Армия и оружие
РИА НовостиСМИ сообщили о воздушной атаке на авиабазу в Хомсе
Системы ПВО Сирии сработали при атаке с воздуха на авиабазу на востоке провинции Хомс, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
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Общество
РЖД предложили вдвое увеличить штрафы за курение и алкоголь в поездах
РЖД предложили внести изменения в Кодекс об административных нарушениях, которые позволят увеличить штрафы за курение в неустановленных местах, потребление алкогольной продукции и появление в состоянии опьянения.
Политика
В Иране рассказали о втором самолете в небе во время крушения Boeing
Происшествия
Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям
Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.
Энергетика
В России в начале года растут цены на бензин и дизель
С 1 по 9 января цены на бензин в России выросли на 0,1%, при этом бензин марки Аи-92 и дизель подорожали на 0,2%, Аи-95 и Аи-98 – на 0,1%, сообщил Росстат.
Шоу-бизнес
Олег Меньшиков признался, почему у него нет детей
Супруги долгое время откладывали момент появления на свет детей. Прошло немало лет, и иметь детей больше не позволяло здоровье.
Экономика
SCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США
Планируется, что торговое соглашение Китай и США подпишут 15 января в Вашингтоне.
Происшествия
76-летний петербуржец заявил о том, что его ударил врач скорой помощи
В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начали проводить проверку по заявлению 76-летнего пенсионера, который утверждает, что его ударил медик скорой помощи.
Шоу-бизнес
Летучая взволновала поклонников откровенным снимком
Телеведущая Елена Летучая взбудоражила своих многочисленных поклонников откровенной фотографией.
Культура
Литературную премию «НОС» получил Александр Стесин
Политика
Эрдоган пригрозил преподать урок Хафтару в Ливии
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара хочет преподать урок командующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару.
Кино
Федор Добронравов назвал дату выхода нового сезона «Сватов»
Премьера седьмого сезона комедийного сериала "Сваты" запланирована на 2021 год.
Гаджеты
ЕС может обязать компанию Apple перейти на USB-C в iPhone
В случае, если закон будет принят, то Apple могут заставить использоватьUSВ Type-C для зарядки вместо фирменной зарядки компании.
Авто
Обновленный хэтчбек и седан Skoda Rapid показали на фото
Компания Skoda готовит премьеру обновленной версии седана и хэтчбека Skoda Rapid.
Авто
Кроссоверы Audi SQ7 и SQ8 получили бензиновый V8
Как пишет портал speedme.ru, бензиновые версии Audi SQ7 и SQ8 оказались более динамичными по сравнению с дизельными, их разгон с места до 97 км/ч занимает 4,3 секунды, тогда как европейские версии достигают 100 км/ч за 4,8 секунды.
Авто
Renault Duster получил новую двутопливную версию
Французская компания Renault в Брюсселе провела презентацию новой модификации бюджетного кроссовера Duster.
Происшествия
Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ
В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
Кино
Появился второй трейлер «Чёрной Вдовы» со Скарлетт Йоханссон
Во вторник, 14 января, в сети появился второй трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон. Видеоролик опубликован на YouTube-канале IGN.
Происшествия
В Каталонии произошел взрыв на нефтехимическом заводе
Хоккей
Брэд Маршан не попал по шайбе во время исполнения буллита
Форвард разогнался, попытался перехитрить вратаря, но проехал мимо шайбы. Это была решающая попытка, которая подарила «лётчикам» победу.
Общество
Польша заявила о невозможности поставлять нефть Белоруссии по «Дружбе»
Ранее в Белоруссии заявили, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.
Политика
США могут ввести санкции против Ирака в случае покупки систем С-400
Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении Ирака в случае приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
Из-за санкций посольство РФ в США не может запустить компьютерную сеть
Замглавы российского МИД Евгений Иванов заявил, что из-за санкций диппредставительство РФ в Соединенных Штатах два года не может запустить компьютерную сеть, пишет Интерфакс.
Игры
Новый трейлер Resident Evil 3 Remake
Capcom опубликовала новый трейлер Resident Evil 3 Remake. В ролике показали членов отряда S.T.A.R.S и главного антагониста игры Немезиса.
Футбол
РФС объявил план подготовки сборной России к Евро-2020
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал информацию от тренерского штаба сборной России о планах подготовки команды к Евро-2020.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина
29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.