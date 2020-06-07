Политика

РИА НовостиРИА НовостиСМИ сообщили о возможных изменениях при найме на работу

Российские власти рассматривают возможность введения норм, обязывающих руководителей при найме на работу отдавать предпочтение кандидатам с российским паспортом.
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с чего всё началось

Работодателей могут обязать отдавать предпочтение работникам с гражданством РФ

Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.
Известия13:00

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СМИ сообщили о возможных изменениях при найме на работу

РИА Новости14:59

«Известия»: В РФ работодателей могут обязать выбирать работников с российским гражданством

БИЗНЕС Online14:49

Работодателей могут обязать отдавать предпочтение гражданам России

ФедералПресс13:47

Работодателям предложили отдавать предпочтение россиянам при трудоустройстве

Lenta.ru13:56

Работодателей могут обязать отдавать предпочтения россиянам

РЕН ТВ13:53

При найме на работу граждане РФ могут получить преимущество

Ридус14:24

Работодателей могут обязать отдавать предпочтение работникам с гражданством РФ

Известия13:00
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Шоу-бизнес

Супруг Полины Гагариной высказался о разводе с артисткой

OvideO.ru 14:41
Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
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Общество

МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Москвы, в ближайшие 1-3 часа до 21:00 7 июня в городе ожидается кратковременный дождь.
Интерфакс 07:34
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Политика

Нацгвардия начала выводить силы из Лос-Анджелеса

Национальная гвардия США выводит из Лос-Анджелеса свои силы, которые обеспечивали безопасность во время протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает газета Los Angeles Times.
РИА Новости 15:08
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
1,8K
Политика

Новый глава белорусского Мининформа пригрозил СМИ ограничениями

Игорь Луцкий захотел оградить «население от информации, которая наносит вред государству».
Говорит Москва 14:04
Общество

Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
Коммерсантъ вчера в 23:37
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Общество

Руководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь

Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации.
REGNUM 09:26
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Происшествия

Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице

В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
172
Общество

Более 400 тыс. человек в мире умерли от коронавируса

Жертвами коронавируса стали 400 013 тыс. жителей планеты, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
Коммерсантъ 05:43
4
Хоккей

Депутат Роднина ответила на заявление Панарина о России

RuNews24.ru 09:23
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Общество

Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
1K
Энергетика

Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа

Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия 05 июня в 18:04
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Экономика

Самозанятым перечислили более 8,5 млрд рублей на оплату налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым гражданам, заявил глава ведомства Даниил Егоров.
Газета.Ru 06:49
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Гаджеты

МТС и «МегаФон» назвали самые популярные бренды смартфонов

Самыми популярными брендами смартфонов среди абонентов МТС и «МегаФона» стали Samsung, Huawei с брендом Honor и Apple.
Коммерсантъ 10:28
1
Шоу-бизнес

Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
РИА Новости 11:32
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
1,2K
Происшествия

В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева

Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК 06:16
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Биатлон

Отменен чемпионат мира по летнему биатлону

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) объявил об отмене летнего чемпионата мира 2020 года, сообщает сайт организации.
Газета.Ru 12:39
Общество

Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля

Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
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Здоровье

Регионы России обновили рекорд заболеваемости COVID-19

Остальные регионы страны, напротив, обновляют рекорд заболеваемости: суммарно там сегодня выявлено почти 6,9 тысячи заболевших.
BFM.ru 05 июня в 04:01
17
Общество

Русский врач в США рассказал о загадочном исчезновении КОВИД из города

Российский врач-реаниматолог Евгений Пинелис, который работает в Нью-Йорке, рассказал о загадочном «исчезновении» коронавирусной инфекции из города.
Невские Новости 14:03
3
Происшествия

Мирные акции протеста в Брюсселе переросли в беспорядки

Интерфакс 14:02
Политика

На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина

Поправку, позволяющую Владимиру Путину избраться на пятый и шестой президентские сроки без учета четырех предыдущих, внесла перед вторым чтением в Госдуме депутат Валентина Терешкова.
Ведомости 14:00
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Общество

В ПФР предупредили о схеме мошенничества с «перерасчетом пенсий»

В Пенсионном фонде (ПФР) зафиксировали рост числа обращений граждан для «перерасчета пенсий».
РБК вчера в 00:34
1K
Фигурное катание

Трусова и Жилина официально перешли в академию Плющенко

Федерация фигурного катания Москвы утвердила переход Александры Трусовой и Вероники Жилиной из Центра спорта и образования «Самбо-70» в академию Евгения Плющенко.
Спорт день за днем 15:06
Энергетика

Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости вчера в 10:19
157
Политика

Путин заявил о стремлении скорее выйти из ограничений по коронавирусу

Президент России Владимир Путин отметил, что необходимо стремиться к тому, чтобы выходить из введенных из-за коронавируса мер как можно скорее.
Газета.Ru вчера в 08:42
1K
Политика

В ЛНР сообщили о готовящейся провокации со стороны Киева

Представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий в воскресенье, 7 июня, заявил о готовящейся провокации со стороны украинских силовиков.
Известия 09:25
Армия и оружие

В Польше стартовали учения по переброске войск США в Европу

В Польше начались отложенные ранее из-за пандемии коронавируса военные учения Defender Europe 2020.
Российская газета 04 июня в 17:23
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