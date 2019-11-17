Армия и оружие
КоммерсантъСМИ сообщили о сокрытии командирами преступлений британских солдат в Ираке и Афганистане
Британское правительство и Вооруженные силы Великобритании скрывали преступления, совершенные британскими солдатами в Афганистане и Ираке, следует из результатов совместного расследования BBC и The Sunday Times.
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Британское правительство и Вооруженные силы Великобритании скрывали преступления, совершенные британскими солдатами в Афганистане и Ираке, следует из результатов совместного расследования BBC и The Sunday Times.Коммерсантъ15:15
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