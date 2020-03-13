Армия и оружие
RT на русскомСМИ сообщили о пролёте бомбардировщиков России у лагеря США в Арктике
Два российских бомбардировщика 9 марта пролетели над американским лагерем Seadragon, развёрнутом в Арктике на время учений. Об этом пишет журнал Popular Mechanics. Издание сообщает, что лагерь организовали 4 марта, за пять дней до полёта возле него российских бомбардировщиков.
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Футбол
Источник сообщил о приостановке КХЛ и РПЛ
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Армия и оружие
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Отмечается, что новые бронеавтомобили создаются на базе стандартных армейских «Уралов» и «Камазов».
Общество
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Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
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В Петербурге задержанный подполковник ФСБ ждет суда
В четверг, 12 марта, в Петербурге задержали подполковника ФСБ.
Финансы
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Футбол
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