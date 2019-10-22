Для добровольцев Национальный расчетный депозитарий планируют сделать оператором негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), для того чтобы он страховал добровольные накопления будущих пенсионеров в пределах 1,4 млн рублей, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

с чего всё началось

Страховать планируется не только сами накопления, но и заработанный по ним инвестиционный доход. НРД станет оператором негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

Армия и оружие Пентагон готовит план вывода войск из Афганистана. На всякий случай Подготовка плана полного вывода войск из Афганистана началась в Пентагоне, сообщает 22 октября телеканал NBC со ссылкой на представителей ведомства.

Недвижимость На Дальнем Востоке могут выдать 140 тысяч льготных ипотечных кредитов На реализацию программы и обеспечение льготной ставки ипотечного кредитования на Дальнем Востоке правительство направит около 14,7 миллиарда рублей, а общая сумма кредитов составит до 450 миллиардов.

Общество «Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.

Политика Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».

Единоборства Макгрегор снова приедет в Москву Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор на этой неделе посетит Москву и проведет пресс-конференцию.

Экономика Спрос на бензин в России рекордно обрушился Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.

Здоровье Саратовской области не хватает почти двух тысяч врачей Общий дефицит врачей составляет 1875 человек, особенно остро нехватка ощущается в амбулаторном звене и скорой медицинской помощи.

Экономика Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.

Экономика Россия предложит доплачивать за перевозку грузов через Севморпуть Как отмечает Bloomberg, сейчас перевозка грузов через Арктику обходится более чем на треть (на 36%) дороже, чем их транспортировка через Суэцкий канал.

Экономика HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.

Армия и оружие Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести вместе комплектов зимней формы учебники по истории.

Армия и оружие Эсминец ВМС США проследил за «морской активностью» России в Заполярье Американский ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG 75) провел "мониторинг" морской активности России в Заполярье, об этом сообщается на сайте командования шестым флотом ВМС США.

Армия и оружие В США быстрейший в мире истребитель МиГ-25 назвали бесполезным Советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25 полувековой давности по-прежнему остается самым быстрым и высотным действующим самолетом в мире, развивая скорость до 2,8 числа Маха, и, в ряде случаев, до 3,2 числа, однако подобные возможности не предоставляют летательному аппарату каких-либо преимуществ, пишет We are the Mighty.

Космос Глобальное потепление превратилось в религию Минэкономразвития РФ на прошлой неделе направил на рассмотрение Совету Федерации РФ законопроект о ведении "углеродного налога" на производственный бизнес за выбросы углекислого газа в атмосферу.

Кино Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора» На YouTube-канале студии Paramount Pictures опубликован расширенный рэдбэнд-тивиспот, телевизионный рекламный ролик без цензуры, художественного фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).

Происшествия В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году Как сообщила официальный представитель СК Светалана Петренко, найдены тела депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи, которые были убиты в 2012 году по указанию Шишканова.

Политика Путин сменил главу Совета по правам человека Владимир Путин отправил в отставку главу Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет.

Происшествия На юго-западе Москвы при пожаре в квартире погиб один человек Один человек погиб при пожаре в квартире на юго-западе Москвы. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе столичного главка МЧС.

Политика Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Футбол «Зенит» в Лейпциге поддержат около 1500 болельщиков Представитель пресс-службы «Зенита» Антон Макаренко заявил, что около 1500 болельщиков «сине-бело-голубых» отправятся на выездной матч Лиги чемпионов против «Лейпцига» в Германию.

Армия и оружие Минобороны получило еще один полковой комплект С-400 Концерн «Алмаз-Антей» передал Минобороны полковой комплект зенитно-ракетной системы С-400, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу концерна.

Армия и оружие В Литву прибыла тяжелая военная техника для американского батальона Танки и боевые машины для американского батальона, который будет дислоцирован на полигоне в Пабраде на полгода, прибыли в Литву, передает Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны республики.