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РБК
РБК

СМИ сообщили о проблемах с экспортом краба из России

Экспорт живых крабов и морских ежей почти остановился из-за новых правил получения лицензии. Об этом в своем обращении к главе Росрыболовства Илье Шестакову сообщила Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Краб цепляется за Россию

Участники рынка оценивают ущерб в десятки миллионов долларов, чиновники ищут способ решения проблемы. О том, что экспорт живых крабов и морских ежей почти остановился, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) сообщила главе Росрыболовства Илье Шестакову.
Коммерсантъ18:23
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Будущее России. Национальные проекты

Экспорт живых крабов практически остановлен из-за сложностей с оформлением

Будущее России. Национальные проекты03:48
РБК

СМИ сообщили о проблемах с экспортом краба из России

РБК01:20
Эхо Москвы

Рыбопромышленники утверждают, что экспорт живого краба практически остановлен из-за новых требований к оформлению

Эхо Москвы01:36
Новый День

Новые правила поставили под угрозу банкротства добытчиков крабов

Новый День03:21
Коммерсантъ

Краб цепляется за Россию

Коммерсантъ18:23

Раскрыто происхождение таинственного космического излучения

О раскрытии истинного происхождения гамма-лучей сообщается в статье, опубликованной в журнале Physical Review D. Исследователи тщательно изучили различные модели происхождения таинственных гамма-лучей с участием таких космических процессов, как звездообразование, рассеивание космических лучей в молекулярном газе, а также нейтронных звезд и миллисекундных пульсаров.
Раскрыто происхождение таинственного космического излучения
Lenta.ru08:15

Навального и Соболь обязали выплатить 88 млн иска лично Пригожину

Ранее Алексей Навальный объявил о ликвидации ФБК из-за решения суда, согласно которому оппозиционер, его соратница Любовь Соболь и сам фонд должны выплатить компании «Московский школьник» почти 88 млн рублей.
МР7.рувчера в 00:17
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В Екатеринбурге водитель сбил на переходе четверых детей

58- летний водитель, имеющий шестилетний стаж за рулем, пояснил стражам порядка, что ехал примерно со скоростью 60 километров в час (при разрешенных на этом участке двадцати), его ослепило солнце, а из-за ремонта дороги он не разобрал, что приближается к нерегулируемому пешеходному переходу.
Российская газета09:17
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Спрос на вторичное жилье в Москве в августе вырос на 30%

По данным исследования, в настоящее время каждая седьмая сделка на вторичном рынке жилья проходит с условно инвестиционной целью, а число покупателей, обладающих незаемными средствами, с начала лета выросло вдвое.
Интерфакс06:04

Глава Башкирии поблагодарил Путина после заявления о содовой компании

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров выразил благодарность президенту России Владимиру Путину после его заявления о ситуации с Башкирской содовой компанией в среду, 26 августа.
Известиявчера в 11:25
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Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.
РИА Новости05:35
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СП сочла недостаточным учет ФГУПов и АО с госучастием

В своем отчете СП говорит о проблемах с учетом обществ с госучастием и унитарных предприятий, полнотой информации об их деятельности, отсутствием общих подходов к определению размера дивидендов, с определением уровня вознаграждения руководства.
Интерфакс19:02
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