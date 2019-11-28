Политика

РБКРБКСМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам

В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ». В нем Путин призвал поддержать усилия российской стороны в рамках моратория на развертывание РСМД в Европе и других регионах.
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с чего всё началось
Между тем из письма, оказавшегося в распоряжении Frankfurter Allgemeine Zeitung
, следует, что 23 октября Эмманюэль Макрон направил Владимиру Путину ответное послание, в котором говорилось, что Париж «считает, что предложение Москвы заслуживает тщательного рассмотрения».
Коммерсантъ14:29

Подробнее о событии

СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам

РБК19:03

СМИ узнали о реакции Макрона на послание Путина

РИА Новости17:36

Франция готова рассмотреть предложение России о моратории на РСМД

News.ru15:33

СМИ узнали о реакции Макрона на призыв России не размещать ракеты в Европе

Известия16:19

СМИ: Макрона убедило письмо Путина по РСМД в Европе

РЕН ТВ15:39

Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам

REGNUM16:55

Письмо Владимира Путина дошло до правильного адресата

Коммерсантъ14:29
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РИА Новости 15:44
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Apple сделал Крым российским в своих сервисах

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что американская компания Apple привела свои сервисы в соответствие с российским законодательством, тем самым устранив претензии депутатов Госдумы по указанию территориальной принадлежности Крыма.
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Операции в европейской валюте больше не приносят российским банкам прибыли, от них стоит отказаться.
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Число жертв землетрясения в Албании достигло 14

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Компания Google рассказала об особенностях работы режима Ambient Mode для "Ассистента", наделяющего Android-смартфон функциями смарт-экрана.
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Опубликовано видео испытаний С-400 на истребителях F-16 в Турции

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