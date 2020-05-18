Общество

ТК ЗвездаТК ЗвездаСМИ сообщили о тяжелом состоянии отца Хабиба Нурмагомедова

Тренер и отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов продолжает находиться в тяжелом состоянии. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.
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Источник: отец чемпиона UFC Нурмагомедова по-прежнему находится в тяжелом состоянии

Тренер и отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.
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Pravda.Ru08:58
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