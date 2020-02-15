Армия и оружие
КоммерсантъСМИ сообщили о поставках Турцией оружия сирийским боевикам
Турция снабжает боевиков в Сирии униформой и вооружением, сообщили российские информагентства со ссылкой на военно-дипломатический источник. По его словам, под видом турецких военных в боевых действиях в идлибской зоне деэскалации участвуют боевики.
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Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Политика
В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»
Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике
Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Здоровье
Из поликлиник в России исчезнут стоматологи и психологи
С 15 февраля в России начнут действовать утвержденные Минздравом поправки в Положение об организации первичной медико-санитарной помощи, согласно которым в структуре российских поликлиник появятся терапевтические, процедурные и диагностические отделения, но исчезнут кабинеты стоматологии.
Авто
Новый Volkswagen Jetta для России обзавелся подробностями
Компания Volkswagen готовится к выводу в продажу на авторынок России нового поколения популярного седана – Jetta.
Происшествия
СМИ сообщили о конфликте со стрельбой у рынка в Калининграде
Конфликт со стрельбой произошел у Центрального рынка в Калининграде. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщают местные СМИ.
Политика
В МИД России опровергли заявления Эрдогана о российских ЧВК в Ливии
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва якобы на высшем уровне руководит ливийским конфликтом, не соответствуют действительности.
Здоровье
Врач рассказала о связи ожирения с преждевременной смертью
Ожирение может стать причиной заболеваний, ведущих к преждевременной смерти, заявила врач-эндокринолог Татьяна Маркова.
Общество
Художник Павленский задержан во Франции
Политика
Зеленский рассказал, что для него война в Донбассе закончена
Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд важных заявлений на Мюнхенской конференции по безопасности.
Политика
Лавров проводит встречу с главой МИД Турции Чавушоглу
Главы внешнеполитических ведомств России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проводят двустороннюю встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Происшествия
В ДТП в Тамбовской области погибло пять человек
В Сампурском районе на 498-м км трассы Р-22 «Москва-Волгоград» при столкновении автомобилей «Газель» и Foton погибли пять человек.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Происшествия
Брошенных в Шереметьево детей передали матери
Транспорт
На подходах к Крымскому мосту открылись посты ДПС
Стационарные посты ДПС открыты на подходах к Крымскому мосту по обеим сторонам Керченского пролива со стороны Тамани и Керчи.
Шоу-бизнес
Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети
В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
Общество
В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса
В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса, сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемого в убийстве пластического хирурга
Сотрудники полиции совместно с пограничниками задержали мужчину, подозреваемого в убийстве известного пластического хирурга в Киеве, заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщил 14 февраля «Интерфакс-Украина».
Шоу-бизнес
Рэпер Птаха рассказал новосибирцам, как выживает на необитаемом острове
Общество
Филипп Киркоров борется с соблазнами в клипе на трек «Романы»
Российский певец Филипп Киркоров представил в сети новый трек "Романы" и опубликовал на YouTube клип на него.
Шоу-бизнес
Наталья Штурм впервые рассказала, что сделала ЭКО
Армия и оружие
В Йемене хуситы заявили, что сбили военный самолет арабской коалиции
Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что в пятницу вечером ракетой земля-воздух сбили истребитель арабской коалиции в небе над провинцией Эль-Джауф на северо-западе Йемена.
Происшествия
В Тольятти к жилому дому привезли землю с фрагментами надгробий
Полиция начала проверку после публикаций о том, что к одному из жилых домов в Тольятти привезли землю с фрагментами надгробий и могильными фотографиями, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Самарской области.
Гаджеты
Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представили официально
Авто
«Камаз» и «Соллерс» обсуждают создание альянса
Интерес «Камаза» к альянсу с «Соллерсом» связан, помимо прочего, с желанием выпускать легкие коммерческие автомобили, а также расширить модельный ряд среднетоннажных грузовиков, поясняет источник, близкий к «Камазу».
Армия и оружие
В Иране заявили о возможности войны с США после убийства Сулеймани
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что исламская республика была близка к войне с США после убийства генерала Касема Сулеймани.