Системы ПВО Сирии сработали при атаке с воздуха на авиабазу на востоке провинции Хомс, сообщает сирийское государственное агентство САНА.

СМИ сообщили о воздушной атаке на авиабазу в Хомсе

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