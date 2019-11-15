Общество
КоммерсантъСМИ сообщили о тайных поставках нефти из Венесуэлы
Венесуэла тайно экспортирует за рубеж миллионы баррелей нефти, сообщает Bloomberg. По данным агентства, поставки остаются незамеченными благодаря тому, что Каракас отключает установленные на нефтяных танкерах транспондеры, передающие их местоположение.
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Происшествия
В Шереметьево столкнулись два самолета
Происшествия
В Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку
Пропавшая несколько дней назад пятилетняя девочка найдена мертвой в Раздольненском районе Крыма.
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Хоккей
Молодежная сборная России проиграла суперсерию канадским сверстникам
Молодежная сборная России по хоккею проиграла суперсерию своим сверстникам из Канады, несмотря на победу в шестом матче.
Авто
Роспатент продемонстрировал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
УАЗ продолжает патентовать детали своей будущей новинки — глубоко модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот», чья премьера состоится в 2020 году.
Здоровье
В Тюменской области рыба стала причиной вспышки редкой болезни
Источником гаффской болезни у жителей Тюменской области стала рыба из озера Андреевское, сообщили в региональном правительстве.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.
Космос
Ученые создают надувной бублик для полета на край Солнечной системы
Ученые из Самары разрабатывают космический солнечный парусник, который обгонит скоростные зонды и сможет добраться до самых удаленных уголков космоса.
Политика
В Совфеде объяснили желание Белоруссии изменить договор о границе
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал желание президента Белоруссии Александра Лукашенко изменить договор об охране границы с Россией.
Политика
Коломойский пообещал США российские танки в Польше
Олигарх Игорь Коломойский заявил о появлении российских танков возле Кракова и Варшавы.
Происшествия
Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске
Гендиректор частного охранного предприятия «Сириус-А», обслуживающего колледж в Благовещенске, где 14 ноября произошла стрельба, задержан.
Энергетика
Нефть опустилась ниже $62 за баррель
Январские фьючерсы нефти Brent достигли минимума торгов в $61,84 за баррель, 12 ноября передает агентство Reuters.
Общество
Татарстанцы поддержали толстого кота Виктора
Авиакомпания лишила Михаила Галина бонусных миль, после махинаций со слишком толстым котом. Котовладелец возвращался во Владивосток из Риги.
Общество
Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России
Самыми подделываемыми документами, которые регулярно выявляют нотариусы, являются доверенности.
Здоровье
Названы четыре признака нездорового кишечника
Специалисты назвали несколько признаков, по которым можно понять, что организм подает сигналы о сбоях в кишечнике, и вовремя обратиться к врачу.
Общество
Медведев запретил посуточную аренду квартир
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Наука
Воспринимаемые в качестве людей роботы оказались более убедительны
Международная исследовательская группа выяснила, как меняются взаимодействия между людьми и роботом, если последний становится похожим на человека.
Политика
Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину
Риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует, "Нафтогаз" новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с "Газпромом" по новому контракту, заявил в четверг президент России Владимир Путин журналистам по итогам саммита БРИКС.
Политика
Путин прокомментировал разведение сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что в случае возвращения вооруженных сил Украины на линию разграничения в Донбассе, ДНР и ЛНР сделают так же, но это никому не нужно.
Баскетбол
«Химки» нанесли поражение «Олимпии» в матче Евролиги
Весомый вклад в победу своей команды внес защитник Алексей Швед, набравший 24 очка. Также отличился форвард Юнас Йеребко.
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Армия и оружие
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35
США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске
Космос
В 2020 году Россия увеличит число пусков ракет «Союз»
Наука
Физики наделили фотоны массой и магнитным моментом
В физике твердого тела и атомной физике важен релятивистский эффект спин-орбитального взаимодействия, который заключается в превращении постоянного электрического поля в лабораторной системе отсчета в магнитное поле при переходе в связанную с движущейся частицей систему отсчета.
Культура
«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»
«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Происшествия
Стрельба произошла в школе в Калифорнии
Интернет
Портал госуслуг стал принимать платежи через Google Pay
Мобильное приложение "Госуслуги" получило функцию приема платежей через через сервис Google Pay.