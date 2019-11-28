Политика
РБКСМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам
В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ». В нем Путин призвал поддержать усилия российской стороны в рамках моратория на развертывание РСМД в Европе и других регионах.
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с чего всё началось
Между тем из письма, оказавшегося в распоряжении Frankfurter Allgemeine Zeitung, следует, что 23 октября Эмманюэль Макрон направил Владимиру Путину ответное послание, в котором говорилось, что Париж «считает, что предложение Москвы заслуживает тщательного рассмотрения».Коммерсантъвчера в 14:29
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До уплаты налогов осталось пять дней До 2 декабря включительно россияне - физические лица - должны оплатить все имущественные налоги за 2018 год.
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