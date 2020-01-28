Уход со скандалом Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку, решение об этом принято, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой близкий к Кремлю собеседник РБК.

с чего всё началось

Я могу только констатировать, что на настоящий момент указа нет. Как вы знаете, кадровые решения мы никогда не анонсируем.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев может покинуть свой пост уже на этой либо на следующей неделе. Причин для ухода накопилось немало, например, два крупных скандала за последний месяц. Об этом сообщил "РБК" со ссылкой на собственный источник в администрации президента.

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