Общество
Накануне.RuСМИ сообщили о предстоящей отставке вице-президента Сбербанка
Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост. Такое решение связано с тем, что топ-менеджер намерен заняться другим проектом в малом бизнесе. По другим данным, у него есть предложение, связанное с проектами в госструктурах.
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Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в РФ
Происшествия
В Хабаровском крае задержали подозреваемого в вербовке террористов
В Хабаровском крае задержан пропагандист и вербовщик международной террористической организации, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону.
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В Техасе произошла стрельба в церкви
Общество
Осипов отправил с совещания работать министров с долгами
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов освободил от оперативного совещания и отправил работать глав министерств, подрядчики которых еще не получили деньги за выполненные работы.
Армия и оружие
Сирийская армия отбила две атаки боевиков в провинции Идлиб
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Бывшая жена Рыжего из «Иванушек» вышла замуж за баскетболиста
Мария Григорьева-Апполонова, в девичестве Банкова, вышла замуж за 28-летнего баскетболиста Андрея Зубкова, о чём она сообщила на странице в Instagram.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
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Боатенг: «Деньги являются проклятием нынешнего футбола»
Некоторые 19-летние футболисты ездят на дорогих авто, они получают деньги и счастливы.
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В России может появиться авиакомпания для Дальнего Востока
Правительство рассматривает вариант создания авиакомпании на Дальнем Востоке для решения проблемы транспортной доступности региона.
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Кристина Асмус попала в больницу на скорой
Актриса Кристина Асмус госпитализирована в Москве с острой бактериальной инфекцией. Об этом артистка рассказала 29 декабря в Instagram.
Политика
Москва и Киев продолжили в Вене согласование договора о транзите газа
Делегации Украины и России возобновили переговоры по согласованию текста договора о транзите газа в Вене.
Авто
Новый Kia Seltos 2020. Цены и комплектации для России
Новый внедорожник Seltos уже совсем скоро появится в Российских автосалонах. Однако первой будет доступна модель в люксовой комплектации.
Экономика
Челябинка создала в России прецендент, заставив страховую вернуть деньги за каско
Страховая насчитала челябинке к возврату всего 16,8 тысячи рублей, тогда в дело пришлось вмешаться главному финансовому уполномоченному РФ Юрию Воронину.
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Врачи предупредили об опасности употребления семян льна для здоровья
Медицинские эксперты EFSA предупредили об опасности употребления семян льна для здоровья человека.
Гаджеты
В России появился смартфон за 8 тысяч рублей с огромным экраном, NFC, кучей памяти и батареей на 4000 мАч
На отечественном рынке начались продажи смартфона Digma City 653, оценивающегося в 7 990 рублей.
Политика
Обмен пленными: Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки»
Владимир Зеленский уточнил, что из 81 освобожденного на подконтрольную Киеву территорию прибыли 76 человек.
Политика
Захарова прокомментировала вызов российского посла в МИД Польши
Вызов российского посла в МИД Польши после критического высказывания президента России Владимира Путина является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
Общество
В России могут переименовать все гражданские самолеты
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил основные признаки гриппа
Роспотребнадзор в четверг опубликовал список основных признаков гриппа.
Общество
Исследование выявило, где в России пьют больше шампанского в Новый год
Россияне в новогодние праздники в среднем выпивают четверть от годового потребления шампанского, а лидером по употреблению игристого напитка является Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости.
Политика
Ким Чен Ын призвал к «наступательным» мерам для безопасности КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын потребовал обеспечить безопасность страны "наступательными" мерами, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Происшествия
В Подмосковье от взрыва петарды скончался мужчина
Общество
Россиян предупредили о размножающихся в новогодних салатах микробах
Россиянам дали советы по хранению салатов, а также рассказали о сроках годности блюда. Рекомендации приводятся на сайте Роспотребнадзора.
Общество
Новые контейнеры для сбора мусора появились в Южно-Сахалинске
Финансы
За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%
По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Политика
Экс-глава МИД Италии рассказал, как Путин принимал его на даче
По словам Фраттини, Путин всегда принимал его, когда он в качестве министра иностранных дел приезжал в Россию, причем "дважды эти встречи происходили у него на даче под Москвой".
Общество
Росстат спрогнозировал демографический кризис России к 2036 году
Росстат дал прогноз на 16 лет вперед, как будет меняться численность населения и продолжительность жизни в России.
Политика
В Минске рассказали о ходе переговоров с Москвой по интеграции
Как заявлял по итогам переговоров президентов двух стран министр экономического развития Максим Орешкин, финальные договоренности между Россией и Белоруссией в части интеграции блокируют три группы вопросов: в сфере нефти, газа и налогов.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».