Экономика
РБКСМИ сообщили о страховании добровольных пенсионных накоплений россиян
Страховать планируется не только сами накопления, но и заработанный по ним инвестиционный доход. НРД станет оператором негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).
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с чего всё началось
Для добровольцев Национальный расчетный депозитарий планируют сделать оператором негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), для того чтобы он страховал добровольные накопления будущих пенсионеров в пределах 1,4 млн рублей, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Известиявчера в 21:01
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Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора»
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Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
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Бывший игрок волгоградского «Ротора» Валерий Есипов рассказал, что помешало команде стать чемпионом России, а также вспомнил о легендарной дуэли с «Манчестер Юнайтед» в Кубке УЕФА в 1995 году.
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Экономика
Акции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже
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Авто
Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Mitsubishi Pajero в Россию
Концерн Mitsubishi Motors Corporation (MMC) сделал официальное заявление: в РФ была ввезена последняя партия внедорожников - это авто из ограниченной серии Final Edition.
Игры
В Steam добавили возможность запускать игры с локальным мультиплеером по сети
Для активации нужно включить функцию бета-теста в настройках аккаунта Steam, запустить игру, пригласить друзей и играть вместе.
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В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году
Экономика
Спрос на бензин в России рекордно обрушился
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Общество
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Политика
Помпео встретится с митрополитом Волоколамским Илларионом в Вашингтоне
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Политика
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Киев начал делать противоречивые заявления после подписания "формулы Штайнмайера" и договоренности по разводу сил в Донбассе, поэтому подготовка к саммиту в "нормандском формате" остановилась, пояснил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
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В Рязани пьяный полицейский насмерть сбил пешехода на «зебре»
Следствием установлено, что управлявший автомобилем Hyundai ix35 28-летний нетрезвый полицейский совершил наезд на 43-летнего рязанца, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.