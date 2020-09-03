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РБК
РБК

СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.В источнике
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Коммерсантъ

Главные новости к утру 4 сентября

Коммерсантъ00:00
РБК

СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

РБК17:39
Дождь

The Insider: болгарский бизнесмен, у которого были схожие с Навальным симптомы отравления, не смог получить свои анализы из лаборатории

Дождьвчера в 12:16
URA.Ru

Из европейской лаборатории пропали анализы жертвы «Новичка»

URA.Ruвчера в 16:49
Lenta.ru

В европейской лаборатории бесследно исчезли анализы жертвы отравления «Новичком»

Lenta.ruвчера в 16:01
Царьград

В финской лаборатории исчезли образцы анализов отравленного «так же, как Навальный»

Царьградвчера в 15:37
Эхо Москвы

Из финской лаборатории исчезли образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева

Эхо Москвы19:11

Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-губернатора об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, в том числе на домашний арест Ранее в четверг прокурор в Басманном суде рассказал, что Фургал имел в подчинении людей, которые занимались устранением неугодных экс-чиновнику лиц.
Известиявчера в 10:54
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Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году

Прогноз, подготовленный экспертами Института измерений и оценки в сфере здравоохранения и Университета здоровья населения штата Вашингтон, охватывает 195 стран, его авторы считают, что через 80 лет в России останется 106 миллионов человек вместо 146 миллионов.
РИА Новости20:14
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В Грузии пригрозили поднять флаг над военной базой РФ в Южной Осетии

Тбилиси, 4 сентября 2020, 07:21 — REGNUM Обещание поднять грузинский флаг над военной базой России в Южной Осетии дал лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили в ходе выступления, видео запись которого опубликована на YouTube-канале лейбористов.
REGNUM00:21
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США намерены убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом

В среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что российско-американские отношения могут стать еще хуже в случае "открытого силового вмешательства" России в ситуацию в Белоруссии.
ТАСС19:01
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Лукашенко заявил о перехвате разговора насчет отравления Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что Белоруссии удалось перехватить переговоры между Германией и Польшей.
Брянские новостивчера в 10:40
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Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии продолжатся

Вильнюс, 4 сентября 2020, 04:02 — REGNUM Протесты в Белоруссии не прекратятся никогда, заявила 4 сентября домохозяйка Светлана Тихановская, принимавшая участие в выборах президента, в интервью японскому телеканалу NHK.
REGNUM21:02
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Симптомы опухоли, которые нельзя игнорировать, назвал онколог Осминин

Сергей Осминин который занимает должность хирурга-онколога в клинике факультетской хирургии № 1 Сеченовского университета а также доцент и кандидат медицинских наук – назвал несколько опасных симптомов, которые необходимо своевременно распознать для выявления онкологических заболеваний, такую информацию передает «SMINEWS».
SMINEWS в Костромевчера в 14:32
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