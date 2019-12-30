Армия и оружие

URA.RuURA.RuСМИ сообщили о ракетном обстреле посольства США в Багдаде

По информации телеканала Al Arabiya, целью ракетных ударов было американское посольство. Как сообщает арабский телеканал, рядом с посольством упали несколько ракет типа «Катюша».
Читать в источнике
Комментировать367

Подробнее о событии

СМИ: «зеленая зона» Багдада подверглась обстрелу

ТАСС16:05

Ракета взорвалась в «зеленой» зоне Багдада

РЕН ТВвчера в 12:14

В столице Ирака обстреляли американское посольство

Lenta.ru15:24

Багдад снова подвергся ракетному обстрелу

Коммерсантъ15:21

СМИ сообщили о ракетном обстреле центра Багдада

Известия15:08

В Багдаде ракета взорвалась напротив посольства США

РБК14:57

Опубликовано видео минометного обстрела «зеленой зоны» в Багдаде

РИА Новости16:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:26, Ашберн
Культура

В Москве умер народный артист России Геннадий Пискунов

Народный артист России Геннадий Пискунов умер в возрасте 73 лет в одной из московских клиник.
Известия 12:13
Политика

В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом

РИА Новости 10:20
Кино

Южнокорейская лента «Паразиты» завоевала «Золотой глобус»

Картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо завоевала "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", трансляция 77-й церемонии вручения награды идет на телеканале NBC из Лос-Анджелеса.
РИА Новости 21:00
Теннис

Хачанов и Медведев уступили американцам в парном матче на ATP Cup

Россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев уступили американцам Остину Крайчеку и Радживу Раму в парном матче на групповом этапе Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup), который проходит в Австралии.
РИА Новости 10:20
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Ранее экс-посла Польши в Германии, пообещавшего поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку, российский лидер назвал «сволочью и антисемитской свиньей».
Мой Брянск вчера в 11:20
Политика

ОАГ признает Гуайдо в качестве спикера парламента Венесуэлы

ТАСС 19:54
Космос

NASA провело испытания нового марсианского ровера

Ровер уже прошел первые испытания и готов отправляться на исследования соседней планеты.
Naked Science 30.12.19 в 11:46
Космос

Спорные теории 2019: сознание как особая форма энергии и конечность Вселенной

Две новых теории о форме нашей Вселенной появилось за прошедший год.
Хайтек+ 08:01
Гаджеты

HP представила ноутбук с 4K-дисплеем и 17 часами автономности

В рамках выставки CES 2020 HP представила новые ноутбуки — 15-дюймовый HP Spectre x360 и трансформер HP Elite Dragonfly.
Ferra 20:00
Происшествия

Двух пропавших в Киеве девушек нашли мертвыми в шкафу

Lenta.ru 05:42
Политика

Парламент Ирака потребовал вывода из страны всех иностранных военных

Парламентарии Ирака проголосовали за прекращение любого иностранного военного присутствия в стране.
Журналистская правда 10:14
Автоспорт

Шибалов победил на первом этапе «Дакара»

Гонщик «КАМАЗ-мастера» Антон Шибалов победил на первом этапе «Дакара» в классе грузовиков.
Спорт-Экспресс 09:34
Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»

РИА Новости вчера в 01:00
Армия и оружие

Во время атаки на военную базу в Кении погибли солдаты США

Сообщается, что атака исламистов действующей на территории Сомали группы исламистов «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на аэродром Манда-Бей на острове Манда, используемый как американскими так и кенийскими военными, произошла в ночь на 5 января.
REGNUM 16:40
Спорт

Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
РИА Новости 09:49
Происшествия

В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя

Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
РИА Новости 10:56
Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

РИА Новости 02:46
Происшествия

Солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в Забайкалье возбудили уголовное дело о дедовщине в военной части: 25 октября 2019 года на территории войсковой части, расположенной в ЗАТО Горный Забайкальского края, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев.
REGNUM вчера в 22:36
Футбол

В семье Ведрана Чорлуки родился сын

РИА Новости 11:11
Кино

Disney побил рекорд Голливуда по сборам в 2019 году

Национальная служба новостей 03 января в 13:00
Армия и оружие

Опубликовано видео авиаудара по кадетам в Триполи

Московский Комсомолец 13:18
Здоровье

10 золотых правил, которые сводят к минимуму риск заболеть раком

Специалисты разработали так называемый Европейский кодекс по раку, представляющий собой десять антираковых правил, минимизирующих риск онкологии.
MedikForum.ru 03 января в 19:28
Хоккей

Сборная России проиграла Канаде в финале МЧМ-2020

Сиб.фм 15:42
Кино

Детский мультфильм откроет российский кинопрокат в США в 2020 году

В наступившем году российской кинопродукции в США прокат начнется с показа детского анимационного фильма «Иван Царевич и Серый Волк - 4», созданный режиссером Дариной Шмидт.
Невские Новости вчера в 20:36
Происшествия

В Челябинской области в лобовом ДТП погибли три человека

В Челябинской области выясняют обстоятельства крупного ДТП на трассе М5, в котором погибли двое взрослых и ребенок.
Российская газета 06:25
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
Общество

Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам

Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
РИА Новости 01:18
Общество

В Японии на аукционе тунца продали за $1,8 млн

В минувшем году фирма заплатила за голубого тунца рекордные $3 млн. К слову, голубой тунец является вымирающим видом.
RuNews24.ru 10:56
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Трактор», уступая 0:3 в матче КХЛ

РИА Новости 12:19
Кино

Бондарчук раскрыл смысл своего нового фильма «Вторжение»

URA.Ru 20:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное