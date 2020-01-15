Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСМИ сообщили о воздушной атаке на авиабазу в Хомсе

Системы ПВО Сирии сработали при атаке с воздуха на авиабазу на востоке провинции Хомс, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
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