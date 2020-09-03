Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

СМИ: отравленному болгарскому бизнесмену Гебреву не выдали образцы анализов

Коммерсантъ18:41
РБК

СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

РБК17:39
Дождь

The Insider: болгарский бизнесмен, у которого были схожие с Навальным симптомы отравления, не смог получить свои анализы из лаборатории

Дождьвчера в 12:16
URA.Ru

Из европейской лаборатории пропали анализы жертвы «Новичка»

URA.Ruвчера в 16:49
Lenta.ru

В европейской лаборатории бесследно исчезли анализы жертвы отравления «Новичком»

Lenta.ruвчера в 16:01
Царьград

В финской лаборатории исчезли образцы анализов отравленного «так же, как Навальный»

Царьградвчера в 15:37
Эхо Москвы

Из финской лаборатории исчезли образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева

Эхо Москвы19:11

Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году

Население России к 2100 году уменьшится на 40 миллионов человек, но прогноз может ухудшится из-за коронавируса, рассказал РИА Новости один из авторов глобального научного прогноза по численности населения Земли директор Университета здоровья населения штата Вашингтон профессор Али Мокдад.
РИА Новости20:14
5

Ураган в Приморье повредил крыши многоквартирных домов и детского сада

Ураганный ветер, вызванный тайфуном "Майсак" в Приморье, повредил кровли многоквартирных домов и одного детского сада во Владивостоке и других населенных пунктах региона, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
ТАССвчера в 07:35
7