СМИ сообщили о проблемах с экспортом краба из России
Экспорт живых крабов и морских ежей почти остановился из-за новых правил получения лицензии. Об этом в своем обращении к главе Росрыболовства Илье Шестакову сообщила Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа.В источнике
С чего всё началось
Краб цепляется за Россию
Участники рынка оценивают ущерб в десятки миллионов долларов, чиновники ищут способ решения проблемы. О том, что экспорт живых крабов и морских ежей почти остановился, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) сообщила главе Росрыболовства Илье Шестакову.
Коммерсантъ18:23
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