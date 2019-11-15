Общество

КоммерсантъКоммерсантъСМИ сообщили о тайных поставках нефти из Венесуэлы

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Венесуэла тайно экспортирует за рубеж миллионы баррелей нефти, сообщает Bloomberg. По данным агентства, поставки остаются незамеченными благодаря тому, что Каракас отключает установленные на нефтяных танкерах транспондеры, передающие их местоположение.
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