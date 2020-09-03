«Довод»: Новое начало. Как Кристофер Нолан вернулся к себе

Пока кинотеатры Петербурга только готовятся к открытию, в прокат, в том числе в Ленобласти, вышел, безусловно, один из главных и самых ожидаемых фильмов сезона — «Довод» Кристофера Нолана.