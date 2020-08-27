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РБК
РБК

СМИ сообщили о проблемах с экспортом краба из России

Экспорт живых крабов и морских ежей почти остановился из-за новых правил получения лицензии. Об этом в своем обращении к главе Росрыболовства Илье Шестакову сообщила Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Краб цепляется за Россию

Участники рынка оценивают ущерб в десятки миллионов долларов, чиновники ищут способ решения проблемы. О том, что экспорт живых крабов и морских ежей почти остановился, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) сообщила главе Росрыболовства Илье Шестакову.
Коммерсантъ18:23
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Будущее России. Национальные проекты

Экспорт живых крабов практически остановлен из-за сложностей с оформлением

Будущее России. Национальные проекты03:48
Новый День

Новые правила поставили под угрозу банкротства добытчиков крабов

Новый День03:21
Эхо Москвы

Рыбопромышленники утверждают, что экспорт живого краба практически остановлен из-за новых требований к оформлению

Эхо Москвы01:36
РБК

СМИ сообщили о проблемах с экспортом краба из России

РБК01:20
Коммерсантъ

Краб цепляется за Россию

Коммерсантъ18:23

Глава Башкирии поблагодарил Путина после заявления о содовой компании

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров выразил благодарность президенту России Владимиру Путину после его заявления о ситуации с Башкирской содовой компанией в среду, 26 августа.
Известиявчера в 11:25
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Ханс-Дитер Флик: «„Баварию“ покинут прекрасные игроки. Было бы здорово работать с прежним составом»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал возможный уход полузащитника Тиаго Алькантары в другой клуб, а также вероятное возвращение хавбеков Филиппе Коутиньо и Ивана Перишича в свои клубы («Барселону» и «Интер» соответственно) по завершении арендных соглашений.
Sports.ru19:16

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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