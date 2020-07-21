С СКР адвокаты Михаила Барышева судились, пытаясь выяснить, почему сообщению экс-сотрудника Минобороны не дали ход. Однако во время разбирательства выяснилось, что в отношении генерал-полковника Сорочкина уже вовсю проводится доследственная проверка.

с чего всё началось

В отношении бывшего заместителя председателя Следственного комитета России Александра Сорочкина проводится доследственная проверка. Она вызвана заявлением о взятке, которое написал экс-начальника ГУ по работе с личным составом вооруженных сил Минобороны и ЦСКА Михаил Барышев.

СМИ сообщили о проверке экс-зама Бастрыкина по поводу возможной взятки

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