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РБК
РБК

СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории Verifin, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.В источнике
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Lenta.ru

В европейской лаборатории бесследно исчезли анализы жертвы отравления «Новичком»

Lenta.ruвчера в 16:01
РБК

СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

РБК17:39
Эхо Москвы

Из финской лаборатории исчезли образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева

Эхо Москвы19:11
URA.Ru

Из европейской лаборатории пропали анализы жертвы «Новичка»

URA.Ruвчера в 16:49
Коммерсантъ

Главные новости к утру 4 сентября

Коммерсантъ00:00
Царьград

В финской лаборатории исчезли образцы анализов отравленного «так же, как Навальный»

Царьградвчера в 15:37
Дождь

The Insider: болгарский бизнесмен, у которого были схожие с Навальным симптомы отравления, не смог получить свои анализы из лаборатории

Дождьвчера в 12:16

Сайт МВД Белоруссии перестал работать после сообщений о взломе

На официальном сайте МВД Белоруссии появились фотографии президента страны Александра Лукашенко и главы МВД Юрия Караева, якобы обвиняемых в военных преступлениях против белорусского народа, сообщали накануне «Наша нива» и «Белсат».
Коммерсантъ02:07
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Тильда Суинтон призналась, что всегда мечтала работать с Альмодоваром

Британская актриса Тильда Суинтон, удостоенная почетного "Золотого льва" на 77-м Венецианском кинофестивале, призналась, что всегда мечтала работать с испанским режиссером Педро Альмодоваром.
ТАССвчера в 11:46

ФАС выявила значительное число обманов россиян банками

Заместитель главы ФАС, Андрей Кашеварова, рассказал о проведении проверки всех российских банков, в результате которой выявилось огромное количество фактов недобросовестной конкуренции за первые полгода 2020 года.
ToDay News Ufa02:51
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Работающие с коронавирусом получат новые выплаты

"Сотрудники организаций, подведомственных федеральным органам власти, военнослужащие и ряд других специалистов, которые помогают больным коронавирусом или задействованы в борьбе с распространением новой инфекции, будут получать стимулирующие выплаты за особые условия труда", - говорится в пояснении.
Газета.Ru03:16

Кардиолог Беленков назвал главные плюсы лишнего веса

Преимущества небольшого лишнего веса кардиолог Беленков назвал в программе «О само главном» на телеканале «Россия 1». Ученый призвал не худеть, имея нормальный вес, поскольку недостаток жира плохо сказывается на работе разных систем и органов.
MedikForum.ruвчера в 12:48

Финляндия сообщила, кому из россиян разрешен въезд в страну

Веские причины и доказательства Заместитель командира Юго-Восточной погранохраны Юха Кивеля в разговоре с Yle уточнил, что владение недвижимостью в Финляндии не является причиной для въезда в страну.
РБК Санкт-Петербург1 сентября в 05:33
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Ученый из США предупредил о сокращении населения России к концу века

К 2100 году население России уменьшится на 40 млн человек, заявил «РИА Новости» профессор Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон Али Мокдад, один из авторов глобального научного прогноза по численности населения Земли.
РБК03:18
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Бактерии способны годами выживать в открытом космосе

Эксперименты на Международной космической станции подтверждают такую вероятность, доказав, что бактерии способны многие годы сохранять жизнеспособность в вакууме космического пространства, сообщает 4pda.ru.
Маяк (г. Сосновый Бор)вчера в 10:13
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