурные и диагностические отделения, но исчезнут кабинеты стоматологии.
Взгляд.ру 10:52
Авто

Новый Volkswagen Jetta для России обзавелся подробностями

Компания Volkswagen готовится к выводу в продажу на авторынок России нового поколения популярного седана – Jetta.
Daily-Motor.Ru 08:34
Происшествия

СМИ сообщили о конфликте со стрельбой у рынка в Калининграде

Конфликт со стрельбой произошел у Центрального рынка в Калининграде. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщают местные СМИ.
Известия 13:38
Политика

В МИД России опровергли заявления Эрдогана о российских ЧВК в Ливии

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва якобы на высшем уровне руководит ливийским конфликтом, не соответствуют действительности.
RT на русском 13:27
Здоровье

Врач рассказала о связи ожирения с преждевременной смертью

Ожирение может стать причиной заболеваний, ведущих к преждевременной смерти, заявила врач-эндокринолог Татьяна Маркова.
РИА Новости 11:34
Общество

Художник Павленский задержан во Франции

Интерфакс 12:41
Биатлон

Логинов сенсационно принес России золото чемпионата мира по биатлону

Газета.Ru 12:52
Политика

Зеленский рассказал, что для него война в Донбассе закончена

Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд важных заявлений на Мюнхенской конференции по безопасности.
Pravda.Ru 10:20
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
Происшествия

Группа российских туристов попала под лавину на курорте в Грузии

РБК 13:27
Политика

Лавров проводит встречу с главой МИД Турции Чавушоглу

Главы внешнеполитических ведомств России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проводят двустороннюю встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
ТАСС 08:38
Происшествия

В ДТП в Тамбовской области погибло пять человек

В Сампурском районе на 498-м км трассы Р-22 «Москва-Волгоград» при столкновении автомобилей «Газель» и Foton погибли пять человек.
Коммерсантъ Воронеж вчера в 02:15
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru вчера в 00:46
Происшествия

Брошенных в Шереметьево детей передали матери

Российская газета 13 февраля в 23:52
Транспорт

На подходах к Крымскому мосту открылись посты ДПС

Стационарные посты ДПС открыты на подходах к Крымскому мосту по обеим сторонам Керченского пролива со стороны Тамани и Керчи.
Вести.Ru 06:45
Шоу-бизнес

Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети

В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
News.ru вчера в 07:35
Общество

В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса

В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса, сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
BFM.ru 05:14
Происшествия

На Украине задержали подозреваемого в убийстве пластического хирурга

Сотрудники полиции совместно с пограничниками задержали мужчину, подозреваемого в убийстве известного пластического хирурга в Киеве, заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщил 14 февраля «Интерфакс-Украина».
REGNUM вчера в 07:48
Шоу-бизнес

Рэпер Птаха рассказал новосибирцам, как выживает на необитаемом острове

Om1.ru вчера в 09:44
Общество

Филипп Киркоров борется с соблазнами в клипе на трек «Романы»

Российский певец Филипп Киркоров представил в сети новый трек "Романы" и опубликовал на YouTube клип на него.
РИА Новости вчера в 03:30
Шоу-бизнес

Наталья Штурм впервые рассказала, что сделала ЭКО

Вокруг ТВ 09:42
Армия и оружие

В Йемене хуситы заявили, что сбили военный самолет арабской коалиции

Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что в пятницу вечером ракетой земля-воздух сбили истребитель арабской коалиции в небе над провинцией Эль-Джауф на северо-западе Йемена.
РИА Новости вчера в 16:47
Происшествия

В Тольятти к жилому дому привезли землю с фрагментами надгробий

Полиция начала проверку после публикаций о том, что к одному из жилых домов в Тольятти привезли землю с фрагментами надгробий и могильными фотографиями, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Самарской области.
РИА Новости 10:25
Спорт

Тренер: Непряева вышла на старт «Скитура» в предболезненном состоянии

РИА Новости 08:57
Гаджеты

Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представили официально

Astera 13 февраля в 06:58
Авто

«Камаз» и «Соллерс» обсуждают создание альянса

Интерес «Камаза» к альянсу с «Соллерсом» связан, помимо прочего, с желанием выпускать легкие коммерческие автомобили, а также расширить модельный ряд среднетоннажных грузовиков, поясняет источник, близкий к «Камазу».
Ведомости 12:44
Армия и оружие

В Иране заявили о возможности войны с США после убийства Сулеймани

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что исламская республика была близка к войне с США после убийства генерала Касема Сулеймани.
RT на русском вчера в 18:54
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное