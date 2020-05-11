Армия и оружие
ИзвестияСМИ сообщили о случайной атаке иранским эсминцем своего корабля
В Сети появилась информация о том, что в Оманском заливе иранский эсминец якобы случайно открыл огонь по одному из военных кораблей Тегерана. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail. По информации издания, которое ссылается на иранские СМИ, инцидент произошел во время военных учений.
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Футбол
«Зенит» не ведет переговоры с «Наполи» по трансферу Азмуна
Ранее в итальянских СМИ появилась информация о том, что "Наполи" заинтересован в трансфере Азмуна и начинает переговоры с клубом и его представителем, однако, предметных предложений итальянский клуб не станет делать, пока не появится определенность в будущем Дриса Мертенса.
Bobsoccer 16:25
Культура
Более миллиона человек спели «День победы» на разных языках
Более одного миллиона человек из 60 стран приняли участие в акции "День Победы на разных языках", которая проходит по инициативе оргкомитета "Наша Победа", созданного "Единой Россией".
Российская газета 06:05
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Авто
АвтоВАЗ вновь поднимет цены на автомобили Lada
По данным издания, новые прайс-листы и письмо, в котором говорится об изменениях розничных цен автомобилей LADA, уже разосланы всем дилерским центрам.
Автоновости дня вчера в 03:35
Общество
Авиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов
Авиакомпании намерены ужесточить проверку адреса фактического проживания при посадке на вывозной рейс, следует из опубликованного в воскресенье сообщения в Telegram-канале, который был создан Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.
ТАСС 16:59
Фигурное катание
Траньков: «Трусова может быть непобедимой, она уникальная спортсменка»
Одна из самых ярких фигуристок сборной России Александра Трусова может покорить любую спортивную вершину, - такое мнение выразил Максим Траньков, который является олимпийским чемпионом.
Sport.ru вчера в 12:59
ЖКХ
Дома на центральных улицах Читы ждёт отключение горячей воды с 20 мая
Специалисты 20 мая приступят к гидравлическим испытаниям участка теплотрассы «ТЭЦ-1 – Город», что приведёт к плановому ограничению подачи горячей воды в многоквартирные дома на ряде улиц Читы.
Zabnews.ru 21:18
Фигурное катание
Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вступился за фигуристку Александру Трусову.
Экономика сегодня 13:02
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой покорила публику песней в честь Дня Победы
Евгений Алдонин опубликовал видео, на котором его дочь Вера исполняет песню в честь Дня Победы.
Bimru.ru 09:08
Спорт
Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года
Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK 11:37
Шоу-бизнес
Танцующий миллионер из Италии Джанлука Вакки впервые станет отцом
На своей странице в соцсети Instagram танцующий миллионер Джанлука Вакки рассказал, что в международный день матери станет отцом.
RuNews24.ru 18:37
Общество
Первое после переезда важное видеообращение записал принц Гарри
Принц отметил, что бывают обстоятельства, противостоять которым очень трудно, но команда организаторов сделала все возможное, чтоб игры состоялись в следующем году.
RuNews24.ru 06:06
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 11:57
Общество
Правительство утвердило выделение регионам средств на доплаты медикам
Правительство России утвердило распределение межбюджетных трансфертов на общую сумму более 12 млрд рублей, предоставляемых регионам на доплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Известия 05:25
Общество
В Саратовской области продлили режим самоизоляции
Правительство Саратовской области до 31 мая продлило ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, с 12 мая все промышленные предприятия начнут работу, сообщил вице-губернатор — председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости 10:36
Происшествия
Мертвой в Ростовской области найдена экс-депутат Заксобрания
Накануне тело 60-летней Натальи Кравченко обнаружил ее сын. Причина смерти экс-депутата пока не установлена.
Privet-Rostov.ru 13:35
Технологии
Илон Маск обещает чипировать людей в течение года
Как заявляет Маск, имплант будет способен исправить в мозге все то, что не типично для здорового человека.
Astera 08 мая в 16:44
Общество
Джонсон заявил о начале ослабления карантина в Великобритании с 13 мая
Власти Великобритании начнут с 13 мая смягчать карантинные меры, введенные в стране в связи с распространением коронавируса, но время полностью отменять их еще не настало.
ТАСС 14:49
Политика
Геркус отреагировал на твит Белого дома о победе над нацизмом
Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал публикацию Белого дома в Twitter, в которой говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания.
RT на русском 16:57
Здоровье
Хуже всего ситуация в Екатеринбурге и Полевском: онлайн о коронавирусе в регионе
К утру воскресенья в мире число заразившихся коронавирусом превысило 4 миллиона.
Екатеринбург Онлайн 22:09
Экономика
Около 40% россиян могут просрочить платежи по кредитам
Сотрудники наиболее уязвимых и пострадавших от пандемии коронавируса компаний могут просрочить выплаты по кредитам, полученным в банках и у микрофинансовых организаций (МФО).
Телеканал 360° 20:42
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют школы и детсады
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об ослаблении карантинных мер.
News.ru вчера в 15:00
Киберспорт
VP.Prodigy обыграла Alliance со счетом 34:10 на первой карте
Первая карта завершилась со счетом 34:10 за 40 минут в пользу VP.Prodigy.
Cyber.sports.ru 08 мая в 10:40
Авто
Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей
Сообщается, что бывшая авиабаза будет использоваться для хранения авто несколько недель, после чего машины отправят к дилерам.
Российская газета 10:50
Политика
Еврокомиссия задумалась о санкциях для Германии
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен задумалась о санкциях для Германии в связи с решением Федерального конституционного суда (ФКС) страны по Европейскому центробанку (ЕЦБ).
Lenta.ru 20:19
Общество
Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России
Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России.
РИА Новости 09:03
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших в подмосковном хосписе
Шестеро пострадавших при пожаре в частном хосписе в Красногорске находятся в реанимации.
Lenta.ru 20:46
Здоровье
Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости 16:03