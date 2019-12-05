Политика

РБКРБКСМИ узнали о решении сенаторов по санкциям против «Северного потока-2»

Санкции в отношении участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2» компаний включены в законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на двух источников, знакомых с ходом подготовки закона.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Америка ввела новые санкции против России

Усолье.Инфо05 декабря в 19:45

Сенат США пытается помешать завершению «Северного потока — 2»

Profinance.ru05 декабря в 07:04

СМИ сообщили о решении США по санкциям против «Северного потока — 2»

РИА Новости07:45

СМИ узнали о решении сенаторов по санкциям против «Северного потока-2»

РБК06:58

СМИ узнали о санкциях сенаторов против «Северного потока – 2»

Известия07:39

СМИ выяснили, как США ударят по России из-за «Северного потока-2»

Московский Комсомолец08:06

Bloomberg: Санкции против «Северного потока – 2» включены в бюджет США

РЕН ТВ08:27
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 08:52, Ашберн
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал помолвку бывшей жены

StarHit.ru 03:30
Спорт

Лыжник Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Норвегии

Российскиий лыжник Александр Большунов стал победителем скиатлона на этапе Кубка мира, который проходит в норвежском городе Лиллехаммер.
Российская газета 08:42
Музыка

Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
РИА Новости вчера в 08:47
Общество

РПЦ призвала разрешить всем сообщать о домашнем насилии

РПЦ раскритиковала поправку в закон о домашнем насилии, согласно которой общественные организации имеют право сообщать в полицию о случаях жестокости в семьях только с разрешения пострадавших.
Lenta.ru 08:08
Политика

СНБО утвердил сценарий реинтеграции Донбасса

Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса, который будет рассматриваться как основной, заявил по результатам закрытого заседания совета его секретарь Алексей Данилов.
РИА Новости 08:12
Общество

Губернатор Ставрополья объявил 31 декабря выходным днём

Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске онлайн-опроса губернатором Ставропольского края Владимировым среди жителей региона о том, стоит ли сделать рабочий день 31 декабря выходным.
REGNUM 07:10
Политика

Лукашенко требует у Путина нефть по внутрироссийским ценам

REGNUM 07:58
Общество

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве).
РБК вчера в 21:37
Общество

Малышева рассказала о популярных мифах о МРТ

Телеведущая и врач Елена Малышева выпустила видеозапись о пяти популярных мифах по поводу магнитно-резонансной томографии (МРТ).
Lenta.ru 07:06
Общество

Мэр Липецка прокомментировала видео с матом

РИА Новости 07:36
Происшествия

В Волгоградской области два семилетних мальчика провалились под лед

РИА Новости 06:49
Происшествия

Число погибших при пожаре в колледже в Одессе увеличилось до трех

ТАСС вчера в 09:24
Общество

В России изменится состав сопроводительных документов на машины

Известия вчера в 23:56
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру 05:22
Футбол

Владимир Федотов покинул «Оренбург»

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов подал в отставку после поражения от "Тамбова" в матче 19 тура российской премьер-лиги.
Вести.Ru 08:42
Общество

Обвиняемый в убийстве историк Соколов пишет книгу-исповедь

REGNUM 06:38
Фигурное катание

Российский фигурист Самарин стал четвертым в финале Гран-при

Российский фигурист Александр Самарин занял четвертое место в одиночных соревнованиях среди мужчин в финале серии Гран-при.
ТАСС Спорт 08:19
Происшествия

Лидер ОПГ арестован по делу об убийстве главы ингушского ЦПЭ

Басманный суд Москвы арестовал Хасана Полонкоева, который подозревается в покушении на главу Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Известия 07:20
Армия и оружие

Киев показал жителям Донбасса, что ждет их после «реинтеграции»

В оккупированном украинскими карателями Славянске ко дню вооруженных сил устроили показательную выставку, посвященную «защитникам Украины», где не обошлось без героизации нацистских коллаборационистов.
Новостной фронт 04:58
Космос

Ученые доказали существование Бога

Shraibikus News 02:27
Авто

Появились первые фото Kia Seltos для России

Напомним, в моторную гамму российского Seltos войдут три бензиновых двигателя: 1,6-литровый атмосферный мощностью 121-123 л.с. в зависимости от типа привода, 2,0-литровый атмосферный на 149 сил и 1,6-литровый турбомотор, выдающий 177 лошадиных сил.
Автоновости дня вчера в 07:39
Спорт

Россия нашла способ попасть на Олимпиаду вопреки WADA

25 ноября сообщалось, что комитет по соответствию WADA выступил с рекомендацией лишить Россию участия в международных стартах сроком на четыре года, а также запретить российской стороне принимать турниры.
Lenta.ru 08:25
Футбол

Цорн: «Спартак не планирует усиливаться в зимнее трансферное окно»

Томас Цорн (справа) и Доменико Тедеско / Фото: Олег Бухарев / Матч ТВ Гендир Спартака Томас Цорн рассказал о планах на ближайшее трансферное окно.
Bethub.org 07:04
Политика

Медведев назвал главное условие заключения газового контракта с Киевом

Стокгольмский арбитраж всему голова Газовый контракт между Россией и Украиной на поставки газа рассчитан до 31 декабря этого года.
Газета.Ru 07:45
Гаджеты

Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 865

Актуальные Новости 04 декабря в 01:51
Экономика

«Нафтогаз» заявил о реальном взыскании с «Газпрома» $2 млрд

«Нафтогазу» удалось реально взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, рассказал в интервью изданию LIGA.net предправления украинской компании Андрей Коболев.
Ведомости 05 декабря в 17:57
Футбол

Ибрагимович: «Тарантино – история кино, я – история футбола»

Бомбардир.ру 06:00
Армия и оружие

Украина заявила о возможном размещении Россией ядерного оружия в Крыму

Ранее ГЛАС сообщал, что польские СМИ выразили опасение возможностям российского гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал".
ГЛАС.RU вчера в 11:14
Наука

Человечество выжило благодаря способности усваивать алкоголь

Способность усваивать естественный алкоголь спасла предков человека от вымирания, выяснили британские ученые.
Sibnet Новости вчера в 07:33
Общество

Rzeczpospolita (Польша): каждый второй украинец в Польше уже сидит на чемоданах (Rzeczpospolita)

Второе место занимает Чехия, куда хотели бы уехать 34% опрошенных, а третье — Голландия (23%).
ИноСМИ 02:02
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное