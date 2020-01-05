Армия и оружие
ИзвестияСМИ сообщили о ракетном обстреле центра Багдада
По данным телеканала, в результате обстрела могут быть жертвы, передает ТАСС. В свою очередь, «Аль-Арабия» сообщает, что мирные жители получили ранения при попадании ракеты в жилой дом около посольства США в Багдаде.
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Общество
Павел Дуров даст показания по делу Telegram 7 и 8 января в Дубае
В плане отмечалось, что Дуров, являющийся создателем мессенджера Telegram, даст показания 7 или 8 января.
Кино
Кинокритики США назвали лучший фильм 2019 года
Национальное общество кинокритиков США признало картину южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты» лучшим фильмом 2019 года.
Хоккей
Хованов рассказал, почему поцеловал герб России перед скамейкой шведов
После гола нападающий поцеловал греб России на форме перед скамейкой запасных сборной Швеции, чем вызвал негодование соперников.
Политика
США разочарованы решением Ирака об отказе от иностранных войск
США выразили разочарование по решению Ирака об отказе от иностранного военного присутствия в стране.
Общество
Солнце и Земля максимально сблизились
Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Армия и оружие
В Иране ответили на слова Трампа о 52 ударах
Командующий вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави прокомментировал информацию о том, что США может в случае ощутимой угрозы нанести 52 удара по наземным целям на территории страны.
Хоккей
Роман Ротенберг: «Молодежная сборная влюбила в себя всю страну»
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением о работе Игоря Ларионова в молодежной сборной России и оценил игру национальной команды на молодежном чемпионате мира-2020.
Общество
Россиян ждет аномальное тепло на Рождество
Почти на всей территории России на Рождество превысятся температурные нормы.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова ответила на обвинения в неумении воспитывать свою дочь
Напомним, что хайп по поводу воспитания дочери Шишковой появился после того, как ее бабушка Симона опубликовала в своем микроблоге короткий видеоролик, в конце которого внучка облизывает ее палец на ноге.
Авто
Что нужно знать в 2020 году каждому, у кого есть автомобиль
В 2020 году российских автомобилистов ждет множество изменений — от введения электронных паспортов до возможности получать госномера прямо в автосалоне у дилера.
Общество
Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
Жена врача-онколога Андрея Павленко сообщила о смерти своего мужа в Facebook. По ее словам, он скончался 5 января около 8:20 утра.
Происшествия
Мужчина с оружием попытался пройти в Дом творчества в Ростове
В Ростове-на-Дону мужчина попытался пройти в Дом творчества с сумкой с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Происшествия
Омское собрание в память о Федорове прошло без задержаний
Футбол
Лэмпард подтвердил, что Жиру может покинуть «Челси»
Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард не исключил, что нападающий Оливье Жиру в ближайшее время может покинуть лондонскую команду.
Здоровье
Специалисты рассказали о полезных свойствах фиников
Эксперты утверждают, что финики - это самая лучшая пища для желудка, они очень полезны при расстройствах пищеварительного тракта и для профилактики болезней ЖКТ.
Культура
Умер Геннадий Пискунов, народный артист России
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
Армия и оружие
США направили более 4 тыс. военных на Ближний Восток
Отмечается, что 700 человек уже были направлены в регион на этой неделе, в ближайшие дни ожидается переброска еще 3,5 тыс. военнослужащих.
Армия и оружие
Мощнейший корабль РФ внепланово перебрасывается к берегам Сирии
Космос
На Венере впервые обнаружены признаки активного вулканизма
Гаджеты
WhatsApp отключился на миллионах смартфонов
По данным NetMarketShare, рыночная доля Windows Phone во всем мире насчитывает около 0,05 процента, то есть без доступа к WhatsApp остались миллионы устройств.
Происшествия
Девочка погибла при катании на тюбинге с горы в Приморье
ЧП произошло 2 января в поселке Лозовый города Партизанска. Девочка врезалась в дерево, катаясь на тюбинге (надувные санки) с горы.
Политика
Сербская церковь надеется решить конфликт в Черногории без политиков
Судя по всему, нежелание втягивать сложные и болезненные отношения между Сербией и Черногорией в церковный конфликт стало поводом для сербского президента Александра Вучича после консультаций с патриархом Иринеем отказаться от частной поездки в канун Рождества в Черногорию.
Политика
Гуайдо лишился поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо снят с поста руководителя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.
Общество
Авербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу
Российский хореограф Илья Авербух рассказал о затратах на организацию ледовых шоу.
Политика
Во Франции заявили о готовности дать отпор США в случае санкций
Франция хочет избежать торговой войны с США, но готова дать отпор вместе с другими европейскими странами, если американская сторона введет санкции, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Армия и оружие
Президент Ирака призвал не допустить войны на Ближнем Востоке
Президент Ирака Бархам Салех призвал не допустить широкомасштабной войны на Ближнем Востоке.