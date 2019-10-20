Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»

Внештатная ситуация была зафиксирована на учениях "Гром-2019", финальным этапом которой руководил лично российский президент Владимир Путин. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости" со ссылкой на источники в Минобороны страны.
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с чего всё началось

Подводники отстрелялись по неполной программе

Во время стратегического командно-штабного учения «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к Минобороны.
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Моряки НАТО на горизонте и открытый сценарий: как прошел «Гром-2019»

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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 22:33, Ашберн
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Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии

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