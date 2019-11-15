Экономика
КоммерсантъСМИ сообщили о тайных поставках нефти из Венесуэлы
Венесуэла тайно экспортирует за рубеж миллионы баррелей нефти, сообщает Bloomberg. По данным агентства, поставки остаются незамеченными благодаря тому, что Каракас отключает установленные на нефтяных танкерах транспондеры, передающие их местоположение.
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 03:03, Вашингтон
Здоровье
Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций
REGNUM вчера в 14:14
Происшествия
В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего
Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор участнику смешанных боев Марку Белых.
Российская газета 00:59
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 16:49
Происшествия
Полиция задержала обманувшую более тысячи человек группу лжериелторов
Сотрудники правоохранительных органов задержали группу псевдориелторов, которая похитила деньги у более 1 тыс. человек под предлогом сдачи в аренду жилья в разных российских регионах, сообщает сайт МВД России.
RT на русском 02:48
Происшествия
В Москве задержали избившего в трамвае беременную женщину
Московские полицейские задержали мужчину, который избил беременную женщину в трамвае. Об этом сообщает ГУ МВД столицы в пятницу, 15 ноября.
Известия 02:30
Космос
Китай испытал космический аппарат для посадки на Марс
В Китае успешно завершились испытания космического аппарата, предназначенного для посадки на поверхность Марса.
Life.ru вчера в 01:27
Экономика
ЦБ не откажется от чеканки копеек
Центробанк не откажется от чеканки копеек, заявил "Газете.Ru" заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.
Газета.Ru 00:05
Происшествия
В Крыму ввели режим ЧС в районе лесного пожара
В МЧС заявили о введении режима чрезвычайной ситуации в районе лесного пожара в урочище Курлюк-Баш в Симферопольском районе Крыма.
RT на русском 02:46
Общество
Владелец «Рольфа» решил продать компанию
Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса.
Российская газета вчера в 21:33
Общество
Скворцова назвала среднюю зарплату российских врачей
В июле Росстат сообщал, что за первое полугодие 2019 года средняя зарплата врачей по России составила 79,2 тысячи рублей, за аналогичный период 2018 года она достигала 73,9 тысячи.
РИА Новости вчера в 14:21
Происшествия
В Крыму нашли тело пропавшей пятилетней девочки
Отчима пропавшей в Крыму пятилетней девочки задержали по подозрению в ее убийстве, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
РИА Новости 02:27
Армия и оружие
Асад обвинил США в попытках помешать переговорам Дамаска с курдами
Военная операция Турции на северо-востоке Сирии способствовала прогрессу в переговорах между Дамаском и курдами, однако этому пытаются помешать США, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 02:24
Здоровье
Рыба стала причиной вспышки «гаффской болезни» в Тюменской области
Московский Комсомолец 13 ноября в 03:58
Происшествия
В квартире на западе Москвы произошел взрыв
ТАСС вчера в 19:42
Политика
Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах
Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
РИА Новости вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о драке с Темниковой
Ольга Серябкина в видеоблоге «Алена, блин!» сообщила, что однажды подралась с бывшей партнершей по группе Serebro Еленой Темниковой.
Вести Подмосковья 02:10
Авто
Продажи автомобилей с пробегом в октябре выросли на 2%
110km.ru 12 ноября в 04:35
Общество
Медведев запретил посуточную аренду квартир
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Газета.Ru вчера в 15:26
Технологии
Apple может запустить общую подписку на свои сервисы
Корпорация Apple рассматривает возможность объединения своих платных сервисов (Apple News+, Apple TV+ и Apple Music) в единую подписку.
Adindex.ru вчера в 22:47
Шоу-бизнес
Яна Поплавская выходит замуж в 52 года
Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Свободная Пресса вчера в 15:58
Культура
Первый музыкальный клип Галустяна появился в Сети
Пользователи Сети не упустили случая сравнить Галустяна с его бывшим партнером по команде КВН «Утомленные солнцем» Александром Реввой, который давно поет и снимается в клипах под псевдонимом Артур Пирожков.
Телеканал 360° 02:58
Происшествия
В Гусь-Хрустальном школьный автобус попал в ДТП
РИА Новости 02:14
Происшествия
В колледже Благовещенска студент открыл стрельбу из дробовика
В Благовещенском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства студент открыл стрельбу.
Суть событий 13 ноября в 22:14
Здоровье
Какие полезные продукты вызывают резкий скачок сахара в крови
Термическая обработка повышает и гликемический индекс очень полезной моркови.
Medical Note вчера в 10:28
Космос
Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу
Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
РИА Новости 12 ноября в 21:48
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
RT на русском 02:20