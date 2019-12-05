Санкции в отношении участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2» компаний включены в законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на двух источников, знакомых с ходом подготовки закона.

СМИ узнали о решении сенаторов по санкциям против «Северного потока-2»

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