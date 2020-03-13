Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомСМИ сообщили о пролёте бомбардировщиков России у лагеря США в Арктике

Два российских бомбардировщика 9 марта пролетели над американским лагерем Seadragon, развёрнутом в Арктике на время учений. Об этом пишет журнал Popular Mechanics. Издание сообщает, что лагерь организовали 4 марта, за пять дней до полёта возле него российских бомбардировщиков.
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На фоне новостей о коронавирусе из Европы и США Россия кажется островком стабильности.
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В четверг, 12 марта, в Петербурге задержали подполковника ФСБ.
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