Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит быстро искать сообщения в чатах по дате. Об этом сообщает портал WABetaInfo. В WhatsApp уже существует функция поиска сообщений, однако она не позволяет быстро найти информацию, отправленную или полученную в конкретный день.

Гаджеты Intel рассказала о своих 10-нм гибридных процессорах Lakefield В июне компания Intel намерена начать продажу своих новых гибридных процессоров с одним большим и четырьмя маленькими ядрами, графикой, системной обвязкой и модулем Wi-Fi 6. Новые гибридные чипы от Intel будут содержать разные ядра – одно Sunny Cove и четыре Tremont, при этом первое будет относительно мощным в плане производительности, а другие – энергоэффективными. 5

Политика Пушков объяснил отсутствие приглашения Зеленскому на парад Победы Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве. 34

Энергетика Саудовская Аравия проигрывает в нефтяной войне В первом квартале нефтяные доходы Саудовской Аравии рухнули на 24%, а бюджетный дефицит подскочил до девяти миллиардов долларов. 2

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Общество Российские школьники получат аттестаты без экзаменов Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов. 1,6K

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Здоровье Губернатор продлил режим самоизоляции в Томской области до 23 июня "Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции, в своем телеобращении к жителям Томской области сегодня, 11 июня, сообщил о решении штаба продлить режим повышенной готовности в регионе до 23 июня", – говорится в сообщении. 33

Киберспорт Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.

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Авто Ford и Volkswagen заключили договоры о развитии альянса Среди направлений, указанных в соглашениях, есть постройка модели Форда (запуск в 2023 году) на фольксвагеновской модульной электрической платформе MEB, кооперация по коммерческим моделям, а также сотрудничество с американской компанией Argo AI ради создания автономного транспорта. 6

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Политика Пелоси призвала убрать статуи конфедератов из здания Конгресса США По словам Пелоси, здание Конгресса является символом демократии, в связи с чем находящиеся там статуи должны олицетворять идеалы, к которым нужно стремиться. 8

Политика Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными Северокорейский министр иностранных дел Ли Сон Гвон, подводя итоги двух лет, прошедших с момента первого саммита КНДР - США, заявил о безнадежности, которая характеризует отношения двух стран в данный момент, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Игры Sony презентовала новую PlayStation Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе. 207