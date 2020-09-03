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РБК
РБК

СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.В источнике
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Коммерсантъ

СМИ: отравленному болгарскому бизнесмену Гебреву не выдали образцы анализов

Коммерсантъ18:41
РБК

СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

РБК17:39
Дождь

The Insider: болгарский бизнесмен, у которого были схожие с Навальным симптомы отравления, не смог получить свои анализы из лаборатории

Дождьвчера в 12:16
URA.Ru

Из европейской лаборатории пропали анализы «жертвы Новичка»

URA.Ruвчера в 16:49
Lenta.ru

В европейской лаборатории бесследно исчезли анализы жертвы отравления «Новичком»

Lenta.ruвчера в 16:01
Царьград

В финской лаборатории исчезли образцы анализов отравленного «так же, как Навальный»

Царьградвчера в 15:37
Эхо Москвы

Из финской лаборатории исчезли образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева

Эхо Москвы19:11

На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского

Киев, 4 сентября 2020, 03:50 — REGNUM Одежда президента Украины Владимира Зеленского и внешний вид на официальных международных мероприятиях не соответствуют дипломатическому этикету, заявила президент Etiquette School Наталья Адаменко в эфире радиостанции «Эхо Киева».
REGNUM20:50
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В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок «Лада»

Серийное строительство двух дизель-электрических подводных лодок четвертого поколения проекта 677 "Лада" идет с отставанием из-за проблем с одним из поставщиков оборудования, сообщил РИА Новости в пятницу глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
РИА Новости20:05

В Новосибирске в центре реабилитации насильно удерживали 40 человек

Центр реабилитации алкоголиков и наркоманов, где насильно удерживали 40 человек, закрыли правоохранители в Новосибирске, арестованы директор и два сотрудника, сообщает в четверг следственное управление СК России по Новосибирской области.
РИА Новостивчера в 07:38
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Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газетавчера в 04:50
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