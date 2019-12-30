Общество

Накануне.RuНакануне.RuСМИ сообщили о предстоящей отставке вице-президента Сбербанка

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост. Такое решение связано с тем, что топ-менеджер намерен заняться другим проектом в малом бизнесе. По другим данным, у него есть предложение, связанное с проектами в госструктурах.
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СМИ узнали о скорой отставке вице-президента Сбербанка

РБК13:08

«РИА Новости»: вице-президент Сбербанка Андрей Шаров покидает свой пост

Коммерсантъ10:53

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров покидает свой пост

ПРАЙМ08:16

Скандальный заместитель Грефа уходит из Сбербанка

URA.Ru13:29

СМИ узнали о скорой отставке вице-президента Сбербанка

News.ru14:02

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров в ближайшее время может покинуть свой пост

Эхо Москвы18:03

СМИ сообщили о скорой отставке вице-президента Сбербанка

БИЗНЕС Online13:53
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 22:04, Ашберн
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Вызов российского посла в МИД Польши после критического высказывания президента России Владимира Путина является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
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Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

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