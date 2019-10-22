Экономика
ИзвестияВ России рекордно упал спрос на бензин
Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
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с чего всё началось
Последние же активнее переходят на газ. Ускоренное падение Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».Известиявчера в 21:01
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Происшествия
Мужчина убил двух человек и ранил четверых в Новой Москве
Согласно предварительной информации, преступление совершил наркозависимый мужчина. По поступившим сведения, он ранил еще четверых людей.
Газета.Ru 04:59
Общество
Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей
Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 17:00
Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина стала мамой во второй раз
21 октября в семье знаменитой гимнастки случилось долгожданное чудо. У Светланы Хоркиной родился второй малыш.
Woman.ru вчера в 18:14
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Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС 00:01
Происшествия
Обвиняемый в убийстве девочки в Саратове сознался
Газета.Ru вчера в 11:29
Армия и оружие
Вертолеты ВКС сели на бывшей базе США в Сирии
Вертолеты ВКС России приземлились на военном аэродроме Табка (Эс-Саура) в сирийской провинции Ракка.
Российская газета 05:11
Шоу-бизнес
Друзья Меган Маркл отговаривали ее от брака с принцем Гарри
Одним из самых обсуждаемых фильмов в Британии со вчерашнего дня стала документальная лента о Меган Маркл и принце Гарри, которая вышла на канале ITV.
Радио Комсомольская правда вчера в 09:22
Происшествия
МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода
В поселке Нахабино городского округа Красногорск Подмосковья автомашина Ford Mondeo совершила наезд на пешехода, рассказал РБК источник в региональном главке МВД, информацию подтвердил собеседник из автобазы Управделами президента.
РБК 05:00
Общество
Император Японии официально объявил о вступлении на престол
Император Японии Нарухито официально объявил во вторник о своем вступлении на престол в соответствии с конституцией страны и законом об императорском доме.
ТАСС 05:51
Происшествия
В Брянске у цирка столкнулись три машины: есть пострадавшие
Брянские известия 05:46
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
РБК вчера в 10:11
Футбол
В Турции вратарь заработал удаление на 11-й секунде игры
На 11-й секунде вратарь хозяев Серкан Кырынтылы зарабатывает самое нелепое удаление в истории суперлиги.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 18:39
Футбол
Гончаренко назвал самую интересную команду РПЛ
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением о том, кто из лидеров РПЛ демонстрирует самый привлекательный футбол.
Metaratings вчера в 16:50
Политика
Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 20:30
Шоу-бизнес
Мать Заворотнюк пришла на кладбище
Мать актрисы Анастасии Заворотнюк, борющейся с раком головного мозга 4 степени, заметили на Даниловском кладбище.
Московский Комсомолец вчера в 15:55
Авто
Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Toyota Yaris LX
Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
Новые автомобили вчера в 03:30
Общество
Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду
Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 04:19
Армия и оружие
Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал готовность американского лидера Дональда Трампа к войне с Турцией отметив, что ещё не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО.
РИА Новости вчера в 21:52
Происшествия
Двое полицейских погибли в ДТП с трамваем в Волгограде
Двое сотрудников ППС, старший сержант и стажер, после смены возвращались домой на "двенадцатой".
КП - Волгоград 05:40
Политика
Экс-судья Конституционного суда Тамара Морщакова вышла из СПЧ
Бывшая судья Конституционного суда (КС) РФ Тамара Щербакова заявила о своем выходе из состава Совета по правам человека (СПЧ).
Национальная служба новостей вчера в 19:20
Авто
Жителю Новосибирской области насчитали 273 тыс. налога на Bentley
Среди других транспортных средств самый большой налог предстоит уплатить владельцам катера 1982 года выпуска с двигателем мощностью 2000 л.с. (100 тыс. рублей), воздушного судна 1987 года выпуска с двигателем мощностью 1000 л.с. (25 тыс. рублей) и вертолета 2009 года выпуска с двигателем мощностью 800 л.с. (20 тыс. рублей), следует из данных регионального УФНС по Новосибирской области.
Автоновости дня вчера в 04:41
Экономика
Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз
Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз Производитель самолетов Superjet (SSJ100) АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), судя по отчетности, продал в январе—сентябре всего один самолет.
Коммерсантъ вчера в 19:47
Политика
Горбачев озвучил победителей в холодной войне
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал прекращение "холодной войны" общей победой СССР и Запада.
Российская газета вчера в 23:15
Армия и оружие
Южная Корея объявила о вторжении российского самолёта в зону ПВО
Представитель Комитета начальников штабов Южной Кореи заявил, что российский военный самолёт якобы вторгся в установленную республикой в одностороннем порядке зону опознания ПВО (KADIZ).
Московский Комсомолец 05:56
Общество
Олег Монгол одолел «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Хакасский блогер Олег Монгол запрещенным в профессиональном ММА приемом одолел Кирилла "Руки-Базуки" Терешина в поединке по альтернативным правилам ММА.
Газета.Ru вчера в 07:19
Происшествия
В Оренбургской области семеро рабочих отравились в ходе ремонта на НПЗ
В Оренбургской области трое сотрудников Орского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и четверо представителей подрядной организации отравились в ходе проведения ремонтных работ и были госпитализированы.
RT на русском вчера в 17:34
Общество
Электронные ПТС могут спровоцировать рост мошенничеств
«Если раньше после проведения регистрационных действий ПТС передавался в лизинговую компанию и впоследствии хранился у нее в течение всего срока лизинга, и мы могли отследить все внесенные инспектором записи, то после перехода на ЭПТС эта возможность исчезнет», добавляет он.
Коммерсантъ вчера в 22:23
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Политика
США и Япония обсудили вопрос размещения новых ракет средней дальности
Власти Японии провели переговоры с высокопоставленным американским армейским чиновником по вопросу размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе США новых ракет средней дальности, 22 октября со ссылкой на источник сообщает японская газета Asahi Shimbun.
Красная весна 04:54