Госсекретарь США Майк Помпео слышал беседу американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом 30 сентября сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник из Госдепа. По его словам, Помпео был одним из тех, кто прослушивал беседу.

СМИ сообщили о присутствии Помпео при разговоре Зеленского и Трампа

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