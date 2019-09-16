с чего всё началось

Дачи постпредства России в США, доступ к которым закрыл президент Барак Обама в 2016 году, и некоторые из 35 высланных дипломатов играли ключевую роль в контрразведывательной операции России, сообщает Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников американских спецслужб.

СМИ сообщили о шпионаже с дач постпредства России в США

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