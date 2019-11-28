с чего всё началось

В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ». В нем Путин призвал поддержать усилия российской стороны в рамках моратория на развертывание РСМД в Европе и других регионах.

СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам

Здоровье Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками Заместитель директора Западно-Германского опухолевого центра Мартин Шулер проинформировал о том, что рак поджелудочной железы считается в онкологии одним из самых агрессивных и смертельных видов рака.

Общество В Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря Депутаты и сенатор от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают сделать 31 декабря выходным, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу одного из авторов Ярослава Нилова.

Политика Совфед отреагировал на заявление Госдепа о давлении на Россию Константин Косачев, глава комитета Совфеда по международным делам, комментируя заявление Госдепа о «безусловной поддержке Украины и продолжении давления на Россию» сказал, что США в очередной раз продемонстрировали, что готовы действовать «цинично и деструктивно» ради главенства собственных интересов.

Политика Украина оценила ущерб на возвращенных Россией кораблях По предварительной оценке, сумма ущерба на возвращенных Россией украинских военных кораблях составляет не менее 55,5 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов).

Политика Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.

Политика В Совфеде прокомментировали призыв четырех стран к России по Украине Российский сенатор Владимир Джабаров в разговоре с RT назвал призыв глав МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины "уважать международное право" и обеспечивать беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море безосновательным.

Кино BadComedian разгромил сразу три российских фильма Обычно кинокритик рассказывает об одном фильме, но в этот раз решил сделать образ сразу на три.

Происшествия Перевозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника аварии Доминиканская транспортная компания, которая перевозила россиян в попавшем в ДТП автобусе, сообщила, что авария произошла из-за грузовика, который ехал по встречной полосе.

Экономика Как законы декабря изменят жизнь россиян До уплаты налогов осталось пять дней До 2 декабря включительно россияне - физические лица - должны оплатить все имущественные налоги за 2018 год.

Армия и оружие Увеличена дальность поражения российской снайперской винтовки Т-5000 В интервью РИА «Новости» гендиректор предприятия «Промтехнология» (разработчик оружия ORSIS) Владимир Злобин заявил об успешном испытании новой модификации высокоточной снайперской винтовки Т-5000 — ORSIS-375CT с увеличенной дальностью поражения.