с чего всё началось

В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ». В нем Путин призвал поддержать усилия российской стороны в рамках моратория на развертывание РСМД в Европе и других регионах.

СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам

Политика Киев назвал условия заключения контракта на транзит газа Украина настаивает на том, что новый контракт на транзит газа из России в Европу должен быть заключен по европейским правилам и на длительный срок, остальное является предметом переговоров, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.

Авто Названы самые прибыльные сегменты автомобилей в России Самым большим по выручке стал сегмент SUV, на автомобили которого наши соотечественники потратили 135 млрд, что больше 50% от общей суммы за октябрь.

Здоровье Гончарук пообещал украинцам бесплатную медицину Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что совсем скоро большинство медицинских услуг в стране будут бесплатными.

Общество Путин отменил детское пособие в размере 50 рублей Президент Владимир Путин отменил компенсационную выплату в размере 50 руб. по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет.

Экономика Траты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3% С 1 июля текущего года тарифы на воду и отопление в России планово выросли в среднем на 2,4%. В июне текущего года Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее более жестко контролировать цены на коммунальные услуги и не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции.

Политика Украина оценила ущерб на возвращенных Россией кораблях По предварительной оценке, сумма ущерба на возвращенных Россией украинских военных кораблях составляет не менее 55,5 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов).

Хоккей «Ак Барс» одержал седьмую победу кряду, обыграв по буллитам «Сибирь» В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский "Ак Барс" на льду домашней арены в серии буллитов переиграл новосибирскую "Сибирь" – 2:1 Б. Для подопечных Дмитрия Квартальнова эта победа стала седьмой кряду.

Происшествия В Приморье застрелили казачьего атамана Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".