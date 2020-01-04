Армия и оружие

URA.RuURA.RuСМИ сообщили о ракетном обстреле посольства США в Багдаде

По информации телеканала Al Arabiya, целью ракетных ударов было американское посольство. Как сообщает арабский телеканал, рядом с посольством упали несколько ракет типа «Катюша».
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