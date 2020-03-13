Два российских бомбардировщика 9 марта пролетели над американским лагерем Seadragon, развёрнутом в Арктике на время учений. Об этом пишет журнал Popular Mechanics. Издание сообщает, что лагерь организовали 4 марта, за пять дней до полёта возле него российских бомбардировщиков.

СМИ сообщили о пролёте бомбардировщиков России у лагеря США в Арктике

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