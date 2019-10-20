Армия и оружие
Газета.RuСМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»
Внештатная ситуация была зафиксирована на учениях "Гром-2019", финальным этапом которой руководил лично российский президент Владимир Путин. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости" со ссылкой на источники в Минобороны страны.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Во время стратегического командно-штабного учения «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к Минобороны.Ведомости17:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 22:33, Ашберн
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия 02:45
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 21 по 27 октября
Рыбы В целом вас ожидает благоприятный период без лишних тревог.
Голос правды (ст. Полтавская) 00:05
Происшествия
На Кузбассе проверят приют для престарелых после скандальных фото
В Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области следователи начали проверку в частном приюте для престарелых «Серафим» после появления в сети скандальных фото с его постояльцами, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
9111.ru 10:02
Космос
Обсерватория «Спектр-РГ» готовится к прибытию на рабочую точку
RT на русском 22:18
Шоу-бизнес
Бывший муж Татьяны Васильевой избивал ее сына Филиппа
В эфире передачи «Звёзды сошлись» на НТВ звезда театра и кино рассказала, что её бывший муж периодически поднимал руку на её сына Филиппа, ныне взрослого мужчину.
Bimru.ru 10:30
Политика
Путин: развитие связей с Африкой - один из внешнеполитических приоритетов
В Сочи 24 октября состоится саммит Россия – Африка, на который приглашены лидеры африканских государств и руководители ведущих региональных объединений.
Вести.Ru 18:17
Теннис
Рублёв победил Маннарино и выиграл Кубок Кремля
RT на русском 11:57
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 13:31
Общество
В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент
Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
Российская газета 20:41
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:44
Футбол
Во время матча «Оренбурга» с «Крыльями Советов» произошла потасовка
Судья отказался внять гласу народа. А игроки из Самары начали толкаться. В итоге удалили Анюкова и двух тренеров, сообщают подписчики.
Московский Комсомолец 22:30
Общество
Елена Малышева назвала три таблетки, необходимые людям старше 50 лет
Вечерний курьер 10:05
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут
Эксперту понадобилось всего 15 минут, чтобы через четки получить доступ к почте владельца, удалось узнать не только его имя, пол, адрес, вес, но и нынешнее местонахождение.
Комсомольская правда 03:11
Политика
Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
ТАСС 05:42
Происшествия
В США трое военных погибли во время учений
Трое американских военнослужащих погибли и трое пострадали в воскресенье на учениях в штате Джорджия, передает местный телеканал WKRG.
РИА Новости 12:56
Шоу-бизнес
Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане
По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
NewInform вчера в 05:48
Игры
Названы даты всех распродаж в Steam до конца года
В Steam акция начнётся 28 октября и закончится 1 ноября. После этого стартует осенняя распродажа: с 26 ноября по 3 декабря.
Ferra вчера в 11:22
Общество
Украина стоит на грани «экономического прорыва» — министр экономики страны
Милованов отметил, что из США он уже вернулся, и ощущает, что Украина находится «на грани экономического прорыва».
REGNUM 10:08
Армия и оружие
СМИ: Трамп склонен оставить около 200 спецназовцев США на востоке Сирии
По словам источника газеты, с прошлой недели президент США раздумывает над тем, чтобы оставить около 200 спецназовцев в Сирии для борьбы с терроризмом.
Life.ru 22:28
Армия и оружие
Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии
Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.
Lenta.ru 08:55
Общество
В Калифорнии активировался большой тектонический разлом
Большой тектонический разлом Гарлок активировался впервые за последние 500 лет.
Территория новостей 11:18
Недвижимость
Жилье в Екатеринбурге подорожало на 2% за месяц
В октябре средняя стоимость жилья в новостройках Екатеринбурга увеличилась на 2% по отношению к сентябрю и составила 73,4 ты. руб. за кв. м. По данным ЦИАН, с начала текущего года квартиры на первичном рынке подорожали на 10%.
Накануне.Ru 22:15
Происшествия
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Lenta.ru 09:40
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru вчера в 04:39
Общество
Власти Чили ввели чрезвычайное положение еще в двух городах
Еще в двух в городах Чили - Антофагаста и Вальдивия - объявлено чрезвычайное положение из-за беспорядков.
Российская газета 19:12
Кино
Вин Дизель анонсировал тизер «Бладшота»
Исполнитель главной роли в основанном на комиксах фантастическом боевике "Бладшот" Вин Дизель анонсировал премьеру первого рекламного ролика.
Kinonews.ru 16:41
Происшествия
Фонарный столб опасно накренился на Коханского в Чите
Фонарный столб опасно накренился над дорогой на улице Коханского в Чите, сообщается в группе «Регион 75» «ВКонтакте».
Чита.Ру 19:44
Футбол
Юрген Клопп: «Забитый Рэшфордом гол показал все проблемы с VAR»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал систему VAR после матча 9-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:1). На 45-й минуте форвард «Ливерпуля» Садио Мане забил гол, который был отменен при помощи VAR.
Матч ТВ 16:25