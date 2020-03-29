Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМинпромторг предложил отменить НДС для предприятий потребрынка

Минпромторг выступил с предложением о введении определенных налоговых льгот для предприятий потребительского рынка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо главы ведомства Дениса Мантурова на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
Читать в источнике
Комментировать41
с чего всё началось

Минпромторг: максимальная ставка кредитов для общепита должна быть ограничена 8%

Оборот общепита, непродовольственной торговли и услуг Выручка предприятий общественного питания, непродовольственной торговли и сферы услуг снизилась на фоне распространения коронавируса на 50-80%, необходимы срочные меры поддержки потребительского рынка, говорится в письме главы Минпромторга.
ТАСС09:28

Подробнее о событии

В России захотели отменить НДС

Lenta.ru10:31

СМИ сообщили о просьбе Минпромторга отменить НДС для фирм потребрынка

RT на русском10:25

Минпромторг: максимальная ставка кредитов для общепита должна быть ограничена 8%

ТАСС09:28

Минпромторг предложил отменить НДС для предприятий потребрынка

Газета.Ru09:38

Минпромторг спрогнозировал срок окончания кризиса потребрынка в России

Известия10:36

Минпромторг оценил текущий уровень сокращений в потребсекторе в 20%

РБК08:45

Минпромторг предлагает срочные меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за коронавируса

Коммерсантъ10:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 10:43, Ашберн
Общество

Четыре пациента с коронавирусом скончались в России за сутки

Москва, 29 марта 2020, 11:46 — REGNUM За последние сутки четыре человека, заболевшие коронавирусной инфекцией, ушли из жизни.
REGNUM 04:46
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс вчера в 09:48
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась домашним фото со своим возлюбленным

44-летняя балерина Анастасия Волочкова в своем микроблоге продемонстрировала, как она проводит вечера вместе со своим избранником.
Bimru.ru 07:40
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

Коммерсантъ 10:07
Общество

Власти назвали процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Ранее власти Москвы обязали граждан старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями перейти в режим самоизоляции до 14 апреля.
РБК 07:46
Происшествия

Задержан экс-начальник МЧС России по Курганской области

Российская газета 27 марта в 12:53
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания в России пандемии коронавируса

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения коронавируса в России снизится в конце апреля-начале мая, пишет Вечерний курьер.
Вечерний курьер 07:46
Общество

В Москве используют «громкую связь» для призыва оставаться дома

Газета.Ru 08:25
Общество

Захарова призвала граждан РФ за рубежом уважать свою страну и народ

Москва, 29 марта 2020, 15:18 — REGNUM О просьбах состоятельных граждан России, проживающих за рубежом, которые массово обращаются по поводу эвакуции их на родину, рассказала 29 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Facebook.
REGNUM 08:18
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области

ТАСС 07:29
Общество

В Китае остановили распространение коронавируса

Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.
RT на русском 06:14
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 11:05
Политика

Андрей Липов назначен главой Роскомнадзора

Предшественник Липова на посту главы Роскомнадзора Александр Жаров 24 марта был назначен на должность директора АО «Газпром-медиа Холдинг».
BFM.ru 09:15
Футбол

Игроки «Сельты» требуют наказать Систо за нарушение карантина

Игрока потребовали у руководства клуба серьезно наказать форварда за такой проступок.
Матч ТВ 09:39
Кино

В Сети появились первые кадры с Карнажем из «Венома-2»

iReactor 03:10
Армия и оружие

Столица Саудовской Аравии подверглась ракетному обстрелу

РБК вчера в 18:28
Общество

Минтруд РФ дал разъяснения о предстоящей нерабочей неделе

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны в связи с коронавирусом заявил, что следующая неделя будет нерабочей.
Ньюс-НН 27 марта в 05:18
Общество

В Москве зафиксировали более тысячи случаев заражения коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла на новую стадию, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 04:13
Экономика

Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам от 25 марта в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса.
RT на русском 04:39
Финансы

ЦБ установил официальный курс доллара и евро на 27 марта

Центробанк установил официальный курс евро на 27 марта. Он достиг отметки в 85,9648 рубля.
News.ru 26 марта в 07:41
Политика

Зеленский провел совещание в связи с распространением коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителями и представителями кабмина, правоохранительных органов, генерального штаба и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), участники обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией и изменения в государственный бюджет, которые также необходимы для противодействия COVID-19.
РИА Новости 09:44
Общество

Собянин сообщил о смерти Горбунова

Скончался бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Об этом сообщил в "Твиттере" мэр Москвы Сергей Собянин.
Вести.Ru 09:10
Здоровье

Почти 20 человек заразились коронавирусом в церкви на Украине

В Закарпатской области 19 жителей заразились коронавирусной инфекцией после общения в местной церкви с инфицированной вирусом женщиной.
Газета.Ru 10:02
Авто

Почему масло в двигателе надо менять раньше, чем требует производитель

АвтоВзгляд вчера в 01:25
Экономика

Банки попросили объяснить налог на вклады

Распоряжение о введении 13-процентного подоходного налога на доходы по вкладам и инвестициям в облигации, если суммарный объем вложений свыше 1 миллиона рублей, ранее отдал президент Владимир Путин.
Lenta.ru 27 марта в 13:23
Религия

Патриарх Кирилл призвал брянцев на время не посещать храмы

Газета "Авангард" Климовского района Брянской области 07:11
Общество

Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт

Как сообщает информационное агентство Live24, в случае блокировки карт банки теперь обязаны сообщать клиенту о причине, повлекшей принятие подобного решения.
SMINEWS в Иванове 06:26
Футбол

Шомуродов: тридцать четыре миллиона узбекистанцев мечтают о чемпионате мира уже много лет

Тридцать четыре миллиона узбекистанцев мечтают о чемпионате мира уже много лет.
Чемпионат 09:32
Космос

SpaceX будет доставлять грузы на окололунную станцию

Предполагалось, что на орбиту Луны грузы будет доставлять сверхтяжелая ракета SLS, однако ее первый полет постоянно переносили — и NASA приняло решение доверить это американским частным компаниям: как стало известно, первой такой компанией станет SpaceX.
Популярная механика вчера в 06:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное