Армия и оружие
BFM.ruСМИ сообщили о появлении российского спецназа в Норвегии
Появление спецназовцев связали с российскими военными учениями в Баренцевом море. При этом на материковой части Норвегии российские военные действуют под видом штатских, утверждают собеседники издания.
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Сотрудники спецназа ЦСН ФСБ «Вымпел» замечены на территории Норвегии – СМИ
Версия.Инфо28 сентября в 08:16
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Космос
Российская частная компания хочет разработать дешевый космический корабль
Российская частная компания "Международные транспортные космические системы" (МТКС), организованная выходцами из S7 Space (дочернее предприятие группы S7), планирует разработать дешевый транспортный корабль для снабжения грузами Международной космической станции.
РИА Новости 00:08
Общество
Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту
Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА 27 сентября в 18:00
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию
В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM 00:13
Экономика
Росстат упразднит всю статистическую отчётность
В число предложений статистического ведомства входит полная ликвидация форм статистической отчётности и объединение системы сбора статистики.
News.ru вчера в 19:35
Общество
Опровергнут запрет курения на балконах
Постановление правительства России об изменениях в правила противопожарного режима, которое было трактовано в том числе как запрет на курение на балконах жилых домов, на самом деле не запрещает курить на балконах.
Lenta.ru 28 сентября в 06:27
Футбол
Гол Черышева принес «Валенсии» победу над «Атлетиком» в Примере
"Валенсия" благодаря голу полузащитника сборной России Дениса Черышева со счетом 1:0 победила в "Атлетик" в гостевом матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу.
Российская газета 28 сентября в 11:25
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости 28 сентября в 12:34
Происшествия
В Екатеринбурге один человек погиб при ДТП с внедорожником
Один человек скончался, еще четверо получили травмы и были доставлены в больницу в результате столкновении внедорожника и легковушки на Кольцовском тракте в Екатеринбурге, сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.
РИА Новости 00:53
Общество
В России в 2020 году состоится первая цифровая перепись населения
Всероссийская перепись населения 2020 года станет впервые цифровой, сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат.
Твой Иркутск вчера в 21:00
Происшествия
Шестеро напавших на пограничников РФ браконьеров из КНДР арестованы
Ранее информировали, что браконьеры с северокорейской шхуны напали на российских пограничников в Японском море.
Газета.Ru вчера в 23:30
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа невыдачу виз США российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 16:50
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 01:10
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Общество
«Большая дагестанская свадьба» занесена в Книгу рекордов Гинесса
Прошедшая 29 сентября в Дербенте "Большая дагестанская свадьба" установила сразу два мировых достижения и занесена в Книгу рекордов Гинесса.
Российская газета вчера в 23:31
Политика
В Кремле намерены отправить в отставку губернатора Иркутской области
В планах Кремля значится увольнение губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Газета.Ru 00:47
Политика
Крупная делегация из представителей западных стран прибывает в Крым
Крупная делегация из стран Запада направляется в Крым для ознакомительного визита.
Народные новости 28 сентября в 19:49
Армия и оружие
Российская армия получила новые танки Т-90М
Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М, сообщил главком Сухопутных войск России Олег Салюков в интервью газете вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:39
Политика
Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова
Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
РИА Новости вчера в 23:36
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отметили помолвку
Певица и актриса Дженнифер Лопес и бывший бейсболист Алекс Родригес отметили свою помолвку в Лос-Анджелесе, сообщает People.
РИА Новости вчера в 19:36
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
После скандального выступления на Дне города в Самаре певец Дима Билан дал новый бесплатный концерт под названием «Самара, прости меня!».
РБК вчера в 14:22
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
РБК вчера в 18:56
Происшествия
В ДТП под Энгельсом погиб мужчина
Новости Саратова вчера в 23:10
Футбол
«Спартак» отправил в отставку Кононова
Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.
Газета.Ru вчера в 12:36
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 27 сентября в 11:35
Экономика
S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости 27 сентября в 19:16
Футбол
«Милан» показал худший старт за 81 год
Итальчнский "Милан" проиграл четыре из первых шести матчей в национальном чемпионате, такого с клубом не случалось с сезона-1938/39.
Газета.Ru вчера в 19:04
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика
В Польше назвали «трагедией» транзит газа через OPAL «Газпромом»
Life.ru 26 сентября в 20:41
Экономика
Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года
Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
ТАСС вчера в 08:36