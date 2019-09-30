Армия и оружие
BFM.ruСМИ сообщили о появлении российского спецназа в Норвегии
Появление спецназовцев связали с российскими военными учениями в Баренцевом море. При этом на материковой части Норвегии российские военные действуют под видом штатских, утверждают собеседники издания.
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с чего всё началось
Бойцы российского спецназа были обнаружены на территории архипелага Шпицберген, а также на материковой части Норвегии, утверждает специализирующееся на вопросах обороны и безопасности Скандинавии издание AldriMer.РБКвчера в 15:56
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Происшествия
В Уфе первокурсник умер после занятий физкультурой
РИА Новости вчера в 23:59
Экономика
На рынке ипотечного кредитования началась стагнация
Рост ипотечных займов, выданных населению, замедлился в 2019 году, и эксперты бюро прогнозируют стагнацию всего сегмента ипотечного кредитования в будущем году.
REGNUM 28 сентября в 21:49
Происшествия
В ДТП под Энгельсом погиб мужчина
В результате происшествия один человек погиб. Также пострадали мужчина и женщина.
Новости Саратова вчера в 23:10
Общество
Определены самые здоровые российские регионы
Исследование РИА "Новости" выявило российские регионы, в которых живут приверженцы здорового образа жизни и правильного питания.
Газета.Ru 01:36
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ призвала не игнорировать Россию
Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько в интервью изданию "Левый берег" заявила о необходимости поддерживать диалог с Россией.
РИА Новости вчера в 21:18
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Экономика
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Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов.
Lenta.ru вчера в 22:20
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 01:01
Происшествия
Суд арестовал еще четверых напавших на пограничников рыбаков из КНДР
Находкинский городской суд арестовал еще четверых северокорейских рыбаков, которые напали на российских пограничников в Японском море, сообщили 30 сентября в пресс-службе суда.
REGNUM 02:10
Музыка
Группа Metallica отменила концерты из-за алкоголизма солиста
Причиной стала зависимость вокалиста коллектива Джеймса Хэтфилда, которому потребовался новый курс лечения от алкоголизма.
StarHit.ru вчера в 19:00
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
РБК вчера в 18:56
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости вчера в 17:44
Теннис
Российский теннисист Медведев сохранил четвертое место в рейтинге ATP
Россиянин Даниил Медведев сохранил четвертую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
ТАСС 00:57
Фигурное катание
Россиянка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом
Золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом завоевала российская спортсменка Анжелика Сидорова.
Ридус вчера в 16:02
Экономика
Возросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ.
Коммерсантъ 27 сентября в 04:15
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа невыдачу виз США российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 16:50
Происшествия
Обвиняемые по делу о взятках в СКР ознакомились с доказательствами ФСБ
Обвиняемые по делу о взятках в СКР ознакомились с доказательствами ФСБ Как стало известно "Ъ", обвиняемые ФСБ в получении взятки в размере $1 млн бывшие высокопоставленные сотрудники Следственного комитета России (СКР) Александр Дрыманов, Алексей Крамаренко и Михаил Максименко ознакомились с материалами своего уголовного дела.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Транспорт
РЖД ко дню пожилого человека подарят пассажирам старше 60 лет скидку
РЖД к Международному дню пожилого человека дадут скидку 50% на билет в купе пассажирам старше 60 лет, сообщила компания.
РИА Новости 27 сентября в 09:56
Происшествия
Опубликовано видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками
Появилось видео задержания звезды сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой, актриса призналась полицейским, что у нее при себе есть наркотическое средство, сообщает РЕН ТВ.
РИАМО 28 сентября в 12:43
Происшествия
В Екатеринбурге один человек погиб в ДТП с внедорожником
На Кольцовском тракте в Екатеринбурге в результате столкновения автомобилей Land Rover и Daewoo Nexia скончался один человек погиб, ещё четыре пострадали.
RT на русском 01:38
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Происшествия
Покатал друзей на машине: пьяный мальчик устроил смертельное ДТП под Киевом
В Мироновке Киевской области пьяный 17-летний подросток решил похвастаться своим новым авто и предложил друзьям их покатать.
Украина.ру 01:37
Космос
Илон Маск показал способный доставить 100 человек на Марс корабль
Основатель компании SpaceX Илон Маск представил корабль, способный доставлять грузы и космонавтов на Луну и Марс.
Известия вчера в 08:59
Футбол
В Бразилии был сыгран один из самых результативных матчей в истории
Самым крупным официально зафиксированным счётом в истории футбола является игра чемпионата Мадагаскара, состоявшаяся 31 октября 2002 года между командами «Адема» и «Л’Эмирн», завершившаяся со счётом 149:0 в пользу хозяев, однако в том матче гости целенаправленно забивали в свои ворота в целях протеста против арбитра.
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Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
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Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
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Авто
Назван топ-3 недорогих иномарок для начинающих водителей
«Автоновости дня» при поддержке экспертов вторичного авторынка составили топ-3 недорогих иномарок, отлично подходящих для роли первого авто.
Автоновости дня вчера в 01:00