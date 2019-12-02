Экономика
РБКСМИ сообщили о рекордной стоимости IPO Saudi Aramco
Агентство отмечает, что Saudia Aramco сумела провести IPO по верхней границе назначенного ценового коридора, продав акции по 32 риала ($8,53) за штуку. В результате рыночная цена Saudi Aramco составила $1,7 трлн, что сделало ее самой дорогой публичной компанией мира.
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Общество
Глава Крыма объявил 31 декабря выходным днем
В Республике Крым день 31 декабря объявлен выходным. Соответствующий указ подписан главой региона Сергеем Аксеновым.
Политика
МИД отреагировал на угрозы Киева построить стену в Донбассе
Ранее помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что если на саммите «нормандской четверки» не будет достигнуто соглашение о прекращении огня и обмене пленными, то украинские власти построят стену на линии соприкосновения в Донбассе.
Автоспорт
В «Газпроме» опровергли возможность возвращения в «Формулу-1»
Российская нефтегазовая компания «Газпром» опровергла информацию СМИ о возможном возвращении в «Формулу-1» в качестве титульного спонсора одной из команд.
Шоу-бизнес
Актриса Эмма Стоун выходит замуж
Летом 2019 года в одном из интервью обладательница "Оскара" Стоун упоминала, что хочет выйти замуж и завести детей.
Здоровье
Причины повышенного давления по утрам назвали медики
Повышенное давление по утрам может говорить о высоком уровне холестерина, диабете, а также заболевании щитовидной железы и почек.
Общество
Сбербанк переведет сервисы Москвы на свою ИТ-инфраструктуру
Как пояснил РБК источник, близкий к проекту, речь идет об использовании Москвой ИT-платформы Сбербанка: на нее будут перенесены как существующие городские сервисы, так и разрабатываться новые.
Политика
Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Политика
США выплатят 5 миллионов долларов за информацию о россиянине
Государственный департамент США объявил награду в пять миллионов долларов за информацию о россиянине по имени Максим Якубец.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально сменила имя на мужское
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло уже около года принимает гормоны, готовясь к операции по смене пола.
Экономика
ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году
Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
Здоровье
Названы четыре главных врага здоровых сосудов
Специалисты назвали факторы, которые провоцируют уничтожение кровеносной системы человека.
Шоу-бизнес
Ирина Слуцкая впервые опубликовала фото новорожденной дочери
Ирина Слуцкая впервые опубликовала в социальной сети фотографию своей новорожденной дочери.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Происшествия
ДТП с 13 машинами в Петербурге спровоцировал пьяный водитель
Управлявший автомобилем Audi A7 мужчина, из-за которого произошла авария с участием 13 машин на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Культура
Ургант отреагировал на «резкое» высказывание актёра Певцова о Познере
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
Политика
Медведев прокомментировал акции протеста в Москве
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
Происшествия
Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде
В Зеленограде автомобиль сбил женщину с двумя детьми. Авария произошла около 18:30 на улице Каменка.
Политика
В МИД РФ подтвердили высылку болгарского дипломата
Как сообщалось, в конце октября российский дипломат был объявлен "персона нон грата" в Болгарии по обвинению в шпионаже.
Шоу-бизнес
Безработный Дмитрий Тарасов пересел на метро
Еще недавно бывший игрок «Локомотива» рассекал по столице на дорогой иномарке, а вчера вдруг неожиданно пересел на метро.
Политика
МИД Украины вызвал посла Казахстана после заявления Токаева о Крыме
Посол Казахстана на Украине Самат Ордабаев был приглашён в украинский МИД после высказываний президента Касым-Жомарта Токаева по поводу Крыма.
Биатлон
Бреза выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде
Общество
Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах
Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Происшествия
Зеленский поручил помочь пострадавшим из-за пожара в одесском колледже
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара в колледже и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии.
Спорт
Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.
Армия и оружие