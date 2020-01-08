Политика

ИзвестияИзвестияСМИ сообщили о возможном обращении Трампа к нации после атак Ирана

Президент США Дональд Трамп планирует обратиться к нации после того, как Иран выпустил десятки баллистических и крылатых ракет по базам американских военных в Ираке, сообщает 8 января CNN со ссылкой на неназванных чиновников.
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Трамп не стал обращаться к нации после атаки на базы США в Ираке

Российская газетавчера в 21:51

Трамп не будет обращаться к нации после ударов Ирана по авиабазам в Ираке

Интерфаксвчера в 21:38

Трамп не будет выступать с обращением к нации

Life.ruвчера в 21:18

В Белом доме отрицают, что Трамп собирался выступать с обращением

RT на русскомвчера в 21:34

СМИ сообщили о возможном обращении Трампа к нации после атак Ирана

Известиявчера в 20:54

Трамп не станет обращаться к народу после атак Ирана на военные базы США

Газета.Ruвчера в 21:34

Трамп решил обратиться к нации после атаки Ирана

Lenta.ruвчера в 20:15
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В Иране разбился пассажирский украинский Boeing

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Российский паспорт стал менее привлекательным

В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Вести.Ru вчера в 08:19
Армия и оружие

Иран атаковал военные объекты США в Ираке

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УАЗ опубликовал информацию о «Русском Прадо»

Сага о самой ожидаемой новинке УАЗа последних лет началась в апреле 2019-го, когда глава Sollers Вадим Швецов анонсировал выпуск «Русского Прадо» – автомобиля на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado стоимостью около 1,5 млн рублей.
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Глава Пентагона заявил о намерении положить конец войне с Ираном

США не хотят развязывать войну с Ираном, но готовы к тому, чтобы завершить ее.
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Голкипер «Рейнджерс» Шестеркин одержал победу в дебютном матче в НХЛ

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Глава Роскачества Максим Протасов рассказал в интервью "РГ", какая отечественная продукция может конкурировать, благодаря высокому качеству на мировом рынке.
Российская газета 01:55
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Названы простые способы, которые помогут снизить повышенное давление

Существуют простые и эффективные способы повышения и снижения давления.
Московский Комсомолец в Марий Эл 05 января в 09:03
Происшествия

Жертвами авиакатастрофы в аэропорту Тегерана стали 177 человек

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявили о 177 пассажирах: 168 пассажиров и 9 членов экипажа, передает "Интерфакс".
Тольятти-Новости 02:34
Армия и оружие

Джабаров заявил об угрозе ядерной войны на фоне конфликта Ирана и США

«Взаимные удары США и Ирана могут привести к полномасштабной войне в регионе, если Вашингтон поймет, что не может добиться цели, существует опасность начала ядерной войны», — подчеркнул замглавы внешнеполитического комитета Совфеда.
Известия 01:35
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Путин и Эрдоган обсудят ситуацию после убийства Сулеймани

"Да", - ответил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос, собирается ли Владимир Путин обсудить с Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани.
Российская газета вчера в 17:10
Происшествия

В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс

В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Вести.Ru 00:25
Политика

Гуайдо принес присягу на трибуне президиума парламента Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо попал в зал заседаний Национальной ассамблеи Венесуэлы, где принес присягу после объявления себя председателем парламента.
ТК Звезда вчера в 17:57
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Болельщики одарили Загитову сотней тканевых солнц после шоу Навки

РИА Новости вчера в 13:44
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Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая онкологическим заболеванием, специально распространяет информацию о своей болезни из-за долгов.
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Происшествия

Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране

RT на русском вчера в 23:34
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Kia запретил продавать седан Kia Optima таксистам

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Автоновости дня 05 января в 10:02
Происшествия

В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденной девочки

Во дворе многоквартирного дома в Новокузнецке обнаружили тело новорожденной девочки.
РБК 01:31
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В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани

РИА Новости вчера в 07:03
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Зеленский заявил, что лично контролирует все мероприятия по крушению лайнера под Тегераном

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит под личным контролем все мероприятия, которые связаны с крушением украинского авиалайнера в Иране.
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Футбол

«Астон Вилла» предложила «Милану» за Пентека 30 миллионов евро

Как сообщает официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Астон Вилла» предложила «россонери» за 24-летнего поляка 30 миллионов евро.
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Армия и оружие

Началась вторая волна ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке, сообщает агентство «Тасним»

В результате первых ударов были атакованы две базы США в Ираке.
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На ЗАЗ начнут выпуск автомобилей Lada

На Запорожском автозаводе, входящем в корпорацию «Укравто», наладили мелкосерийное отверточное производство автомобилей LADA Largus.
Автоновости дня 06 января в 07:22
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Xiaomi и Redmi начали помогать определиться с выбором смартфона

В 2019 году бренды Xiaomi и Redmi совместно представили более дюжины моделей и линеек различных смартфонов.
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«Динамо» подтвердило трансфер Скопинцева из «Краснодара»

«Динамо» объявило о трансфере защитника «Краснодара» Дмитрия Скопинцева.
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В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru вчера в 23:40
Происшествия

Украинский самолёт упал в аэропорту Тегерана

Ранним утром в среду самолёт "Международных авиалиний Украины" упал в тегеранском аэропорту практически сразу после взлёта.
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У безработной москвички украли драгоценности и валюту на 7 млн рублей

У безработной жительницы Москвы украли ювелирные изделия и валюту на сумму более 7,1 млн рублей.
Газета.Ru 02:20
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Когда мир окунется в новую рецессию

Правда, в декабре большинство аналитиков отодвинуло вероятность кризиса на 2021 год, но это вовсе не значит, что в 2020 году мировую экономику пронесет.
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В Хабаровском крае младенец насмерть замерз на балконе

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