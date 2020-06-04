Президент Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Об этом РБК рассказали два источника, близких к администрации президента.

с чего всё началось

Президент Владимир Путин может выступить с очередным обращением к россиянам после голосования по поправкам к Конституцию, пишет РБК со ссылкой на свои источники, близкие к администрации президента. Отмечается, что предварительная проработка обращения к нации уже началась.

Путин обратится к россиянам после голосования по Конституции

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