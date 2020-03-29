Коронавирус
Газета.RuМинпромторг предложил отменить НДС для предприятий потребрынка
Минпромторг выступил с предложением о введении определенных налоговых льгот для предприятий потребительского рынка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо главы ведомства Дениса Мантурова на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
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с чего всё началось
Оборот общепита, непродовольственной торговли и услуг Выручка предприятий общественного питания, непродовольственной торговли и сферы услуг снизилась на фоне распространения коронавируса на 50-80%, необходимы срочные меры поддержки потребительского рынка, говорится в письме главы Минпромторга.ТАСС09:28
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