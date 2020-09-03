Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году

Население России к 2100 году уменьшится на 40 миллионов человек, но прогноз может ухудшится из-за коронавируса, рассказал РИА Новости один из авторов глобального научного прогноза по численности населения Земли директор Университета здоровья населения штата Вашингтон профессор Али Мокдад.