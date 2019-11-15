Венесуэла тайно экспортирует за рубеж миллионы баррелей нефти, сообщает Bloomberg. По данным агентства, поставки остаются незамеченными благодаря тому, что Каракас отключает установленные на нефтяных танкерах транспондеры, передающие их местоположение.

СМИ сообщили о тайных поставках нефти из Венесуэлы

Происшествия В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор участнику смешанных боев Марку Белых.

Экономика РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Происшествия Полиция задержала обманувшую более тысячи человек группу лжериелторов Сотрудники правоохранительных органов задержали группу псевдориелторов, которая похитила деньги у более 1 тыс. человек под предлогом сдачи в аренду жилья в разных российских регионах, сообщает сайт МВД России.

Происшествия В Москве задержали избившего в трамвае беременную женщину Московские полицейские задержали мужчину, который избил беременную женщину в трамвае. Об этом сообщает ГУ МВД столицы в пятницу, 15 ноября.

Космос Китай испытал космический аппарат для посадки на Марс В Китае успешно завершились испытания космического аппарата, предназначенного для посадки на поверхность Марса.

Экономика ЦБ не откажется от чеканки копеек Центробанк не откажется от чеканки копеек, заявил "Газете.Ru" заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.

Происшествия В Крыму ввели режим ЧС в районе лесного пожара В МЧС заявили о введении режима чрезвычайной ситуации в районе лесного пожара в урочище Курлюк-Баш в Симферопольском районе Крыма.

Общество Владелец «Рольфа» решил продать компанию Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса.

Общество Скворцова назвала среднюю зарплату российских врачей В июле Росстат сообщал, что за первое полугодие 2019 года средняя зарплата врачей по России составила 79,2 тысячи рублей, за аналогичный период 2018 года она достигала 73,9 тысячи.

Происшествия В Крыму нашли тело пропавшей пятилетней девочки Отчима пропавшей в Крыму пятилетней девочки задержали по подозрению в ее убийстве, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Армия и оружие Асад обвинил США в попытках помешать переговорам Дамаска с курдами Военная операция Турции на северо-востоке Сирии способствовала прогрессу в переговорах между Дамаском и курдами, однако этому пытаются помешать США, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".

Политика Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.

Шоу-бизнес Серябкина рассказала о драке с Темниковой Ольга Серябкина в видеоблоге «Алена, блин!» сообщила, что однажды подралась с бывшей партнершей по группе Serebro Еленой Темниковой.

Общество Медведев запретил посуточную аренду квартир Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.

Технологии Apple может запустить общую подписку на свои сервисы Корпорация Apple рассматривает возможность объединения своих платных сервисов (Apple News+, Apple TV+ и Apple Music) в единую подписку.

Шоу-бизнес Яна Поплавская выходит замуж в 52 года Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.

Культура Первый музыкальный клип Галустяна появился в Сети Пользователи Сети не упустили случая сравнить Галустяна с его бывшим партнером по команде КВН «Утомленные солнцем» Александром Реввой, который давно поет и снимается в клипах под псевдонимом Артур Пирожков.

Происшествия В колледже Благовещенска студент открыл стрельбу из дробовика В Благовещенском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства студент открыл стрельбу.

Космос Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.