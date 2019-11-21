Криштиану Роналду тайно женился на своей девушке Джорджине Родригес. Об этом сообщает итальянский портал Tuttosport, ссылаясь на журнал сплетен Novella 2000. Правда, само издание называет эту новость слухом, а на сайте упомянутого журнала нет публикации о бракосочетании известного футболиста.

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