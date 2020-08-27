СМИ сообщили о проблемах с экспортом краба из России

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Экспорт живых крабов и морских ежей почти остановился из-за новых правил получения лицензии. Об этом в своем обращении к главе Росрыболовства Илье Шестакову сообщила Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа.