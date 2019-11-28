Политика

РБКРБКСМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам

В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ». В нем Путин призвал поддержать усилия российской стороны в рамках моратория на развертывание РСМД в Европе и других регионах.
Читать в источнике
Комментировать36
с чего всё началось
Между тем из письма, оказавшегося в распоряжении Frankfurter Allgemeine Zeitung
, следует, что 23 октября Эмманюэль Макрон направил Владимиру Путину ответное послание, в котором говорилось, что Париж «считает, что предложение Москвы заслуживает тщательного рассмотрения».
Коммерсантъ14:29

Подробнее о событии

СМИ рассказали о реакции Макрона на письмо Путина

RT на русском19:45

СМИ узнали о реакции Макрона на письмо Путина по РСМД в Европе

РЕН ТВ20:19

Письмо Владимира Путина дошло до правильного адресата

Коммерсантъ14:29

СМИ узнали о реакции Макрона на призыв Путина о моратории на РСМД

РИА Новости17:36

СМИ узнали о реакции Макрона на призыв России не размещать ракеты в Европе

Известия16:19

Франция готова рассмотреть предложение России о моратории на РСМД

News.ru15:33

СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам

РБК19:03
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 22:22, Ашберн
Политика

Киев назвал условия заключения контракта на транзит газа

Украина настаивает на том, что новый контракт на транзит газа из России в Европу должен быть заключен по европейским правилам и на длительный срок, остальное является предметом переговоров, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.
РИА Новости 20:56
Авто

Названы самые прибыльные сегменты автомобилей в России

Самым большим по выручке стал сегмент SUV, на автомобили которого наши соотечественники потратили 135 млрд, что больше 50% от общей суммы за октябрь.
CarsWeek.ru вчера в 00:04
Здоровье

Гончарук пообещал украинцам бесплатную медицину

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что совсем скоро большинство медицинских услуг в стране будут бесплатными.
Украина.ру 07:20
Общество

Путин отменил детское пособие в размере 50 рублей

Президент Владимир Путин отменил компенсационную выплату в размере 50 руб. по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет.
Ведомости вчера в 06:47
Музыка

Женя Индиго едет на финал «Универвидения»

Сахалин.Инфо 18:06
Гаджеты

ОС Android 10 получат почти три десятка смартфонов Samsung

В Сети появился предварительный перечень смартфонов Samsung, операционные системы которых получат апдейты до актуальной Android 10.
Planet Today 05:48
Политика

Китайские СМИ оценили, насколько сильным был бы современный СССР

По мнению автора, даже при отсутствии прогресса в развитии науки и техники СССР оставался бы второй сильнейшей страной в мире.
РИА Новости 18:40
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 10:52
Футбол

«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов

Коммерсантъ 14:50
Экономика

Траты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%

С 1 июля текущего года тарифы на воду и отопление в России планово выросли в среднем на 2,4%. В июне текущего года Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее более жестко контролировать цены на коммунальные услуги и не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции.
Интерфакс вчера в 09:43
Футбол

Андрей Лунев вернется на поле только в следующем году

Зенитовский голкипер Андрей Лунев не сыграет за команду до конца текущего сезона.
Петербургский дневник 08:51
Происшествия

Автобус с учащимися Усольского кадетского корпуса попал в ДТП

Сибирские Новости 06:39
Политика

Украина оценила ущерб на возвращенных Россией кораблях

По предварительной оценке, сумма ущерба на возвращенных Россией украинских военных кораблях составляет не менее 55,5 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов).
Lenta.ru 16:58
Происшествия

Гинекологов из Одессы поймали на изготовлении порнографии

Lenta.ru 08:42
Наука

В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

На берегу реки Индигирки в Якутии обнаружены останки щенка самой древней собаки в мире.
Профиль 14:00
Политика

Трамп подписал закон в поддержку протестующих в Гонконге

Президент США Дональд Трамп подписал документ в поддержку протестующих в Гонконге.
Коммерсантъ 18:40
Общество

В Госдуму внесен законопроект о выходном дне 31 декабря

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем.
Газета.Ru 16:36
Хоккей

«Ак Барс» одержал седьмую победу кряду, обыграв по буллитам «Сибирь»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский "Ак Барс" на льду домашней арены в серии буллитов переиграл новосибирскую "Сибирь" – 2:1 Б. Для подопечных Дмитрия Квартальнова эта победа стала седьмой кряду.
Вести.Ru 14:05
Армия и оружие

Военные врачи РФ начали работу в поликлинике города Камышлы в Сирии

Отряд российских военных врачей приступил к работе в поликлинике города Камышлы на севере Сирии.
Российская газета 21:18
Происшествия

В Приморье застрелили казачьего атамана

Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
РИА Новости 21:34
Политика

Три женщины обвинили посла США в ЕС в сексуальных домогательствах

Одна из обвинительниц утверждает, что посол обнажился перед ней. Отмечается, что Сондленд состоял с тремя женщинами в деловых отношениях.
Газета.Ru 20:26
Космос

Астрономы записали звуки Земли во время магнитной бури

Pravda.Ru 05:16
Общество

Крымская ракета долетела до масштабных выплат

Какую сумму военнослужащие обязаны возместить Минобороны Крымские военные случайно запустили ракету.
Коммерсантъ FM вчера в 13:12
Политика

Путин прибыл в Бишкек на саммит ОДКБ

ТАСС 19:41
Энергетика

«Сила Сибири» ударит по Европе и позволит РФ упрочить позиции в Азии

Запуск «Силы Сибири» изменит баланс рынка в Европе, усилит связи между Москвой и Пекином, а также позволит России увеличить присутствие на перспективном азиатском рынке.
Profinance.ru вчера в 08:12
Экономика

Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год

Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год Обеспокоенный необходимостью ускорения экономики, Белый дом вчера заявил о планах дифференцировать подходы к частому бизнесу и госкомпаниям при наращивании их производительности.
Коммерсантъ 17:49
Политика

Администрация Трампа намерена сократить выплаты в бюджет НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа намерена уменьшить объем выплат в бюджет НАТО, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:49
Общество

Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Пятый канал 07:39
Экономика

В России могут объявить кредитную амнистию

С 1 января 2020 года в России могут объявить кредитную амнистию.
9111.ru 03:30
Армия и оружие

В Мали 13 французских военных погибли при столкновении вертолетов

РИА Новости вчера в 04:01
Как работают Яндекс.Новости?
Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
Главное