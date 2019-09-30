с чего всё началось

Появление спецназовцев связали с российскими военными учениями в Баренцевом море. При этом на материковой части Норвегии российские военные действуют под видом штатских, утверждают собеседники издания.

СМИ сообщили о появлении российского спецназа в Норвегии

Экономика На рынке ипотечного кредитования началась стагнация Рост ипотечных займов, выданных населению, замедлился в 2019 году, и эксперты бюро прогнозируют стагнацию всего сегмента ипотечного кредитования в будущем году.

Происшествия В ДТП под Энгельсом погиб мужчина В результате происшествия один человек погиб. Также пострадали мужчина и женщина.

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Экономика Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.

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Теннис Российский теннисист Медведев сохранил четвертое место в рейтинге ATP Россиянин Даниил Медведев сохранил четвертую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Фигурное катание Россиянка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом Золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом завоевала российская спортсменка Анжелика Сидорова.

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Футбол В Бразилии был сыгран один из самых результативных матчей в истории Самым крупным официально зафиксированным счётом в истории футбола является игра чемпионата Мадагаскара, состоявшаяся 31 октября 2002 года между командами «Адема» и «Л’Эмирн», завершившаяся со счётом 149:0 в пользу хозяев, однако в том матче гости целенаправленно забивали в свои ворота в целях протеста против арбитра.

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