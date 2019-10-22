Экономика
РБКСМИ сообщили о страховании добровольных пенсионных накоплений россиян
Страховать планируется не только сами накопления, но и заработанный по ним инвестиционный доход. НРД станет оператором негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).
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с чего всё началось
Для добровольцев Национальный расчетный депозитарий планируют сделать оператором негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), для того чтобы он страховал добровольные накопления будущих пенсионеров в пределах 1,4 млн рублей, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Известиявчера в 21:01
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Армия и оружие
Пентагон готовит план вывода войск из Афганистана. На всякий случай
Подготовка плана полного вывода войск из Афганистана началась в Пентагоне, сообщает 22 октября телеканал NBC со ссылкой на представителей ведомства.
Красная весна вчера в 23:25
Недвижимость
На Дальнем Востоке могут выдать 140 тысяч льготных ипотечных кредитов
На реализацию программы и обеспечение льготной ставки ипотечного кредитования на Дальнем Востоке правительство направит около 14,7 миллиарда рублей, а общая сумма кредитов составит до 450 миллиардов.
Российская газета вчера в 22:40
Происшествия
21-летняя сахалинка передумала платить за приобретенный автомобиль и стала фигуранткой уголовного дела
Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому району возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Сахалин.Инфо 02:01
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском вчера в 12:44
Политика
Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском вчера в 21:51
Единоборства
Макгрегор снова приедет в Москву
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор на этой неделе посетит Москву и проведет пресс-конференцию.
РБК вчера в 08:51
Экономика
Спрос на бензин в России рекордно обрушился
Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.
Lenta.ru вчера в 23:48
Происшествия
Трех человек сбили на пешеходном переходе в Барнауле
КП - Барнаул 20 октября в 14:22
Политика
Китай добивается введения санкций против США на $2,4 миллиарда
Санкции Китая могут обойтись американской стороне в 2,4 миллиарда долларов.
Ореанда-Новости вчера в 12:41
Здоровье
Саратовской области не хватает почти двух тысяч врачей
Общий дефицит врачей составляет 1875 человек, особенно остро нехватка ощущается в амбулаторном звене и скорой медицинской помощи.
Взгляд-инфо вчера в 11:08
Экономика
Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России
Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
РБК вчера в 23:33
Экономика
Россия предложит доплачивать за перевозку грузов через Севморпуть
Как отмечает Bloomberg, сейчас перевозка грузов через Арктику обходится более чем на треть (на 36%) дороже, чем их транспортировка через Суэцкий канал.
РБК вчера в 19:43
Экономика
HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году
Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
Коммерсантъ вчера в 06:33
Армия и оружие
Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории
Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести вместе комплектов зимней формы учебники по истории.
РИА Новости вчера в 23:07
Армия и оружие
Эсминец ВМС США проследил за «морской активностью» России в Заполярье
Американский ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG 75) провел "мониторинг" морской активности России в Заполярье, об этом сообщается на сайте командования шестым флотом ВМС США.
РИА Новости вчера в 23:43
Армия и оружие
В США быстрейший в мире истребитель МиГ-25 назвали бесполезным
Советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25 полувековой давности по-прежнему остается самым быстрым и высотным действующим самолетом в мире, развивая скорость до 2,8 числа Маха, и, в ряде случаев, до 3,2 числа, однако подобные возможности не предоставляют летательному аппарату каких-либо преимуществ, пишет We are the Mighty.
Lenta.ru 20 октября в 21:05
Космос
Глобальное потепление превратилось в религию
Минэкономразвития РФ на прошлой неделе направил на рассмотрение Совету Федерации РФ законопроект о ведении "углеродного налога" на производственный бизнес за выбросы углекислого газа в атмосферу.
Открытая Дубна 00:18
Кино
Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора»
На YouTube-канале студии Paramount Pictures опубликован расширенный рэдбэнд-тивиспот, телевизионный рекламный ролик без цензуры, художественного фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Российская газета 20 октября в 13:20
Происшествия
В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году
Как сообщила официальный представитель СК Светалана Петренко, найдены тела депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи, которые были убиты в 2012 году по указанию Шишканова.
Газета.Ru вчера в 11:33
Политика
Путин сменил главу Совета по правам человека
Владимир Путин отправил в отставку главу Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет.
РИА Новости вчера в 15:51
Происшествия
На юго-западе Москвы при пожаре в квартире погиб один человек
Один человек погиб при пожаре в квартире на юго-западе Москвы. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе столичного главка МЧС.
ТАСС 02:09
Политика
Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 04:48
Футбол
«Зенит» в Лейпциге поддержат около 1500 болельщиков
Представитель пресс-службы «Зенита» Антон Макаренко заявил, что около 1500 болельщиков «сине-бело-голубых» отправятся на выездной матч Лиги чемпионов против «Лейпцига» в Германию.
Soccer.ru вчера в 14:29
Армия и оружие
Минобороны получило еще один полковой комплект С-400
Концерн «Алмаз-Антей» передал Минобороны полковой комплект зенитно-ракетной системы С-400, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу концерна.
РБК вчера в 08:50
Армия и оружие
В Литву прибыла тяжелая военная техника для американского батальона
Танки и боевые машины для американского батальона, который будет дислоцирован на полигоне в Пабраде на полгода, прибыли в Литву, передает Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны республики.
РИА Новости вчера в 11:44
Армия и оружие
На границе Ростовской области с Украиной замечена военная техника
В жилых районах у пункта пропуска «Новоазовск» под Таганрогом на украинской границе наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обнаружили военную технику.
161.ru вчера в 12:32
Футбол
Футболисты «Крыльев Советов» и «Оренбурга» подрались во время матча
Инфо24 20 октября в 18:39