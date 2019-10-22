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с чего всё началось

Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».

В России рекордно упал спрос на бензин

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