Армия и оружие

РБКРБКСМИ сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер в Иране

Корреспондент CBS Крис Ван Клив в своем Twitter сообщил со ссылкой на собственные источники, что «власти США уверены, что украинский борт был сбит Ираном». По словам его собеседников, американская разведка засекла сигнал работающего радара в этом районе.
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Американские спецслужбы заявили, что украинский «Боинг» сбила ракета

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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
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Оба «черных ящика» с разбившегося в Тегеране самолета повреждены

Оба бортовых самописца разбившегося в Тегеране украинского самолета Boeing 737 были повреждены в результате катастрофы.
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РИА Новости 10:26
Армия и оружие

Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ

Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
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Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.
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Toyota построит «город будущего»

Toyota Motor Corp. планирует построить прототип «города будущего» у подножья горы Фудзи, который будет работать на водородных топливных элементах и функционировать в качестве лаборатории для автономных автомобилей, умных домов, искусственного интеллекта и других технологий.
Киосксофт 07 января в 09:29
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Банк России увеличил долю доллара США и золота в резервах

Банк России в конце II квартала 2019 года увеличил долю доллара США и золота в международных резервах.
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Армия и оружие

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Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, которого ликвидировали США, планировал взрыв одного из американских посольств.
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Власти иранской республики заблаговременно выверяли ракетные удары по базам Соединенных Штатов в Ираке, чтобы пострадало как можно меньше американских военных.
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Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
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Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин считает, что ответные меры Ирана, которые он может принять по отношению к США, повлекут серьёзные последствия на мировом рынке нефти.
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После ракетного удара Ирана по американской базе в Ираке иранские военные нарушили работу американских беспилотников, заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
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ЦСКА объявил о переходе форварда Шкурина

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СГК покупает Красноярскую ГРЭС-2

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