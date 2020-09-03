СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена
Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории Verifin, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.В источнике
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