Армия и оружие
РБКСМИ сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер в Иране
Корреспондент CBS Крис Ван Клив в своем Twitter сообщил со ссылкой на собственные источники, что «власти США уверены, что украинский борт был сбит Ираном». По словам его собеседников, американская разведка засекла сигнал работающего радара в этом районе.
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Политика
Хаджимба отказался покидать пост президента Абхазии
Ранее стало известно, что активисты заблокировали здание администрации президента Абхазии и парламента.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Общество
Ошибка при заваривании чая превращает его в яд
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты назвали ошибки, которые любители совершают во время приготовления чая: Его надо обязательно заливать кипятком, но некоторые почему-то игнорируют надпись, сделанную на пачке.
Здоровье
Минздрав разъяснил слухи о презумпции согласия на посмертное донорство
Ранее информагентства со ссылкой на главу комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова сообщили, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти.
Кино
Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Гаджеты
Xiaomi выпустила новую версию хита продаж Redmi Note 8 Pro
Ранее стало известно, что Xiaomi готовится выпустить топовую версию Redmi Note 8 Pro, которая будет назваться Premium Edition.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Политика
Оба «черных ящика» с разбившегося в Тегеране самолета повреждены
Оба бортовых самописца разбившегося в Тегеране украинского самолета Boeing 737 были повреждены в результате катастрофы.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Футбол
Фурса покинул пост в петербургском «Зените»
Сергей Фурса покинул пост директор интерната "Газпром"-Академии "Зенита", сказал РИА Новости представитель пресс-службы "сине-бело-голубых".
Армия и оружие
Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ
Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Политика
Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»
Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.
Общество
Таксиста, выгнавшего из машины жену футболиста Погребняка, уволили
Супруга российского футболиста Павла Погребняка Мария сообщила, что добилась увольнения московского таксиста, который выгнал ее из автомобиля, а затем выкинул из салона на дорогу ее вещи, пишет Argumenti.ru со ссылкой на соответствующий пост в Instagram.
Теннис
Медведев и Хачанов победили Аргентину и пробились в полуфинал ATP Cup
Даниил Медведев и Карен Хачанов вывели сборную России по теннису в полуфинал нового мужского командного турнира — ATP Cup.
Общество
Toyota построит «город будущего»
Toyota Motor Corp. планирует построить прототип «города будущего» у подножья горы Фудзи, который будет работать на водородных топливных элементах и функционировать в качестве лаборатории для автономных автомобилей, умных домов, искусственного интеллекта и других технологий.
Происшествия
Леонардо ДиКаприо спас упавшего за борт туриста в Карибском море
Леонардо ДиКаприо получил мировую известность после съемок в фильме "Титаник".
Экономика
Банк России увеличил долю доллара США и золота в резервах
Банк России в конце II квартала 2019 года увеличил долю доллара США и золота в международных резервах.
Армия и оружие
Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, которого ликвидировали США, планировал взрыв одного из американских посольств.
Армия и оружие
WP: Иран пытался нанести минимум ущерба США при ракетных ударах
Власти иранской республики заблаговременно выверяли ракетные удары по базам Соединенных Штатов в Ираке, чтобы пострадало как можно меньше американских военных.
Армия и оружие
Путин наблюдал за учениями в Черном море
Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Экономика
Орешкин: конфликт на Ближнем Востоке несёт риск колебаний на рынке нефти
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин считает, что ответные меры Ирана, которые он может принять по отношению к США, повлекут серьёзные последствия на мировом рынке нефти.
Армия и оружие
Иран сообщил об успешном обезвреживании американских беспилотников
После ракетного удара Ирана по американской базе в Ираке иранские военные нарушили работу американских беспилотников, заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
Футбол
ЦСКА объявил о переходе форварда Шкурина
Экономика
СГК покупает Красноярскую ГРЭС-2
Дочернее предприятие Сибирской генерирующей компании (входит в группу СУЭК) «Енисейская ТГК» покупает Красноярскую ГРЭС-2 у «ОГК-2» (входит в группу «Газпром энергохолдинг»).
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз станет отцом
48-летний миллиардер, создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в шестой раз станет отцом.
Финансы
Курс валют сегодня: евро падает на торгах
В свою очередь, евро в среду на открытии упал на 14 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 69,01 рубля.
Политика
Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках С-300
Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных комплексов С-300.
Происшествия
Взрыв на НПЗ в Ухте попал на видео
В соцсети "ВКонтакте" появилось видео из Ухты, где на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" произошел взрыв и начался крупный пожар.