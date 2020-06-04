Политика

KM.ruKM.ruПутин обратится к россиянам после голосования по Конституции

Президент Владимир Путин может выступить с очередным обращением к россиянам после голосования по поправкам к Конституцию, пишет РБК со ссылкой на свои источники, близкие к администрации президента. Отмечается, что предварительная проработка обращения к нации уже началась.
Читать в источнике
Комментировать1,6K
с чего всё началось

В Кремле обсудили возможность обращения Путина к нации после плебисцита

Президент Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Об этом РБК рассказали два источника, близких к администрации президента.
РБК02:31

Подробнее о событии

Поправки в Конституцию готовы поддержать более 60% желающих проголосовать

РБК06:16

Путин может обратиться к нации после голосования по Конституции

URA.Ru02:58

Пандемия переключила фокус внимания: о голосовании по Конституции

REGNUM05:45

РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам

Газета.Ru04:31

СМИ: Путин может обратиться к россиянам после голосования по Конституции

Московский Комсомолец03:43

Стало известно о новом обращении Путина к россиянам после голосования

Lenta.ru03:14

Владимир Путин может выступить с обращением к нации после голосования по поправкам в Конституцию

Эхо Москвы05:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Общество

В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за разлива топлива в Норильске

РБК вчера в 14:49
2,1K
Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru вчера в 02:32
2,3K
Происшествия

В Подмосковье военный вертолет совершил экстренную посадку на трассу

По данным «Интерфакса», вертолет совершил аварийную посадку на трассу. По словам источников, речь идет о вертолете Ми-38.
РБК 04:53
51
Общество

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
394
Космос

При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon.
Взгляд.ру 06:04
Путешествия

Гендиректор санатория рассказал, как туристам попасть на отдых в Сочи

Глава управления безопасности Елена Лысенко рассказала в среду, что Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают смягчение требования к санаторно-курортным учреждениям о том, что все туристы должны предоставлять справки об отсутствии коронавируса и отсутствии контактов с заболевшими.
Интерфакс вчера в 11:00
826
Политика

Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается

Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
124
Политика

Дуров высказался об идее разблокировать Telegram в России

Создатель Telegram Павел Дуров высказался об идее депутатов Госдумы от партии «Справедливая Россия» Федота Тумусова и Дмитрия Ионина о прекращении блокировки мессенджера в России.
Lenta.ru 05:44
30
Кино

Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым

43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета вчера в 12:10
79
Общество

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

Как сообщает ToDay News Ufa источник, в Швеции появилась вакансия, на которой можно работать пожизненно и при этом почти ничего не делать.
ToDay News Ufa вчера в 13:43
60
Здоровье

69 зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки

На 4 июня в Алтайском крае у 2 135 человек выявлен коронавирус. Выздоровели 861 человек, в том числе 21 за сутки.
Kursk.com 04:25
202
Политика

Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
114
Происшествия

Россиянка умерла после пластической операции в частной клинике

Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
Lenta.ru вчера в 15:54
8
Энергетика

Ирак сообщил о приверженности сделке ОПЕК+

Чиновник сообщил, что Ирак продолжает контактировать генсеком ОПЕК и министрами нефти и энергетики стран-членов для обсуждения ситуации на рынке.
РИА Новости вчера в 10:14
Происшествия

Мощный оползень унес в море восемь домов на севере Норвегии

Восемь домов ушли в море в результате мощного оползня на севере Норвегии.
Вести.Ru 02:10
2
Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр вчера в 07:48
148
Общество

Самоизоляция утроила количество уязвимых компьютеров в России

Специалисты DeviceLock сообщили о том, что на территории РФ количество уязвимых для взлома компьютеров увеличилось на 230 процентов.
Discover24 03:45
Политика

Верховная рада Украины уволила вице-премьера Пристайко

Верховная Рада Украины в ходе сегодняшнего заседания уволила вице-премьера страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.
Российская газета 05:03
1
Шоу-бизнес

Музыканта Романа Жукова обвинили в изнасиловании беременной жены

Елена Жукова, бывшая супруга музыканта Романа Жукова, заявила, что муж изнасиловал ее на десятой неделе беременности, после чего у нее случился выкидыш.
Lenta.ru 04:59
3
Общество

В Саратове бастуют работники троллейбусного депо

На предприятии объявили о создании нового профсоюза «Электротранспортник», так как старый, со слов работников, никакого участия в отстаивании прав рабочих не принимает.
REGNUM 05:39
34
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
2,1K
Политика

В МВД анонсировали новый правовой режим для проживания мигрантов

МВД разрабатывает новый правовой режим для долгосрочного проживания мигрантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 05:24
10
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
3K
Финансы

Вторая волна коронавируса может поднять доллар до 90 рублей

Как сообщает РБК, ЦМАКП считает, что возможно «существенное ослабления рубля» уже во втором полугодии 2020 года, в оптимистичном сценарии курс доллара в IV квартале может превысить отметку в 85 рублей, а в пессимистичном – в 100 рублей.
АБН вчера в 13:34
729
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня

В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
179
Происшествия

В уральском городе, где арестовали мэра, задержали и вице-мэра

В апреле 2020 года был задержан мэр Тугулыма Сергей Селиванов. Его обвинили в получении взятки в два миллиона рублей.
Политсовет 06:08
Авто

Renault начала продажи в России нового Renault Master

Не зависимо от версии Renault Master предлагается с 2,3-литровым дизельным мотором мощностью 125 л.с. если это будет переднеприводный вариант фургона и 150 л.с. если заднеприводная модификация.
Tvoe-avto.com 01:17
Политика

Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане

Бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав считает, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань и распространился из-за несчастного случая в лаборатории, сообщает газета Telegraph.
РИА Новости 05:10
2
Происшествия

Эколог рассказал о минимизации ущерба от ЧП в Норильске

Национальная служба новостей 05:10
Армия и оружие

Китай опережает Россию по палубным истребителям

Аналитики считают, что Китай обгоняет РФ в сегменте палубных истребителей, причем Су-57 – не помеха для китайской техники.
ИнфоСМИ 06:02
7
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное