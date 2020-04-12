Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинкомсвязь представила приложение для выдачи цифровых пропусков

В App Store и Google Play появилось приложение "Госуслуги Стоп Коронавирус" от Минкомсвязи, в котором можно будет оформить пропуска в виде QR-кодов для поездок во время режима самоизоляции.
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Минкомсвязь представила приложение для выдачи цифровых пропусков

РИА Новости10:04

СМИ сообщили о появлении приложения для оформления пропусков в Москве

РБК09:49

Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков

Коммерсантъ05:21

Минкомсвязь запустила приложение для выдачи цифровых пропусков на время карантина

ТАСС06:20

Минкомсвязи выпустило приложение, выдающее цифровые пропуска для выхода из дома во время карантина

Медиазона05:53

Появилось приложение для вернувшихся из-за рубежа россиян на время карантина

Вечерняя Москва06:47

Минкомсвязь представила приложение для выдачи пропусков во время карантина

News.ru03:24
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Общество

Рустам Минниханов обещал помочь татарстанцам, оставшимся без работы

В центре был организован видеосеминар с жителями, оставшимися без работы.
Альметьевск РТВ 09:45
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Общество

Борис Джонсон выписан из больницы после коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из лондонской больницы, где он лечился от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
Ведомости 09:00
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Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова госпитализирована

Российская певица Татьяна Буланова госпитализирована с микроинсультом, её состояние стабильное.
RT на русском 04:14
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Общество

Роспотребнадзор ужесточил санитарный режим в Свердловской области

Главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о введении ограничительных мероприятий на объектах региона.
Телеканал ОТВ 08:29
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Экономика

Библио-Глобус, ANEX Tour и «Пегас» не будут использовать средства ФПО

Редакция располагает только подтверждениями от крупных федеральных туроператоров Библио-Глобус, ANEX Tour и «Пегас» о том, что они не станут распечатывать ФПО.
ТурДом 10 апреля в 14:16
Общество

ФАС объявила о стабилизации цен на имбирь

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) вместе с ОНФ зафиксировали стабилизацию розничных цен на продукт, резко ставший популярным на фоне коронавируса.
Российская газета 07:00
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Общество

Голикова сочла маловероятным снятие ограничений из-за вируса к 9 мая

У России вряд ли получится снять все ограничительные меры из-за коронавируса ко Дню Победы.
РБК 08:09
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Политика

Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия 00:59
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Происшествия

Пациенты, сбежавшие из иркутской психбольницы, пойманы

Пациенты, сбежавшие из иркутской психбольницы ГУ МВД России по региону Как уже сообщало ИА REGNUM, побег стал возможен потому, что в психбольнице не была должным образом организована охрана.
REGNUM 07:11
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Общество

Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
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Здоровье

На Кубани выявили 31 новый случай коронавируса

Число заболевших в стране достигло 15770 тыс. человек. В Краснодарском крае в минувшую субботу коронавирус подтвердился у 13 жителей.
Краснодарские известия 04:20
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Общество

В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом

В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
200
Общество

ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
Вести.Ru 09:30
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Музыка

Сергей Шнуров посвятил новую песню врачам

Петербургский музыкант Сергей Шнуров написал новую песню, посвятив её российским врачам.
Мойка78 10 апреля в 21:14
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Политика

Песков прокомментировал слова Путина о печенегах и половцах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился объяснить, почему в одном из последних обращений в связи с коронавирусом Владимир Путин вспомнил о набегах половцев и печенегов на Русь.
РИА Новости 07:08
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Общество

Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет

Тюменские семьи получат выплату 5 тыс. рублей на детей до трех лет в соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года.
Тюменская линия 09 апреля в 05:39
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Здоровье

В Чечне умерли ещё два пациента с коронавирусом

В Чечне скончались ещё два человека с коронавирусом. Общее число летальных случаев в республике достигло пяти.
RT на русском 09:59
Происшествия

В Черногории задержали митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия

В Черногории полиция задержала митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия после богослужения в монастыре Златица, сообщил ТАСС епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий.
Коммерсантъ 06:28
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Экономика

Эксперты ВЭБ оценили влияние вируса на экономику и доходы россиян

Падение реальных доходов и рост безработицы Базовый сценарий ВЭБа предусматривает, что пик заболеваемости коронавирусом в России придется на конец апреля — начало мая 2020 года.
РБК 07:14
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Общество

В Курской области умерла женщина с коронавирусом

Напомним, по данным на 12 апреля в Курской области 43 случая заражения коронавирусом, 3 человека выздоровели, 1 скончался.
Kursk.com 04:39
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Здоровье

За сутки в Челябинской области не выявили новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки новых случаев, подтвержденных двойным тестированием, не выявлено.
Южноуральская панорама 02:36
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Религия

Вербное воскресенье отмечают 12 апреля

Телепорт вчера в 19:35
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Политика

Путин утвердил членов Общественной палаты

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении членов Общественной палаты. Всего в президентской квоте - 40 человек.
Российская газета 07:27
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Политика

Президент Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу

Власти района Прага-6 демонтировали 3 апреля памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
РИА Новости 09:00
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Наука

Лицо человека в VR-шлеме потрогали листом и обдули вентилятором

Инженеры под руководством Эрнста Круифа (Ernst Kruijff) из Университета прикладных наук Бонн-Рейн-Зиг создали VR-шлем, способный воздействовать на пользователя разными стимулами, но при этом не требующий обустраивать вокруг него специальное пространство с множеством устройств.
N+1 10 апреля в 09:29
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко призналась, что причастна к разводам звезд

7Дней.ру 01:30
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Политика

Евросоюз планирует закрыть границы до осени

Президент Франции Эммануэль Макрон просит приготовиться к длительной изоляции Европы. Евросоюз могут закрыть как минимум до осени.
МР7.ру вчера в 07:05
71
Армия и оружие

Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии

"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Скильпарио, Спирано, Торре-Бульдоне", - говорится в сообщении.
РИА Новости 09 апреля в 22:05
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Общество

Вирусолог пригрозил новой волной эпидемии после отмены карантина

Новая эпидемия заболевания коронавирусной инфекцией может возникнуть сразу-же после того как будет снят карантин.
SMINEWS 04:05
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