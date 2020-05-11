В Сети появилась информация о том, что в Оманском заливе иранский эсминец якобы случайно открыл огонь по одному из военных кораблей Тегерана. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail. По информации издания, которое ссылается на иранские СМИ, инцидент произошел во время военных учений.

СМИ сообщили о случайной атаке иранским эсминцем своего корабля

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