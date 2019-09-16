Политика
КоммерсантъСМИ сообщили о шпионаже с дач постпредства России в США
Дачи постпредства России в США, доступ к которым закрыл президент Барак Обама в 2016 году, и некоторые из 35 высланных дипломатов играли ключевую роль в контрразведывательной операции России, сообщает Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников американских спецслужб.
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с чего всё началось
Российская дипломатическая собственность в Мэриленде и Нью-Йорке, доступ к которой был закрыт по решению президента Барака Обамы в декабре 2016 года, использовалась для перехвата данных ФБР и помощи российским разведчикам на территории Соединенных Штатов, сообщает издание Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников вашингтонской администрации.РБК12:03
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Экономика
Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс 03:21
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 12:27
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В небе над Стамбулом российский Су-35 исполнил фигуры высшего пилотажа
Ранее сообщалось, что Россия и Турция начали консультации о поставках Су-57 и Су-35 Российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 показали свои возможности в небе над Стамбулом, передает агентство Anadolu.
Аргументы и Факты вчера в 16:48
Футбол
Клопп может покинуть «Ливерпуль» из-за плохой погоды в Англии
Тренеру «Ливерпуля» надоел климат. Английский «Ливерпуль» уверенно начал свой пятый сезон под руководством Юргена Клоппа.
Чемпионат 15:35
Наука
В Бразилии эксперимент с ГМ-комарами вышел из-под контроля
Комары Aedes aegypti являются разносчиками множества серьезных болезней, главной по опасности и масштабам из которых считается малярия.
Planet Today 12:46
Экономика
Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека
Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Вести.Ru 03:28
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования в Саратове врача, которая направлялась к пациенту.
RT на русском 21:36
Наука
Вселенная может быть на два миллиарда лет моложе
ИнфоСМИ 14 сентября в 04:48
Экономика
Кабмин утвердил правила выплат многодетным семьям на ипотеку
Правительство России утвердило порядок выплат 450 тыс. рублей семьям, в которых в 2019—2022 годах родятся третьи и последующие дети.
RT на русском 11:16
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Происшествия
В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
Российская газета 08:06
Политика
Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию
Таможня и КГБ Белоруссии помогли раскрыть схему нелегальных поставок оружия с Украины через белорусскую территорию в Россию.
Известия 21:52
Политика
Рухани об атаках на НПЗ Саудовской Аравии: народ Йемена защищает себя
Народ Йемена из-за потока оружия, который ежедневно поступает в Саудовскую Аравию и используется против него, вынужден был ответить.
Парламентская газета 15:58
Хоккей
Профсоюз игроков НХЛ отказался досрочно выходить из соглашения с лигой
Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) не станет досрочно завершать коллективное трудовое соглашение с Национальной хоккейной лигой (НХЛ), передает ТАСС.
Газета.Ru 18:54
Здоровье
Всемирный день безопасности пациента отметят в России
В России 17 сентября впервые пройдет Всемирный день безопасности пациента. Его отметят в 194 странах мира.
Новости Югры 10:17
Экономика
Набиуллина поддержала новый вариант пенсионной системы
В конце августа замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что проект закона о новой системе пенсионных накоплений разработан на основе ранее обсуждавшегося законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), однако системе решено дать другое название.
Век 02:35
Происшествия
На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета 14:35
ЖКХ
Россиянам разрешат не устанавливать в квартирах счетчики на тепло
«Необходима не обязательная установка счетчиков, а оснащение домов системами автоматического регулирования потребления тепла в зависимости от изменения температуры наружного воздуха и развитие института энергосервисных контрактов», — рассказал «Известиям» замглавы ФАС Виталий Королев.
URA.Ru 20:01
Политика
Песков прокомментировал скандальные заявления Киева по Донбассу
Напомним, накануне глава МИД Украины Пристайко заявил, что Киев не намерен предоставлять амнистию участникам войны в Донбассе со стороны ДНР и ЛНР, а также не намерен принимать во внимание условия Республик в вопросе проведения выборов в ДНР и ЛНР.
ИА Новороссия 08:34
Общество
Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 12:47
Политика
Глава офиса Зеленского рассказал о неудачных звонках в Кремль
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью ВВС рассказал о нескольких своих неудачных попытках дозвониться в Кремль.
BFM.ru 10:20
Гаджеты
Motorola вышла на рынок с дешёвыми телевизорами
Motorola вышла на рынок с дешёвыми телевизорами, причем на старте продаж она предлагает несколько моделей, в числе которых и самые доступные по цене от 12 500 рублей в эквиваленте.
Газета DAILY 16:35
Здоровье
Материнская смертность в России снизилась в 4,4 раза за 18 лет
Материнская смертность в России снизилась в 4,4 раза за последние 18 лет, таковы данные главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой.
Политика Сегодня 06:23
Экономика
Суд рассмотрит иск ПСБ к компании Ананьевых Promsvyaz Capital B. V.
На заседании 10 сентября после утверждения мирового соглашения представитель Promsvyaz Capital B. V. возражал против уточнения иска, согласно которому банк требует от компании экс-бенефициаров более 16,5 миллиарда рублей.
РИА Новости 17:33
Политика
Дания может остановить строительство газопровода «Северный поток — 2»
Прокладка газопровода в Европу по дну Балтийского моря может задержаться на границе территориальных вод Дании, опасается капитан трубоукладочного судна Кенни Хубен, 16 сентября сообщает Reuters.
Красная весна 16:46
Наука
Швейцарские инженеры создали инновационный бионический протез руки
Новый протез руки создан швейцарскими инженерами на стыке двух наук.
Ugpressa.ru вчера в 10:55
Шоу-бизнес
Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы
Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.
Суть событий 10:44