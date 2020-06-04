Политика
KM.ruПутин обратится к россиянам после голосования по Конституции
Президент Владимир Путин может выступить с очередным обращением к россиянам после голосования по поправкам к Конституцию, пишет РБК со ссылкой на свои источники, близкие к администрации президента. Отмечается, что предварительная проработка обращения к нации уже началась.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Об этом РБК рассказали два источника, близких к администрации президента.РБК02:31
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Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
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Происшествия
В Подмосковье военный вертолет совершил экстренную посадку на трассу
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Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
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При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon.
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Lenta.ru 05:44
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Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
Как сообщает ToDay News Ufa источник, в Швеции появилась вакансия, на которой можно работать пожизненно и при этом почти ничего не делать.
ToDay News Ufa вчера в 13:43
Здоровье
69 зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки
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Kursk.com 04:25
Политика
Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
Происшествия
Россиянка умерла после пластической операции в частной клинике
Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
Lenta.ru вчера в 15:54
Энергетика
Ирак сообщил о приверженности сделке ОПЕК+
Чиновник сообщил, что Ирак продолжает контактировать генсеком ОПЕК и министрами нефти и энергетики стран-членов для обсуждения ситуации на рынке.
РИА Новости вчера в 10:14
Происшествия
Мощный оползень унес в море восемь домов на севере Норвегии
Восемь домов ушли в море в результате мощного оползня на севере Норвегии.
Вести.Ru 02:10
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр вчера в 07:48
Общество
Самоизоляция утроила количество уязвимых компьютеров в России
Специалисты DeviceLock сообщили о том, что на территории РФ количество уязвимых для взлома компьютеров увеличилось на 230 процентов.
Discover24 03:45
Политика
Верховная рада Украины уволила вице-премьера Пристайко
Верховная Рада Украины в ходе сегодняшнего заседания уволила вице-премьера страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.
Российская газета 05:03
Шоу-бизнес
Музыканта Романа Жукова обвинили в изнасиловании беременной жены
Елена Жукова, бывшая супруга музыканта Романа Жукова, заявила, что муж изнасиловал ее на десятой неделе беременности, после чего у нее случился выкидыш.
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Общество
В Саратове бастуют работники троллейбусного депо
На предприятии объявили о создании нового профсоюза «Электротранспортник», так как старый, со слов работников, никакого участия в отстаивании прав рабочих не принимает.
REGNUM 05:39
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
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В МВД анонсировали новый правовой режим для проживания мигрантов
МВД разрабатывает новый правовой режим для долгосрочного проживания мигрантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 05:24
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
Финансы
Вторая волна коронавируса может поднять доллар до 90 рублей
Как сообщает РБК, ЦМАКП считает, что возможно «существенное ослабления рубля» уже во втором полугодии 2020 года, в оптимистичном сценарии курс доллара в IV квартале может превысить отметку в 85 рублей, а в пессимистичном – в 100 рублей.
АБН вчера в 13:34
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Происшествия
В уральском городе, где арестовали мэра, задержали и вице-мэра
В апреле 2020 года был задержан мэр Тугулыма Сергей Селиванов. Его обвинили в получении взятки в два миллиона рублей.
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Авто
Renault начала продажи в России нового Renault Master
Не зависимо от версии Renault Master предлагается с 2,3-литровым дизельным мотором мощностью 125 л.с. если это будет переднеприводный вариант фургона и 150 л.с. если заднеприводная модификация.
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Бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав считает, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань и распространился из-за несчастного случая в лаборатории, сообщает газета Telegraph.
РИА Новости 05:10
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Эколог рассказал о минимизации ущерба от ЧП в Норильске
Национальная служба новостей 05:10
Армия и оружие
Китай опережает Россию по палубным истребителям
Аналитики считают, что Китай обгоняет РФ в сегменте палубных истребителей, причем Су-57 – не помеха для китайской техники.
ИнфоСМИ 06:02