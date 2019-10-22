Экономика

РБКРБКСМИ сообщили о страховании добровольных пенсионных накоплений россиян

Страховать планируется не только сами накопления, но и заработанный по ним инвестиционный доход. НРД станет оператором негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось

Вернуть по гарантии: государство будет страховать добровольные пенсии

Для добровольцев Национальный расчетный депозитарий планируют сделать оператором негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), для того чтобы он страховал добровольные накопления будущих пенсионеров в пределах 1,4 млн рублей, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Известиявчера в 21:01

Подробнее о событии

«Известия»: государство намерено страховать добровольные пенсии россиян

Коммерсантъ02:27

Добровольные пенсии россиян застрахует государство

Телеканал 360°02:26

СМИ сообщили о страховании добровольных пенсионных накоплений россиян

РБК00:07

Государство будет страховать накопительные пенсии россиян

URA.Ruвчера в 23:10

Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют

Газета.Ruвчера в 22:55

«Известия»: добровольные пенсионные накопления россиян будут застрахованы государством

ТАССвчера в 22:36

Вернуть по гарантии: государство будет страховать добровольные пенсии

Известиявчера в 21:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 04:27, Ашберн
Экономика

HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году

Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
Коммерсантъ вчера в 06:33
Армия и оружие

Госдеп объяснил взрыв под Северодвинском подъемом ядерной ракеты

В США уверены, что Россия скрыла взрыв смертоносного ядерного реактора в августе в Белом море, это произошло во время поднятия со дна новейшего супероружия президента страны Владимира Путина - крылатой ракеты с ядерной установкой под названием Skyfall ("Буревестник").
Газета.Ru вчера в 20:40
Армия и оружие

NBC: Пентагон готовит план полного вывода войск США из Афганистана

Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана на случай соответствующего решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
ТАСС вчера в 21:41
Экономика

Поставщики повысили цены на гречку

Интерфакс 03:50
Политика

Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского

Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Газета.Ru вчера в 14:16
Армия и оружие

На бывшей американской базе в Сирии приземлились вертолеты ВКС

РИА Новости 02:08
Происшествия

Суд арестовал всех фигурантов дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Ведомости вчера в 13:54
Общество

Робот-пылесос возглавил рейтинг самых желанных бытовых приборов

Интернет-опрос портала, посвященного технике и различным устройствам, показал, что самым желанным для россиян бытовым прибором является робот-пылесос — стать его обладателем хотели бы 34 процента респондентов.
Вечерняя Москва 02:25
Космос

В России планируют создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель

В России планируется создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель.
RT на русском 01:28
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Армия и оружие

Помпео рассказал о готовности Трампа к войне с Турцией

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
РИА Новости вчера в 20:31
Кино

Трейлер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»: Финальное противостояние света и тьмы

«Последние джедаи» Райана Джонсона разделили фанатов, так что перед Джей Джей Абрамсом стала втройне непростая задача.
КиноПоиск 01:57
Кино

Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора»

На YouTube-канале студии Paramount Pictures опубликован расширенный рэдбэнд-тивиспот, телевизионный рекламный ролик без цензуры, художественного фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Российская газета 20 октября в 13:20
Политика

Медведев утвердил положение о проведении учений по устойчивому Рунету

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил положение о проведении учений по обеспечению устойчивого и безопасного Рунета.
Аргументы и Факты вчера в 18:55
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Армия и оружие

Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории

Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.
RT на русском 00:27
Футбол

Есипов: «В 1996 году „Ротор“ упустил чемпионство, потому что нас судили нетрезвые люди»

Бывший игрок волгоградского «Ротора» Валерий Есипов рассказал, что помешало команде стать чемпионом России, а также вспомнил о легендарной дуэли с «Манчестер Юнайтед» в Кубке УЕФА в 1995 году.
Sport24.ru вчера в 08:52
Происшествия

Полиция задержала 28 человек на концерте «Алисы» в Череповце

Известия вчера в 11:01
Экономика

Акции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже

Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.
Ведомости вчера в 07:36
Авто

Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Mitsubishi Pajero в Россию

Концерн Mitsubishi Motors Corporation (MMC) сделал официальное заявление: в РФ была ввезена последняя партия внедорожников - это авто из ограниченной серии Final Edition.
Новые автомобили вчера в 13:34
Игры

В Steam добавили возможность запускать игры с локальным мультиплеером по сети

Для активации нужно включить функцию бета-теста в настройках аккаунта Steam, запустить игру, пригласить друзей и играть вместе.
CyberSport.ru вчера в 20:56
Происшествия

В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

Газета.Ru вчера в 11:33
Экономика

Спрос на бензин в России рекордно обрушился

Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.
Lenta.ru вчера в 23:48
Общество

Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду

Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 04:19
Происшествия

В Ярославской области объявлен траур по погибшим при пожаре

В Ростовском районе Ярославской области объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в Ростове Великом, сообщили в администрации района.
Российская газета вчера в 10:56
Политика

Помпео встретится с митрополитом Волоколамским Илларионом в Вашингтоне

Госсекретарь США Майк Помпео встретится с председателем Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Илларионом в Вашингтоне 22 октября, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.
Life.ru 02:25
Общество

Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз

Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 02:49
Политика

Кремль не видит прогресса в подготовке встречи в «нормандском формате»

Киев начал делать противоречивые заявления после подписания "формулы Штайнмайера" и договоренности по разводу сил в Донбассе, поэтому подготовка к саммиту в "нормандском формате" остановилась, пояснил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
Газета.Ru вчера в 17:40
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
РБК вчера в 10:11
Происшествия

В Рязани пьяный полицейский насмерть сбил пешехода на «зебре»

Следствием установлено, что управлявший автомобилем Hyundai ix35 28-летний нетрезвый полицейский совершил наезд на 43-летнего рязанца, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Ридус вчера в 19:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное