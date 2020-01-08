Политика

ИзвестияИзвестияСМИ сообщили о возможном обращении Трампа к нации после атак Ирана

Президент США Дональд Трамп планирует обратиться к нации после того, как Иран выпустил десятки баллистических и крылатых ракет по базам американских военных в Ираке, сообщает 8 января CNN со ссылкой на неназванных чиновников.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Трамп не стал обращаться к нации после атаки на базы США в Ираке

Российская газетавчера в 21:51

Трамп решил обратиться к нации после атаки Ирана

Lenta.ruвчера в 20:15

В Белом доме отрицают, что Трамп собирался выступать с обращением

RT на русскомвчера в 21:34

СМИ сообщили о возможном обращении Трампа к нации после атак Ирана

Известиявчера в 20:54

Трамп не станет обращаться к народу после атак Ирана на военные базы США

Газета.Ruвчера в 21:34

Трамп не будет выступать с обращением к нации

Life.ruвчера в 21:18

Трамп не будет обращаться к нации после ударов Ирана по авиабазам в Ираке

Интерфаксвчера в 21:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:12, Ашберн
Армия и оружие

СМИ сообщили о 80 погибших в результате атаки Ирана на базы США

В результате атаки Ирана на американские базы в Ираке погибли 80 человек. Об этом сообщает телеканал Press TV.
RT на русском 00:47
Происшествия

В Иране разбился пассажирский украинский Boeing

Посольство России в Тегеране выясняет, были ли граждане РФ на разбившемся украинском пассажирском лайнере, сообщил РИА Новости атташе посольства Андрей Ганенко.
BFM.ru 00:27
Экономика

Названы перспективы малого бизнеса в России в ближайшие два года

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade, рассказал о перспективах малого предпринимательства в 2020 году и дал советы начинающим бизнесменам.
Российская газета 05 января в 00:00
Армия и оружие

Иран пригрозил ударами по территории США

Как передаёт американский телеканал Foxnews, президент США Дональд Трамп рассматривает варианты возможных действий.
Эхо Москвы 01:08
Кино

Тарантино получил премию «Золотой глобус»

Режиссер и сценарист Квентин Тарантино выиграл престижную американскую кинопремию "Золотой глобус".
Москва 24 05 января в 22:19
Происшествия

Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране

RT на русском вчера в 23:34
Общество

Причиной крушения под Тегераном самолета стало возгорание двигателя

Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни.
Газета.Ru 01:06
Происшествия

В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденного

Тело новорожденной девочки обнаружено во дворе одного из многоквартирных домов в Новокузнецке Кемеровской области.
ТАСС вчера в 23:00
Здоровье

Пять сигналов-предвестников психических заболеваний назвали врачи

Пять сигналов-предвестников психических заболеваний озвучили врачи-психиатры.
Evo-rus.com 06 января в 03:07
Общество

Госдума оценила необходимость отмены транспортного налога

Парламентарий от Свердловской области Дмитрий Ионин, выступивший одним из соавторов законопроекта об отмене транспортного налога, назвал его несправедливым и изжившим себя.
SpeedMe вчера в 07:12
Политика

Reuters: в российской клинике лечат раненых наемников

Частный международный медицинский центр «Согаз» в Санкт-Петербурге лечит российских наемников, пострадавших в секретных операциях в Сирии и Ливии.
URA.Ru вчера в 11:40
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил о намерении положить конец войне с Ираном

США не хотят развязывать войну с Ираном, но готовы к тому, чтобы завершить ее.
РБК вчера в 14:52
Происшествия

В Новосибирской области загорелся торговый комплекс

Торговый комплекс "Центральный" загорелся на площади более 3 тысяч квадратных метров в городе Искитим Новосибирской области, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 00:53
Футбол

«МЮ» готов отпустить Янга уже зимой. К нему есть интерес из Италии

Ранее сообщалось, что Янг уйдет из «МЮ» по окончании сезона. Англичанин выступает за «МЮ» с 2011 года.
Sports.ru вчера в 12:30
Общество

Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой

РИА Новости вчера в 09:01
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 7 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 00:29
Здоровье

Тюменке удалили огромную раковую опухоль с тромбозом

Уральский меридиан вчера в 23:44
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета 06 января в 16:21
Армия и оружие

В Совфеде заявили об угрозе ядерной войны из-за действий США и Ирана

Взаимные удары США и Ирана могут привести мир к полномасштабной ядерной войне, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Взгляд.ру 01:06
Армия и оружие

Силы США на Ближнем Востоке приведены в состояние боеготовности

Вооруженные силы Соединенных Штатов, расположенные на Ближнем Востоке, приведены в состояние повышенной боеготовности.
Политическая Экспертиза вчера в 10:48
Хоккей

Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» взять верх над «Колорадо» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграла «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 00:59
Общество

Вас ждет сегодня романтическое свидание: астропрогноз на 8 января

Возможна романтическая встреча или любовное свидание, которое повлияет на ваше мироощущение.
КТВ-Луч вчера в 23:18
Шоу-бизнес

Лолита Милявская рассказала, как сорвала новогоднее шоу в Тамбове

Популярная российская исполнительница Лолита Милявская рассказала, как во времена студенчества сорвала новогоднее шоу, которое должно было пройти в одном из ресторанов Тамбова.
Актуальные Новости 06 января в 01:13
Энергетика

Reuters: экспорт нефти из Венесуэлы сократился на треть в 2019 году

Экспорт нефти из Венесуэлы на фоне североамериканских санкций сократился в 2019 году на 32% до чуть более 1 млн баррелей в сутки.
ТАСС вчера в 21:19
Армия и оружие

Постпред Ирана призвал СБ ООН осудить незаконные действия США

Ранее МИД Ирака подал официальную жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в результате ракетного обстрела США в Багдаде.
RT на русском вчера в 22:18
Общество

Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
РИА Новости вчера в 18:48
Кино

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»

В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Российская газета вчера в 17:25
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru вчера в 01:50
Происшествия

В Нигерии пираты похитили двух российских моряков

Два российских моряка были захвачены в плен нигерийскими пиратами, сообщает во вторник твиттер посольства РФ в Нигерии.
Интерфакс вчера в 09:18
Общество

В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади

Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Газета.Ru вчера в 18:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное