Общество

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineСМИ сообщили о скорой отставке вице-президента Сбербанка

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров в ближайшие несколько дней покинет свой пост. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник на банковском рынке. По словам собеседника агентстваа, Шаров решил заняться другим проектом в малом бизнесе.
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с чего всё началось

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров покидает свой пост

Вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции GR Андрей Шаров покинет свой пост в банке в конце 2019 года, сообщил РИА Новости источник на банковском рынке. "Андрей Шаров оставит свой пост в Сбербанке в конце года", — сказал собеседник агентства.
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«РИА Новости»: вице-президент Сбербанка Андрей Шаров покидает свой пост

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Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров покидает свой пост

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 17:27, Ашберн
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Медведев утвердил новые правила регистрации автомобилей

Председатель российского правительства утвердил разработанный МВД России законопроект «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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