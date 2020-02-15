Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК

Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
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СМИ сообщили о передаче Турцией оружия боевикам в Сирии

РБК08:42

Российский источник рассказал о передаче турецкой техники в Идлибе боевикам

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Появились подробности передачи Турцией военной техники террористам

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СМИ: Турция снабжает атакующих войска Сирии боевиков своей униформой

Московский Комсомолец07:49

Источник: американские ПЗРК попали к террористам благодаря Турции

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Министерство спорта России приняло во внимание решение Международного союза биатлонистов (IBU) в отношении российских биатлонистов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова.
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После ЧП в общежитии Новомосковска проверку проводит прокуратура

Студенты в настоящее время отпущены из больницы. Обстоятельства ЧП устанавливают в полиции. Также проверку проводит прокуратура.
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Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
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В РАН объявили о завершении зимы в Москве

Зима в столице закончилась и не вернется — начался переход в весну, рассказал заведующий лабораторией Института географии Российской академии наук, климатолог Владимир Семенов в беседе с агентством "Москва".
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Политика

В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

РБК 09:13
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Зеленский отказался считать Украину коррумпированной страной

В сентябре 2019 года миссия МВФ заявила об отсутствии видимых результатов в борьбе с коррупцией в стране, хоть в ней и наблюдается прогресс в создании институтов для борьбы с такими преступлениями.
РБК 07:25
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

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Политика

МИД Норвегии ответил отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену

Осло отказалось от предложения главы МИД России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену.
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Политика

Зеленскому не дали микрофон во время Мюнхенской конференции

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не предоставили микрофон для выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
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Армия и оружие

Опубликовано видео отражения сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску

Появилась видеозапись отражения силами сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску. Кадры опубликовало агентство SANA.
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Ширвиндт назвал информацию о своем уходе из Театра сатиры трепотней

Актер Александр Ширвиндт опроверг информацию об уходе с поста художественного руководителя Театра сатиры.
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Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
Lenta.ru вчера в 08:50
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«Манчестер Сити» не удивлен решению УЕФА

"Манчестер Сити" прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду на два года от еврокубков, передает официальный сайт "горожан".
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ВОЗ не берется прогнозировать развитие эпидемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о невозможности спрогнозировать, в каком направлении будет развиваться эпидемия, вызванная коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 10:09
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Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

Мишустин поручил своим заместителям Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину, а также главе Центробанка Эльвире Набиуллиной представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам до 16 марта.
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В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
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В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса

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Оказалось, что при недостатке кислорода у небеременных крыс уровень почти половины аминокислот (7 из 15) повышался, а в мозге беременных содержание оставалось на прежнем уровне.
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Лукашенко заявил о намеках России по присоединению Белоруссии

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Лавров оценил отношения России и Турции

Россия имеет хорошие отношения с Турцией, однако это не означает, что Москва должна во всем соглашаться с Анкарой.
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«Салават Юлаев» в овертайме уступил СКА

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