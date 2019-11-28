Политика

РБКРБКСМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам

В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ». В нем Путин призвал поддержать усилия российской стороны в рамках моратория на развертывание РСМД в Европе и других регионах.
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с чего всё началось
Между тем из письма, оказавшегося в распоряжении Frankfurter Allgemeine Zeitung
, следует, что 23 октября Эмманюэль Макрон направил Владимиру Путину ответное послание, в котором говорилось, что Париж «считает, что предложение Москвы заслуживает тщательного рассмотрения».
Коммерсантъвчера в 14:29

Подробнее о событии

СМИ узнали о реакции Макрона на предложение Путина по ракетам

РИА Новостивчера в 17:36

Frankfurter Allgemeine рассказало о реакции Макрона на письмо Путина

RT на русскомвчера в 19:45

СМИ узнали о реакции Макрона на письмо Путина по РСМД в Европе

РЕН ТВвчера в 20:19

СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам

РБКвчера в 19:03

Стала известна реакция Макрона на послание Путина по ракетам

REGNUM00:24

СМИ узнали о реакции Макрона на призыв России не размещать ракеты в Европе

Известиявчера в 16:19

Письмо Владимира Путина дошло до правильного адресата

Коммерсантъвчера в 14:29
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:26, Вашингтон
Здоровье

Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками

Заместитель директора Западно-Германского опухолевого центра Мартин Шулер проинформировал о том, что рак поджелудочной железы считается в онкологии одним из самых агрессивных и смертельных видов рака.
Ugpressa.ru вчера в 09:09
Общество

Большинству россиян не хватает времени на сон

Только каждый третий россиянин спит положенные восемь часов в сутки.
Газета.Ru вчера в 19:16
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»

Американским инспекторам в рамках выполнения договора СНВ-3 показали ракетный комплекс "Авангард", сообщили в Минобороны.
РИА Новости 26 ноября в 15:34
Политика

Администрация Трампа намерена сократить выплаты в бюджет НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа намерена уменьшить объем выплат в бюджет НАТО, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:49
Здоровье

Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Газета.Ru вчера в 16:02
Общество

В Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря

Депутаты и сенатор от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают сделать 31 декабря выходным, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу одного из авторов Ярослава Нилова.
Коммерсантъ вчера в 21:24
Общество

Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России

Lenta.ru вчера в 22:25
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Кино

Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
ТАСС вчера в 02:36
Общество

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Известия вчера в 13:25
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева — о четверном прыжке: «Все ты можешь»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала видео, на котором выполняет четверной тулуп.
Sportbox.RU вчера в 11:40
Политика

Совфед отреагировал на заявление Госдепа о давлении на Россию

Константин Косачев, глава комитета Совфеда по международным делам, комментируя заявление Госдепа о «безусловной поддержке Украины и продолжении давления на Россию» сказал, что США в очередной раз продемонстрировали, что готовы действовать «цинично и деструктивно» ради главенства собственных интересов.
Pravda.Ru 00:41
Спорт

Путин вручил госнаграды Ротенбергу и Рахлину

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды в петербургском клубе дзюдо «Турбостроитель».
ФАН вчера в 08:53
Происшествия

Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

РБК вчера в 15:55
Политика

Украина оценила ущерб на возвращенных Россией кораблях

По предварительной оценке, сумма ущерба на возвращенных Россией украинских военных кораблях составляет не менее 55,5 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов).
Lenta.ru вчера в 16:58
Происшествия

При взрыве на пивоварне в Пятигорске погибли два человека

По данным спасателей, при нарушении технологического процесса произошел взрыв, а затем пожар на площади 20 кв. м. Пожар потушили, причины произошедшего выясняются.
РБК 01:17
Авто

Эксперты заявили об исчезновении с налогового учета четверти элитных авто

Существует несколько возможных причин, как владельцам элитных авто удается избежать уплаты налога с максимальным коэффициентом, заключают эксперты.
РБК 01:00
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
ТАСС 26 ноября в 05:10
Политика

Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Пятый канал 26 ноября в 14:27
Политика

Падение в бездну: Зеленский стремительно теряет доверие украинцев

По данным на конец ноября, позитивно к президенту Зеленскому относятся 52% опрошенных, негативно — 19%.
Украина.ру 00:43
Политика

В Совфеде прокомментировали призыв четырех стран к России по Украине

Российский сенатор Владимир Джабаров в разговоре с RT назвал призыв глав МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины "уважать международное право" и обеспечивать беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море безосновательным.
РИА Новости вчера в 02:49
Кино

BadComedian разгромил сразу три российских фильма

Обычно кинокритик рассказывает об одном фильме, но в этот раз решил сделать образ сразу на три.
Gazeta.SPb вчера в 19:05
Происшествия

Перевозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника аварии

Доминиканская транспортная компания, которая перевозила россиян в попавшем в ДТП автобусе, сообщила, что авария произошла из-за грузовика, который ехал по встречной полосе.
RT на русском вчера в 23:01
Экономика

В России предлагают объявить кредитную амнистию

В России предлагают объявить кредитную амнистию с 1 января 2020 года.
Комсомольская правда вчера в 03:34
Экономика

Как законы декабря изменят жизнь россиян

До уплаты налогов осталось пять дней До 2 декабря включительно россияне - физические лица - должны оплатить все имущественные налоги за 2018 год.
Российская газета вчера в 21:00
Культура

Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу

OvideO.ru вчера в 13:25
Здоровье

Доктор Мясников дал советы по питанию для людей пожилого возраста

Известный российский врач Мясников объяснил нашему изданию, чем питаться в пожилом возрасте, чтобы жить дольше.
Evo-rus.com вчера в 08:23
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения российской снайперской винтовки Т-5000

В интервью РИА «Новости» гендиректор предприятия «Промтехнология» (разработчик оружия ORSIS) Владимир Злобин заявил об успешном испытании новой модификации высокоточной снайперской винтовки Т-5000 — ORSIS-375CT с увеличенной дальностью поражения.
Военное дело вчера в 00:49
Происшествия

В Техасе прогремел взрыв на химзаводе

На нефтехимическом заводе в Порт-Нечес, американский штат Техас, прогремел мощный взрыв.
Известия вчера в 03:37
Космос

На МКС перестали работать все туалеты

Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Ruposters.ru вчера в 05:14
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