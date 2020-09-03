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РБК
РБК

СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.В источнике
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Коммерсантъ

СМИ: отравленному болгарскому бизнесмену Гебреву не выдали образцы анализов

Коммерсантъ18:41
РБК

СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

РБК17:39
Дождь

The Insider: болгарский бизнесмен, у которого были схожие с Навальным симптомы отравления, не смог получить свои анализы из лаборатории

Дождьвчера в 12:16
URA.Ru

Из европейской лаборатории пропали анализы «жертвы Новичка»

URA.Ruвчера в 16:49
Lenta.ru

В европейской лаборатории бесследно исчезли анализы жертвы отравления «Новичком»

Lenta.ruвчера в 16:01
Царьград

В финской лаборатории исчезли образцы анализов отравленного «так же, как Навальный»

Царьградвчера в 15:37
Эхо Москвы

Из финской лаборатории исчезли образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева

Эхо Москвы19:11

Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей
Российская газетавчера в 04:50
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Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

«Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг заявил, что готов работать совместно с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы объединить усилия с международным сообществом для защиты итогов Второй мировой войны и международной справедливости», – пишет агентство.
CT newsвчера в 05:11
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Отстраненный от детского «Евровидения» Максим Ткачук снова спел «Смуглянку» и получил квартиру в Одессе

Сирота Максим Ткачук, которому Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказала в участии в детском «Евровидении», выступил на гала-концерте в честь 226-летия Одессы.
Украина.рувчера в 03:18

Омский токсиколог заявил о невозможности отравления Навального

Сабаев отметил, что после того как Навального с самолета доставили в больницу, у пациента в первую очередь наблюдались метаболические нарушения, что не характерно для отравлений фосфороорганическими соединениями, к которым относится отравляющее вещество «Новичок».
URA.Ruвчера в 15:58
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Минздрав назвал приоритетные группы для вакцинации от коронавируса

Приоритетной вакцинации против коронавируса подлежат работники медицинских и образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания, следует из восьмой версии временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, разработанных Минздравом .
Ведомостивчера в 11:10
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В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
РИА Новостивчера в 16:00
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Раскрыты характеристики гибридной версии нового Mercedes-Benz S-класса

Журналисты Британского «Autocar» выяснили, что компания Mercedes-Benz готовит для нового S-Class гибридную установку на базе «топовой» рядной 3,0-литровой «турбошестёрки», которую позаимствовали у версии S 500.
Тарантас Ньюсвчера в 10:03

ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя на YouTube

По данным управления ФАС, на YouTube-канале блогера опубликовано видео от 24 октября 2019 года под названием «Газманов о мерзких привычках, политике и первой любви/ Сальтуха в 67/AGENTSHOW 2.0», в котором, утверждает служба, содержится реклама итальянского вермута.
РБКвчера в 15:38
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