По информации телеканала Al Arabiya, целью ракетных ударов было американское посольство. Как сообщает арабский телеканал, рядом с посольством упали несколько ракет типа «Катюша».

СМИ сообщили о ракетном обстреле посольства США в Багдаде

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