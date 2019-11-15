Венесуэла тайно экспортирует за рубеж миллионы баррелей нефти, сообщает Bloomberg. По данным агентства, поставки остаются незамеченными благодаря тому, что Каракас отключает установленные на нефтяных танкерах транспондеры, передающие их местоположение.

СМИ сообщили о тайных поставках нефти из Венесуэлы

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